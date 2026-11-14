Dấu ấn đậm nét tại châu Á - Thái Bình Dương

Thay mặt Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình triển khai các cam kết của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XIX năm 2024, thảo luận công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao lần thứ XX, các định hướng hợp tác đa phương và những vấn đề hành chính, tài chính của OIF. Hội nghị đã thống nhất ở cấp Bộ trưởng các dự thảo văn kiện trình Hội nghị cấp cao lần thứ XX, trong đó có dự thảo Tuyên bố Phnom Penh. Hội nghị cấp cao lần thứ XX với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì thịnh vượng chung và ổn định bền vững” sẽ diễn ra trong hai ngày 15-16/11/2026 tại Phnom Penh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Campuchia với sự hỗ trợ của Ban Thư ký OIF; khẳng định Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với Campuchia, góp phần vào thành công của Hội nghị cấp cao, cũng như các sự kiện FrancoTech và Làng Pháp ngữ. Thứ trưởng nhấn mạnh việc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ trở lại châu Á - Thái Bình Dương gần 30 năm sau Hội nghị Hà Nội năm 1997 có ý nghĩa quan trọng, mở ra triển vọng tăng cường kết nối và hợp tác Pháp ngữ tại khu vực.

Việt Nam hoan nghênh chủ đề của Hội nghị cấp cao lần thứ XX và ủng hộ dự thảo Tuyên bố Phnom Penh; đánh giá cao việc cập nhật các nội dung liên quan đến Biển Đông trong dự thảo Nghị quyết về các tình huống khủng hoảng, thoát khỏi khủng hoảng và củng cố hòa bình. Thứ trưởng nhấn mạnh Cộng đồng Pháp ngữ cần tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại và ngăn ngừa khủng hoảng; khẳng định việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc là điều kiện thiết yếu cho hòa bình bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường tham dự hội nghị

Tại phiên thảo luận về hợp tác đa phương và các vấn đề hành chính, tài chính, Đoàn Việt Nam đánh giá cao kết quả triển khai Chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2027, đồng thời đề xuất các định hướng ưu tiên cho giai đoạn 2028-2031, tập trung vào những lĩnh vực OIF có thể mang lại giá trị gia tăng thiết thực, đáp ứng nhu cầu của các thành viên. Theo đó, cần ưu tiên giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp, bảo vệ và phát huy đa dạng văn hóa, ngôn ngữ, tăng cường hợp tác kinh tế và hợp tác số. Về trí tuệ nhân tạo (AI), Việt Nam đề nghị chú trọng tận dụng các cơ hội, kiểm soát rủi ro, thu hẹp khoảng cách về dữ liệu, công nghệ và kỹ năng số; thúc đẩy phát triển và ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm trong khuôn khổ quản trị phù hợp.

Việt Nam đề nghị OIF tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, ngân sách và hành chính, đẩy mạnh hiện đại hóa tổ chức. Đồng thời, Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực phân cấp hoạt động của OIF nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các quốc gia thành viên; đề nghị phát huy vai trò của các cơ quan OIF tại khu vực, trong đó có Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF tại Hà Nội và Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP) tại TP.HCM.

Bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Mauritania, Bộ trưởng Ngoại giao Madagascar và Đại sứ, Đại diện cá nhân của Tổng thống Tunisia tại Hội đồng Thường trực Pháp ngữ. Tại các cuộc gặp, Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước châu Phi; đề nghị tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại sở tại. Các bên cũng trao đổi về việc tăng cường giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị cho thế hệ trẻ.

Với Mauritania, Thứ trưởng đề nghị mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, năng lượng, khai khoáng, viễn thông và chế biến thực phẩm. Bộ trưởng Ngoại giao Mohamed Salem Ould Merzoug khẳng định quan hệ lịch sử gắn bó giữa hai nước, chuyển lời mời Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sớm thăm chính thức Mauritania; bày tỏ ủng hộ Việt Nam tăng cường kết nối kinh tế với Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA), đồng thời nêu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và đánh bắt thủy sản.

Với Madagascar, Thứ trưởng đề nghị triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo đã ký kết, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương nông sản và khoáng sản. Bộ trưởng Ngoại giao Alice N’Diaye nhắc lại quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc; mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển kinh tế, đào tạo nghề cho thế hệ trẻ Madagascar và phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người gốc Việt tại Madagascar.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường gặp gỡ đại diện các đại biểu bên lề hội nghị

Với Tunisia, Thứ trưởng cho biết Việt Nam sẵn sàng cung cấp các mặt hàng mà thị trường Tunisia có nhu cầu như cà phê Robusta, gạo, hạt điều, hạt tiêu, thủy sản, máy móc và thiết bị. Hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (15/12/1972-15/12/2027), Đại sứ Tunisia đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, sớm tổ chức các kỳ họp Ủy ban hỗn hợp và tham vấn chính trị trong năm 2027. Phía Tunisia cũng mong muốn thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh như phốt phát, chà là và dầu ô liu sang Việt Nam; cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối và hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống.