Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/4

Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine: Nga khẳng định không có ý định trì hoãn việc nối lại các cuộc đàm phán về Ukraine, song tiến trình này vẫn phụ thuộc đáng kể vào những tính toán chiến lược của Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh Washington đang đồng thời xử lý hồ sơ Iran. Phát biểu với báo Izvestia, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết Moscow sẵn sàng quay lại bàn đàm phán “trong thời gian sớm nhất”, đồng thời nhấn mạnh không có rào cản nào từ phía Nga đối với tiến trình này.

Xung đột Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo ông Rodion Miroshnik, việc khởi động lại đàm phán đòi hỏi sự đồng thuận của cả ba bên gồm Nga, Mỹ và Ukraine. Trong đó, vai trò của Washington được xem là đặc biệt quan trọng ở thời điểm hiện tại. Ông cho rằng quyết định của Mỹ về việc bổ nhiệm ai dẫn dắt đối thoại với Iran có thể tác động trực tiếp đến tiến trình liên quan đến Ukraine. Nếu cùng một nhóm đàm phán được giao xử lý cả hai hồ sơ, tiến trình Ukraine có thể bị trì hoãn tạm thời.

Máy bay không người lái Nga phá hủy trạm điện tại Odesa: Các máy bay không người lái của Nga đã gây hư hại một trạm biến áp điện tại khu vực Odesa, miền Nam Ukraine, trong khi lực lượng Moscow tiếp tục tấn công nhiều khu vực ở phía Đông, giới chức Ukraine cho hay. Thống đốc khu vực Odesa Oleh Kiper cho biết trên Telegram, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ tấn công trạm điện và chưa ghi nhận thương vong. Tập đoàn năng lượng tư nhân DTEK xác nhận một trạm biến áp của họ đã bị hư hại, đồng thời cho biết các đội kỹ thuật đang chờ đảm bảo an toàn trước khi tiến hành sửa chữa. DTEK cũng cho hay khu vực này đã hứng chịu các đợt tấn công của Nga “gần như suốt ngày đêm”.

Hạ tầng năng lượng tại Ukraine đã trở thành mục tiêu tấn công trong nhiều tháng qua. Thành phố cảng Odesa bên Biển Đen - một đầu mối quan trọng đối với xuất khẩu của Ukraine - cùng các khu vực lân cận đã thường xuyên bị quân đội Nga nhắm tới.

Nga tiếp tục tiến công gần Konstantinovka: Bất chấp sự kháng cự của lực lượng Ukraine, quân đội Nga vẫn duy trì đà tiến công tại khu vực gần Konstantinovka, theo nhận định của một chuyên gia quân sự. Ông Andrey Marochko cho biết các lực lượng Nga đang đạt được những bước tiến “gần như mỗi ngày” tại khu vực này.

Trong 24 giờ qua, quân Nga đã củng cố các vị trí chiến thuật gần Ilyinovka và Novodmitrovka, nằm gần thành phố Konstantinovka thuộc khu vực Donetsk, bất chấp sự chống trả quyết liệt từ phía Ukraine. Trước đó, ngày 6/4, ông Igor Kimakovsky, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), cho biết các máy bay không người lái của Nga đã kiểm soát các tuyến tiếp tế của đối phương xung quanh Konstantinovka trong quá trình bao vây thành phố.

Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa phà cuối cùng tiếp tế cho lực lượng Nga tại Crimea: Lực lượng Ukraine đã vô hiệu hóa phà đường sắt Slavyanin - phương tiện cuối cùng thuộc loại này hoạt động tại eo biển Kerch - tuyến vận tải then chốt phục vụ quân đội Nga tại bán đảo Crimea, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho hay ngày 8/4.

HUR không công bố chi tiết mức độ hư hại, chỉ cho biết phà hiện không còn khả năng hoạt động. Theo HUR, Slavyanin từng đảm nhiệm vận chuyển nhiên liệu, vũ khí, trang thiết bị quân sự và đạn dược. Trong thời gian qua, Kiev thường xuyên nhắm vào hạ tầng quân sự của Nga, cũng như các cơ sở dầu khí và công nghiệp phục vụ nỗ lực chiến đấu của Moscow.

UAV Ukraine tấn công trạm bơm dầu tại Krasnodar, Nga: Một trạm bơm dầu tại thành phố Krymsk, thuộc vùng Krasnodar Krai của Nga được cho là đã bị UAV của Ukraine tấn công trong đêm 8/4. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong lúc xảy ra cuộc tấn công bằng UAV, sau đó khu vực rơi vào tình trạng mất điện.

Trong thời gian qua, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga cũng như các khu vực bị chiếm đóng, nhằm làm suy giảm năng lực của Moscow. Kiev coi các cơ sở năng lượng này là mục tiêu quân sự hợp pháp, do chúng cung cấp nhiên liệu và nguồn lực tài chính cho nỗ lực chiến đấu của Nga.

Phó Tổng thống Mỹ cáo buộc Nga và Ukraine kéo dài xung đột vì “vài km vuông lãnh thổ”: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Nga và Ukraine đang kéo dài cuộc xung đột vì một phần lãnh thổ “không đáng kể”, đồng thời đặt câu hỏi liệu điều đó có “đáng để đánh đổi sinh mạng của hàng trăm nghìn thanh niên Nga và Ukraine hay không”. Phát biểu của ông Vance phản ánh quan điểm chỉ trích việc chiến sự tiếp diễn dù những lợi ích lãnh thổ đạt được được cho là hạn chế về quy mô. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình tiếp tục gặp nhiều trở ngại.

Ukraine dùng UAV do Anh sản xuất phá hủy cây cầu chiến lược, cản trở lực lượng Nga: Lực lượng Ukraine đã triển khai UAV hạng nặng Malloy T-150 do Anh sản xuất, được cải tiến để mang theo khối nổ định hình nặng khoảng 50 kg trong một chiến dịch bí mật kéo dài nhiều tháng nhằm phá hủy một cây cầu do Nga kiểm soát tại miền Nam Ukraine. Trong vòng hơn 60 ngày, đơn vị tác chiến đã thực hiện 30 phi vụ, triển khai tổng cộng khoảng 1,5 tấn thuốc nổ nhằm làm suy yếu kết cấu cây cầu. Đòn tấn công cuối cùng bằng tên lửa đã đánh sập hoàn toàn mục tiêu. Theo các sĩ quan tham gia, đây được xem là lần đầu tiên ghi nhận một chiến dịch phá hủy cầu trong chiến đấu do UAV dẫn dắt. Cuộc tấn công đã buộc lực lượng Nga phải chuyển sang sử dụng thuyền để tiếp tế cho các vị trí trên các đảo thuộc sông Dnipro.