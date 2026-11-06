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Iran yêu cầu Mỹ hành động thực tế, thay vì “cam kết suông”

Thứ Sáu, 22:40, 06/11/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo Cơ quan An ninh nhà nước Iran hôm nay cảnh báo để khôi phục đàm phán, Mỹ cần có các bước đi thực tế, thay vì chỉ đưa ra cam kết suông trên giấy.

Tuyên bố được ông Ali Baqeri, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đưa ra. Ông Qaqeri khẳng định Tehran không hài lòng với những cam kết trên giấy. Iran muốn nhìn thấy những bước đi thực tế của Mỹ, trước khi bất kỳ nỗ lực ngoại giao mới nào được tiến hành giữa hai nước.

Cảnh báo của Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc vương Qatar Tamim Al-Thani có cuộc điện đàm đáng chú ý về cuộc chiến Mỹ - Iran. Tại điện đàm, Quốc vương Qatar hối thúc Tổng thống Mỹ không mở lại chiến dịch tấn công Iran, nhằm tránh leo thang xung đột. Doha đồng thời cam kết sẽ dành thêm nỗ lực để thúc đẩy một thỏa thuận toàn diện giữa Washington và Tehran.  

iran yeu cau my hanh dong thuc te, thay vi cam ket suong hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran, Iran. Nguồn: France 24

Qatar hiện đang là bên hỗ trợ chính cho các cuộc trao đổi không chính thức qua lại giữa Mỹ và Iran. Ngày 5/11, Doha đã chuyển cho Washington một đề xuất thỏa thuận hạt nhân mới do Tehran xây dựng. Trước đó, chỉ trong 10 ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, đại diện đàm phán Qatar đã 3 lần tới Iran để triển khai thương thảo.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chưa có bất kỳ lộ trình khôi phục đối thoại chính thức Mỹ - Iran nào được công bố, dù vòng thương lượng chính thức mới nhất đã diễn ra cách đây gần 4 tháng. Thế bế tắc này khiến dư luận lo ngại Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định mở lại chiến dịch tấn công Iran. Trao đổi trên Fox News hôm qua, một số quan chức Mỹ thậm chí cho rằng đòn tấn công có thể diễn ra ngày 9/11 tới đây, khi Trung Đông bắt đầu tuần trăng mới và điều kiện thời tiết phù hợp cho hoạt động tập kích.

Bá Thi/VOV-Cairo
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