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Dịch Ebola ở Congo diễn biến phức tạp, vượt 1.155 ca mắc

Thứ Sáu, 05:54, 26/06/2026
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VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm 26/6 cho biết, đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca mắc được xác nhận đã tăng lên 1.155 trường hợp.

Theo Reuters, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là sự hoài nghi của người dân. Nhiều người không tin Ebola tồn tại, từ chối xét nghiệm, trốn khỏi các cơ sở cách ly hoặc cản trở nhân viên y tế. Các tổ chức kiểm chứng thông tin tại thành phố Bukavu đang tăng cường phản bác những tin đồn lan truyền trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

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Các nhân viên Hội Chữ thập đỏ khử trùng bệnh viện đa khoa Rwampara, CH Dân chủ Congo. Ảnh: Reuters

Lực lượng Chữ thập đỏ cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro khi thực hiện các nghi thức mai táng an toàn. Các đội chuyên trách xử lý thi thể theo quy trình nghiêm ngặt để ngăn virus lây lan, nhưng nhiều lần bị người thân nạn nhân hoặc người dân ngăn cản do nghi ngờ nguyên nhân tử vong.

Tại Mongbwalu, lực lượng an ninh đã phải sử dụng hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán đám đông tìm cách giành lại thi thể của một trường hợp nghi nhiễm Ebola.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nếu không cải thiện tình hình an ninh, tăng cường niềm tin của cộng đồng và huy động đủ nguồn lực quốc tế, việc khống chế đợt bùng phát Ebola lớn thứ tư trong lịch sử sẽ còn gặp nhiều trở ngại.

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Mỹ chi thêm 107 triệu USD ứng phó Ebola

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 18/6 công bố khoản ngân sách khẩn cấp trị giá 107 triệu USD nhằm tăng cường các hoạt động ứng phó với đợt bùng phát Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.

 

Hoàng Nguyễn/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
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