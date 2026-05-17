Điểm đáng lo ngại của dịch Ebola đang bùng phát tại châu Phi

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đây mới là lần thứ ba chủng virus Bundibugyo được phát hiện, dù trước đó đã có hơn 20 đợt bùng phát Ebola tại Congo và Uganda. Đợt bùng phát hiện nay được xác nhận vào ngày 15/5 vừa qua. Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế sau khi ghi nhận hơn 300 ca nghi nhiễm và 88 ca tử vong liên quan đến dịch bệnh này.

Để ngăn chặn dịch Ebola, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, bác sĩ Jean Kaseya, nhấn mạnh các nước châu Phi cần tự chủ sản xuất các loại thuốc điều trị và vaccine phòng ngừa thay vì phụ thuộc vào các nước khác.

“Hiện tại, chúng tôi thực sự đang trong tình trạng khẩn cấp vì số người tử vong tăng lên, trong khi chúng tôi không có thuốc điều trị, cũng như vaccine để hỗ trợ các quốc gia. Tôi đã triệu tập cuộc họp với tất cả các đối tác”, bác sĩ Jean Kaseya nói.

Hiện nhiều ca bệnh vẫn xuất hiện trong cộng đồng, đặc biệt tại khu vực Mongwalu, nơi ghi nhận những ca đầu tiên.