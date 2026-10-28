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Dịch bệnh Ebola ở châu Phi vượt con số 10.000 ca mắc

Thứ Tư, 05:34, 28/10/2026
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VOV.VN - Theo thông báo hôm qua (27/10) của cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, đợt bùng phát dịch bệnh Ebola mới nhất ở châu Phi đã vượt quá 10.000 ca nhiễm được xác nhận, phần lớn trong số đó tập trung ở Cộng hòa Dân chủ Congo, với gần 5.000 trường hợp tử vong.

Theo số liệu của Cộng hòa Dân chủ Congo, 10.060 người đã nhiễm bệnh và 4.887 người đã tử vong kể từ khi virus Ebola lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 5/2026, đánh dấu đợt bùng phát dịch bệnh chết người nhất trong lịch sử quốc gia rộng lớn ở Trung Phi này.

Các trường hợp nhiễm bệnh cũng đã được phát hiện ở Kenya, Nigeria và Uganda, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, châu Phi đang đối mặt với một “nhiệm vụ phức tạp” để kiềm chế sự bùng phát dịch bệnh lan rộng khắp phía Đông, phía Tây và trung tâm lục địa.

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Một loại vaccine phòng bệnh Ebola. Nguồn: Reuters

Mặc dù khoảng 2.684 người đã hồi phục sau khi nhiễm virus Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng tỷ lệ tử vong do dịch bệnh này lên tới gần 50%.

Một trong nhiều thách thức đối với công tác ứng phó là việc thiếu vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt cho chủng Ebola hiếm gặp Bundibugyo gây ra dịch bệnh hiện nay.

Việc thử nghiệm vaccine Ervebo, loại vaccine đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại chủng Zaire phổ biến hơn của virus, đã bắt đầu trong những tuần gần đây để xác định xem liệu vaccine này có thể bảo vệ chống lại biến thể Bundibugyo hay không.

Kể từ khi lần đầu tiên xuất hiện cách đây nửa thế kỷ, Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người trên khắp châu Phi.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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