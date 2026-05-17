Bộ Y tế theo dõi sát dịch Ebola sau cảnh báo khẩn từ WHO về 80 ca tử vong

Chủ Nhật, 21:30, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước nguy cơ dịch Ebola diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, tối 17/5, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đơn vị liên quan để giám sát, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola (sau đây gọi tắt là bệnh Ebola) do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã được xác định là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Đây là cảnh báo y tế quan trọng để các quốc gia tăng cường giám sát, phát hiện sớm và chuẩn bị ứng phó, tuy nhiên không có nghĩa là dịch đã lan rộng toàn cầu.

Theo thông tin từ WHO, tính đến ngày 16/5, tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi ngờ có liên quan tại tỉnh Ituri.

Tại Uganda, ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại Kampala, cả hai trường hợp đều là người đi từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

bo y te theo doi sat dich ebola sau canh bao khan tu who ve 80 ca tu vong hinh anh 1
Tính đến 16/5, đợt bùng phát Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến ít nhất 80 người không qua khỏi. (Ảnh: Africa CDC).

Bệnh Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh nặng và tử vong. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do Ebola hoặc qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm dịch cơ thể của người bệnh.

Các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2-21 ngày.

Bộ Y tế đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, cập nhật thường xuyên thông tin từ WHO, cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc gia và tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới. Đối với người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.

Khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng có dịch, cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: ebola virus ebola sốt xuất huyết cách phòng bệnh Ebola WHO Tổ chức y tế thế giới Uganda Bộ Y tế
Tin liên quan

WHO: Dịch Ebola tại Congo, Uganda là "tình trạng khẩn cấp" về y tế toàn cầu
Nguy cơ Ebola lây lan xuyên biên giới tại châu Phi
Congo tuyên bố kết thúc đợt bùng phát Ebola sau 42 ngày không có ca mới
80 người chết vì dịch Ebola bùng phát tại Congo
