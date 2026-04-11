Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/4

Ông Putin tuyên bố ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này ngừng toàn bộ các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo vào cuối tuần.

Theo thông báo của Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn đơn phương này sẽ kéo dài 32 giờ, bắt đầu từ 16h (giờ Moscow) ngày thứ Bảy (11/4) và kéo dài đến hết ngày Chủ nhật (12/4). Tuy nhiên, phía Nga nhấn mạnh các đơn vị quân đội vẫn phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đáp trả mọi hoạt động tấn công hoặc khiêu khích từ phía Ukraine. Các chỉ đạo liên quan đã được chuyển tới Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

“Chúng tôi kỳ vọng phía Ukraine cũng sẽ làm theo động thái của Nga”, tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ.

Một binh sĩ Ukraine phóng UAV trinh sát gần tiền tuyến tại vùng Donetsk, ngày 6/7/2023. Ảnh: Reuters

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp lại lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng thực hiện các bước đi tương tự sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh.

Trên kênh Telegram, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine đã đề xuất ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ này và sẽ hành động tương ứng. Theo ông, người dân cần một Lễ Phục sinh “không có những mối đe dọa”.

Nga - Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ. Ngày 9/4, Nga xác nhận đã tiến hành trao đổi thi thể binh sĩ tử trận với Ukraine. Theo Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky, Liên bang Nga đã chuyển giao cho Ukraine 1.000 thi thể quân nhân Ukraine thiệt mạng và tiếp nhận lại 41 thi thể binh sĩ Nga. Ông Medinsky cho biết, con số này phản ánh tương quan tổn thất giữa hai bên và thông tin đã được công bố trên kênh Telegram cá nhân của ông.

Đặc phái viên Nga gặp quan chức Mỹ trước hạn quyết định trừng phạt dầu mỏ. Reuters ngày 9/4 dẫn các nguồn tin cho biết, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, đã tới Mỹ và có các cuộc gặp với quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump. Các cuộc thảo luận được cho là tập trung vào khả năng nối lại đàm phán hòa bình liên quan đến xung đột Ukraine, cũng như mở rộng hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Nga.

Chuyến thăm của ông Kirill Dmitriev diễn ra ngay trước thời hạn 11/4 – thời điểm Washington sẽ quyết định có gia hạn nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Nga hay không. Đây được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung các cuộc trao đổi.

Ukraine đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu cho F-16 vì xung đột Iran. Ông Sergey Budkin, chuyên gia Ukraine và đồng sáng lập công ty ngân hàng đầu tư FinPoint, cho rằng nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu máy bay là hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang do xung đột tại Trung Đông.

“Cuộc khủng hoảng lớn nhất do xung đột ở Vùng Vịnh gây ra vẫn chưa xuất hiện – đó là thị trường nhiên liệu hàng không”, ông Budkin cho biết trên trang Facebook cá nhân. Theo chuyên gia này, việc nguồn cung dầu mỏ từ khu vực Trung Đông sụt giảm khoảng 20% đã gây tác động không cân xứng, đặc biệt nghiêm trọng đối với thị trường nhiên liệu máy bay.

Ông Budkin lý giải, điều này đặc biệt quan trọng với Ukraine bởi các tiêm kích F-16 (Mỹ) và Mirage (Pháp) sử dụng loại nhiên liệu vốn đã tăng giá gấp đôi so với trước khi xung đột nổ ra, từ đó làm gia tăng áp lực lên ngân sách vốn đang thâm hụt. Ngoài ra, nguy cơ châu Âu áp dụng cơ chế phân bổ hạn ngạch nhiên liệu – điều được đánh giá là rất có khả năng xảy ra – có thể hạn chế nguồn cung cho không quân Ukraine.

Ukraine tấn công trạm bơm dầu tại Krasnodar và hệ thống phòng không Nga ở Donetsk. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các máy bay không người lái (UAV) của nước này đã tiến hành loạt cuộc tấn công trong đêm 9/4, nhằm vào một trạm bơm dầu tại vùng Krasnodar của Nga cùng nhiều mục tiêu quân sự trong các khu vực do Nga kiểm soát.

Theo thông báo, trạm bơm dầu tại Krymsk, vùng Krasnodar, đã bị đánh trúng, gây ra hỏa hoạn. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá. Kênh Telegram độc lập Astra cũng đưa tin một trạm biến áp điện trong khuôn viên cơ sở này đã bốc cháy sau vụ tấn công. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong đêm, sau đó xảy ra tình trạng mất điện diện rộng.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này cũng đã tấn công nhiều mục tiêu tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Tại khu vực Donetsk, các kho hậu cần gần Mykilske, kho UAV gần Orlynske và một hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 gần Kalchynivka đã bị đánh trúng. Tại tỉnh Lugansk, một kho hậu cần ở Perevalsk và một kho đạn tại khu vực Trudove cũng bị tấn công.

Tổng Thư ký NATO tiết lộ lý do nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine bị đình trệ. Ngày 9/4, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết triển vọng Ukraine gia nhập liên minh này khó có thể được quyết định trong thời gian tới, bất chấp việc NATO trước đó từng tuyên bố con đường gia nhập của Kiev là “không thể đảo ngược”.

Phát biểu tại Viện Ronald Reagan nhân chuyến thăm Mỹ, ông Mark Rutte nhấn mạnh rào cản lớn nhất hiện nay là sự thiếu đồng thuận chính trị giữa các quốc gia thành viên. Theo ông, một số nước vẫn đang do dự, trong đó có Đức, Slovakia, Hungary và Mỹ. “Thực tế là một số quốc gia đang kìm hãm tiến trình này, vì vậy tôi cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO hiện chưa được đưa ra bàn thảo”, ông nói.

Ba Lan điều máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga trên biển Baltic. Theo thông báo của Bộ Chỉ huy tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, hai chiếc F-16 của Không quân Ba Lan đã nhận diện và hộ tống máy bay Il-20 của Nga ra khỏi khu vực sau khi xác nhận máy bay Nga đang bay với bộ phát đáp bị tắt hoàn toàn và không ghi nhận lộ trình bay theo quy định. Bộ này cũng nhấn mạnh, máy bay Nga đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong không phận quốc tế và không vi phạm không phận Ba Lan.

Cục Hàng không Dân dụng Ba Lan cũng cho biết, việc điều động máy bay chiến đấu để chặn các máy bay vi phạm tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế là một biện pháp tiêu chuẩn nhằm duy trì quyền kiểm soát không phận quốc gia. Cơ quan này khẳng định, đây không phải hành động phô trương sức mạnh mà là công cụ cơ bản để đảm bảo an ninh hàng không, cho phép nhanh chóng xác định các máy bay không phản hồi kiểm soát không lưu hoặc vi phạm các quy định đã được thiết lập.