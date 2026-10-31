Dịch Ebola tại CHDC Congo khiến hơn 5.000 người tử vong

Đợt dịch Ebola này do chủng virus Bundibugyo gây ra, đã lây nhiễm cho hơn 10.000 người kể từ khi được công bố vào tháng 5. Hiện chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt đối với chủng virus này.

Dịch bệnh đã lan tới 8 trong tổng số 26 tỉnh của CHDC Congo. Việc phát hiện ca bệnh chậm, xung đột kéo dài và hệ thống y tế quá tải đã khiến dịch lây lan nhanh hơn các đợt bùng phát dịch trước đây.

Các nhân viên y tế đang tiến hành công tác vệ sinh dụng cụ tại 1 điểm điều trị cho các bệnh nhân Ebola tại Butembo, CHDC Congo. (Ảnh: AP)

Đây hiện là đợt dịch Ebola nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử thế giới, chỉ sau đại dịch giai đoạn 2014 - 2016 với 28.600 ca mắc và hơn 11.000 ca tử vong tại Guinea, Liberia và Sierra Leone. Tuần trước, Nigeria cũng đã ghi nhận ca bệnh Ebola, trở thành quốc gia thứ tư tại châu Phi phát hiện dịch trong đợt bùng phát này.