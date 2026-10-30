Rơi trực thăng tại Ấn Độ: 6 người thiệt mạng

Tai nạn trực thăng tại Ấn Độ, 6 người tử vong

Theo Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Hàng không Dân dụng UCADA Prateek Jain, chiếc trực thăng đang bay từ Badrinath, một địa điểm hành hương nổi tiếng của người Hindu nằm trên dãy Himalaya, đến thành phố Dehradun.

Hình ảnh chiếc trực thăng dân dụng bị rơi do công ty Trans Bharat Aviation vận hành tại khu vực Hathi Parvat khi đang bay từ Shri Badrinath Dham đến bãi đáp trực thăng Sahastradhara ở Dehradun, Chamoli ngày 30/10 (Ảnh: ANI).

Chiếc trực thăng đã bị mất liên lạc khi đang bay qua thung lũng Joshimath và hệ thống theo dõi cũng không thể xác định vị trí của máy bay trực thăng. Ông Prateek Jain xác nhận, toàn bộ 6 người trên trực thăng đã thiệt mạng.

Toàn bộ đội bay của hãng vận hành trực thăng Trans Bharat Aviation đã bị đình chỉ hoạt động “như một biện pháp phòng ngừa”.

Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ chung đã được thực hiện bởi chính quyền quận, các đội quản lý thiên tai và quân đội trong khu vực. Các kênh truyền hình cho biết các đội cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn và khói lửa bốc lên nghi ngút. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.