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Pháp ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên, cách ly 5 hành khách đi cùng

Thứ Năm, 10:09, 25/06/2026
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VOV.VN - Ngày 24/6, Bộ Y tế Pháp xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola trên lãnh thổ nước này. Bệnh nhân là một bác sĩ nhân đạo thuộc tổ chức phi chính phủ Alima, vừa trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo trên chuyến bay của hãng hàng không Air France.

Khi lên máy bay tại Kinshasa, bác sĩ này hoàn toàn không có triệu chứng nhiễm virus Ebola ngoại trừ việc bắt đầu đau đầu trong chuyến bay và đã chủ động thông báo cho phi hành đoàn. Ngay khi máy bay hạ cánh, bệnh nhân đã được tiếp nhận theo quy trình an toàn nghiêm ngặt, chuyển thẳng đến phòng cách ly tại bệnh viện Bichat ở Paris trong trạng thái sức khỏe ổn định và tải lượng virus rất thấp.

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Việc kiểm soát dịch tại thực địa cũng gặp nhiều khó khăn do xung đột vũ trang và địa hình hiểm trở. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist thông báo 5 hành khách ngồi gần bác sĩ này trên chuyến bay đã được xác định là ca tiếp xúc gần và được yêu cầu cách ly tại nhà trong vòng 21 ngày. Đây là ca bệnh đầu tiên được chẩn đoán ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch lần này. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định chính phủ đang theo dõi sát sao tình hình.

Đợt dịch thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang gây lo ngại lớn do virus thuộc chủng Bundibugyo, một chủng hiếm gặp và hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Đến nay, khu vực này đã ghi nhận 1.048 ca nhiễm với 267 ca tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 25%, và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng. Việc kiểm soát dịch tại thực địa cũng gặp nhiều khó khăn do xung đột vũ trang và địa hình hiểm trở.

Mặc dù vậy, WHO và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) đều nhận định nguy cơ lây nhiễm đối với cộng đồng người dân châu Âu cũng như toàn cầu là rất thấp, vì virus Ebola có đặc tính lây lan kém và chỉ truyền bệnh qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người đã phát triệu chứng. Hiện, tổ chức Alima cũng đang tiến hành điều tra nội bộ để xác định nguyên nhân lây nhiễm của vị bác sĩ nhằm thắt chặt hơn nữa quy trình bảo hộ cho các nhân viên nhân đạo tuyến đầu.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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