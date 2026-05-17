Điểm đáng lo ngại của dịch Ebola đang bùng phát tại châu Phi

Chủ Nhật, 23:25, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức y tế châu Phi đang bày tỏ lo ngại trước đợt bùng phát mới của virus Bundibugyo, một biến thể hiếm của bệnh Ebola, trong bối cảnh hiện chưa có thuốc điều trị hay vaccine được phê duyệt dành riêng cho chủng virus này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đây mới là lần thứ ba chủng virus Bundibugyo được phát hiện, dù trước đó đã có hơn 20 đợt bùng phát Ebola tại Congo và Uganda. Đợt bùng phát hiện nay được xác nhận vào ngày 15/5 vừa qua. Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế sau khi ghi nhận hơn 300 ca nghi nhiễm và 88 ca tử vong liên quan đến dịch bệnh này.

Dịch bệnh Ebola đang có diễn biến phức tạp ở Congo. Ảnh: Reuters.
Dịch bệnh Ebola đang có diễn biến phức tạp ở Congo. Ảnh: Reuters.

Để ngăn chặn dịch Ebola, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, bác sĩ Jean Kaseya, nhấn mạnh các nước châu Phi cần tự chủ sản xuất các loại thuốc điều trị và vaccine phòng ngừa thay vì phụ thuộc vào các nước khác.

“Hiện tại, chúng tôi thực sự đang trong tình trạng khẩn cấp vì số người tử vong tăng lên, trong khi chúng tôi không có thuốc điều trị, cũng như vaccine để hỗ trợ các quốc gia. Tôi đã triệu tập cuộc họp với tất cả các đối tác”, bác sĩ Jean Kaseya nói.

Hiện nhiều ca bệnh vẫn xuất hiện trong cộng đồng, đặc biệt tại khu vực Mongwalu, nơi ghi nhận những ca đầu tiên.

Quốc Khánh/VOV1 biên dịch   
Nguồn: Reuters
WHO: Dịch Ebola tại Congo, Uganda là "tình trạng khẩn cấp" về y tế toàn cầu
VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17/5 đã tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu".

80 người chết vì dịch Ebola bùng phát tại Congo

VOV.VN - Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo hôm qua ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất củ căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ trong chưa đầy 1 tháng.

