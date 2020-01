Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc

Liên quan đến bệnh viêm phổi lạ do nhiễm virus corona mới, đang diễn biến rất phức tạp tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, báo chí quốc tế đang đặt câu hỏi về tính minh bạch thông tin do phía Trung Quốc cung cấp. Theo hãng tin Anh Reuters, con số người chết đã tăng lên 17 người, trong khi số trường hợp nhiễm virus đang tiếp tục tăng lên hơn 500 trường hợp. Không chỉ xác nhận ca nhiễm virus tại các thành phố của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, đặc khu hành chính Hong Kong; các nước như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã xác nhận các ca nhiễm virus này.

Một bà mẹ kiểm tra khẩu trang của con bên ngoài nhà ga Hán Khẩu ở Vũ Hán. Ảnh chụp màn hình: EPA.

Theo CNN, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm qua (22/1) đã tiến hành chia sẻ thông tin về loại virus gây bệnh nguy hiểm này với đại diện Tổ chức Y tế thế giới cũng như đại diện các nước khác như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Các đặc điểm về gen của loại virus này cũng đã được cung cấp cho WHO. Cùng lúc, Ủy ban khẩn cấp của WHO hôm qua (22/1) đã họp tại Geneve, Thụy Sỹ; Tuy nhiên WHO cho biết cần có thêm thông tin trong cuộc họp ngày hôm nay (23/1) để quyết định có tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về đại dịch toàn cầu hay không.

Vào lúc này, nhiều tờ báo, hãng tin lớn như Fox News hay CNN đang đặt ra vấn đề về tính minh bạch thông tin từ phía Trung Quốc, dù nước này đã tổ chức thông tin cho các bên về dịch bệnh ngày hôm qua (22/1). Fow News nhắc lại, trong nhiều tuần qua, các quan chức y tế của Trung Quốc vẫn thông báo số người nhiễm chỉ ở mức hơn 40 người và tỷ lệ tử vong tối thiểu. Thế nhưng sau đó, số người nhiễm virus liên tiếp tăng lên chóng mặt cùng số người chết tăng vọt đã khiến cộng đồng và dư luận lo lắng đặt câu hỏi, liệu đã có sự che đậy thông tin thực tế. Fox News cũng dẫn ý kiến của một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ lo ngại về sự minh bạch từ phía chính quyền Trung Quốc.

Theo Fow News và CNN, lời kêu gọi minh bạch hóa thông tin được đưa ra sau khi Trung Quốc từng chứng kiến một đợt bùng phát đại dịch Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2002-2003. Khoảng 8.000 người đã bị nhiễm bệnh trong khi ít nhất 770 người chết, sau khi căn bệnh này lan sang các thành phố và quốc gia khác trên thế giới. Vào thời điểm đó theo Fox News, Trung Quốc bị cáo buộc che đậy sự bùng phát dịch bệnh, không công bố minh bạch thông tin, cho đến khoảng 5 tháng sau khi dịch bắt đầu lan rộng.

Trước các luồng ý kiến này, hãng tin BBC và tờ South China Morning Post dẫn lời đại diện Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung Ương Trung Quốc tuyên bố, bất cứ quan chức nào cố gắng che đậy thông tin sẽ bị xử lý. BBC cũng cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tuyên bố sẽ công khai, minh bạch tất cả mọi thông tin về dịch bệnh. Còn The New York Times cho hay, các quan chức chính phủ Trung Quốc cũng cho biết, họ đã học được từ những sai lầm trong quá khứ và sẽ rút kinh nghiệm./.