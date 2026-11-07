Đảo Qeshm của Iran tiếp tục bị tấn công

Các hãng thông tấn IRNA và Tasnim của Iran ngày 7/11 đưa tin, hai quả tên lửa chưa xác định nguồn gốc đã đánh trúng khu vực Suza, phía Nam đảo Qeshm, nằm gần eo biển Hormuz. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng máy bay trên bầu trời trước khi vụ tấn công xảy ra. Hiện chưa xác định được bên thực hiện vụ tấn công cũng như mức độ thiệt hại. Các cơ quan chức năng Iran đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Ảnh chụp từ trên cao eo biển Clarence nằm giữa đảo Qeshm với đất liền Iran, ngày 10/12/2023. Nguồn: Reuters

Đây là lần thứ hai trong tuần xuất hiện thông tin đảo Qeshm của Iran bị tấn công. Trước đó, ngày 3/11, giới chức Mỹ xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công hạn chế nhằm vào hòn đảo với mục đích phòng vệ. Cùng ngày, truyền thông Iran xác nhận xảy ra một số vụ nổ lớn trên đảo, song không công bố thêm thông tin chi tiết.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, dù hai bên không ghi nhận các cuộc giao tranh quy mô lớn trong gần hai tháng qua, kể từ đợt đối đầu quân sự dữ dội hồi đầu tháng 9.

Trong tuyên bố ngày 6/11, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia khẳng định các lực lượng vũ trang nước này vẫn duy trì cảnh giác cao độ, sẵn sàng ứng phó nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công.

Theo ông Akraminia, Washington đang đối mặt với những khó khăn chính trị nghiêm trọng và có thể tìm cách chuyển hướng sự chú ý thông qua các hành động quân sự nhằm vào Tehran. Ông cảnh báo, nếu Mỹ tiếp tục tấn công Iran, quân đội nước này sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ.

Người phát ngôn quân đội Iran nhấn mạnh, theo chỉ thị của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, các đòn đáp trả của Iran sẽ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và không bị giới hạn về phạm vi địa lý.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn gặp nhiều trở ngại, dù các bên trung gian khu vực và quốc tế tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại.

Trên thực địa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhiều lần tuyên bố bắn hạ hoặc thu giữ các máy bay quân sự không người lái của Mỹ mà Tehran cáo buộc tiến hành hoạt động trinh sát tại khu vực eo biển Hormuz.

Mới nhất, ngày 6/11, IRGC tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 3 UAV của Mỹ, gồm 2 chiếc MQM-170 và một chiếc MQ-1. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được quân đội Mỹ hoặc nguồn độc lập xác nhận.