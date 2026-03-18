Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/3

Thủ đô Kiev của Ukraine rung chuyển do loạt vụ nổ. Một loạt tiếng nổ đã vang lên ở thủ đô Kiev (Ukraine) vào ngày 16/3 khi Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Còi báo động không kích vang lên lúc 8h26 phút sáng (giờ địa phương).

Theo các kênh theo dõi trên Telegram, có 30 UAV loại Shahed nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng Kiev trong đêm. Ông Yurii Ihnat, người đứng đầu bộ phận thông tin liên lạc của Không quân Ukraine, nói rằng không có tên lửa nào được sử dụng trong vụ tấn công.

UAV Nga cũng tấn công các khu vực khác ở Ukraine. Không quân Ukraine báo cáo rằng Nga đã phóng 211 UAV trong đêm, bao gồm cả các UAV tấn công kiểu Shahed.

Nga bắn hạ trên 180 UAV hướng về Moscow trong 3 ngày. Theo hãng thông tấn TASS, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 181 UAV của Ukraine hướng về thủ đô Moscow từ ngày 14 đến 16/3.

Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin báo cáo rằng 65 UAV hướng về thủ đô đã bị phá hủy trong ngày 14/3. Theo ông Sobyanin, hệ thống phòng không Nga ngày 15/3 đã bắn hạ thêm 54 UAV đang tiếp cận Moscow, và sau đó 62 UAV đã bị vô hiệu hóa vào ngày 16/3.

Cũng trong ngày 16/3, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải và các khu vực triển khai của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua. Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.230 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong ngày.

Hệ thống pháo phản lực tự hành của Nga khai hỏa nhằm vào vị trí Ukraine, ngày 6/3/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/AP

Thăm dò dư luận tại Ukraine về trưng cầu hòa bình và rút quân khỏi Donbass. Kết quả khảo sát mới nhất công bố ngày 16/3 cho thấy đa số người dân Ukraine sẵn sàng ủng hộ trưng cầu ý dân về hòa bình, trong đó nhiều ý kiến đồng tình với việc rút lực lượng vũ trang khỏi Donbass nếu có các điều kiện bảo đảm lợi ích quốc gia.

Theo kết quả điều tra của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev, được báo Strana.ua của Ukraine dẫn lại, khoảng 50% người được hỏi tại Ukraine ủng hộ việc tổ chức trưng cầu ý dân về hòa bình. Đáng chú ý, trong số những người tán thành trưng cầu, đa số cũng ủng hộ phương án rút quân khỏi Donbass nhằm chấm dứt xung đột kéo dài. Khảo sát cho thấy nếu một thỏa thuận hòa bình mang lại các lợi ích cụ thể cho Ukraine, như triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2027, các bảo đảm an ninh và chương trình phục hồi kinh tế, thì có tới 61% số người được hỏi sẵn sàng tham gia trưng cầu dân ý, dù còn tồn tại những thỏa hiệp lãnh thổ chưa được xác định rõ.

Slovakia chỉ trích EU bỏ quên lợi ích các nước thành viên trước Ukraine. Ngày 16/3, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) không được phép ưu tiên lợi ích của Ukraine hơn các quốc gia thành viên như Slovakia và Hungary, trước thềm hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong tuần này. Trong một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X, Thủ tướng Fico cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài gần 45 phút với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, hai bên đã thảo luận về vấn đề khôi phục hoạt động của đường ống dẫn dầu Druzhba tại Ukraine.

Ông Fico nhắc lại lập trường phản đối của chính phủ đối với quyết định đơn phương của Ukraine về việc ngừng vận chuyển dầu của Nga qua đường ống Druzhba, cho rằng động thái này đã gây thiệt hại cho Slovakia và Hungary khi làm gián đoạn nguồn cung năng lượng thiết yếu của hai nước. Theo ông, EU cần gây áp lực để Ukraine khôi phục nguồn cung dầu mà Slovakia được quyền nhận theo các thỏa thuận hiện hành cho đến năm 2027.

Ukraine sắp thử tên lửa đạn đạo FP-7 trong thực chiến? Theo ông Denis Shtilerman, đồng sáng lập kiêm trưởng nhóm thiết kế của công ty quốc phòng Fire Point - đơn vị sản xuất FP-7 - tên lửa này đã hoàn tất cuộc thử nghiệm đầu tiên và đang bước vào giai đoạn thử nghiệm tiếp theo trong thực tế chiến đấu chống lại lược lượng Nga.

Ông Shtilerman cho biết, FP-7 là phiên bản tên lửa do Ukraine phát triển dựa trên ATACMS của Mỹ. Giống như ATACMS, FP-7 có tầm bắn lên tới 300km, nhưng chi phí sản xuất chỉ bằng khoảng một nửa. Tuy nhiên, hệ thống của Ukraine có kích thước lớn hơn so với phiên bản của Mỹ.

Ukraine sắp nhận hệ thống phòng không có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga. Ngày 16/3, Trưởng bộ phận truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết Ukraine có thể sớm nhận được hệ thống phòng không SAMP/T NG do Pháp cung cấp. Nếu được chuyển giao, hệ thống này sẽ giúp Ukraine tăng cường đáng kể năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, qua đó củng cố mạng lưới phòng không nhiều lớp của nước này và tạo thêm lựa chọn thay thế quan trọng bên cạnh các hệ thống phương Tây hiện có.

Theo trang Defense Express, hệ thống phòng không SAMP/T NG có thể đánh chặn các mục tiêu như tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal của Nga hay tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 do Triều Tiên thiết kế. Đây đều là các loại vũ khí bay theo quỹ đạo đạn đạo hoặc bán đạn đạo, khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn đối với các hệ thống phòng không.

Ukraine tiến hành loạt đòn đánh nhằm “làm suy giảm năng lực tấn công của Nga". Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, trong đêm 16/3, các đơn vị Ukraine đã tiến hành loạt đòn đánh nhằm “làm suy giảm năng lực tấn công của lực lượng Nga”. Cụ thể, một hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 của Nga đã bị tấn công tại khu vực Korobkino thuộc vùng Luhansk do Nga kiểm soát. Một hệ thống Tor khác cũng bị đánh trúng gần khu vực Balashivka ở vùng Zaporizhzhia. Ngoài ra, một trạm radar thuộc hệ thống phòng không S-300 được cho là đã bị hư hại tại khu vực Chervonyi ở vùng Donetsk.

Nga nói về vị thế trung gian của EU trong xung đột Ukraine. Ngày 16/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đã “tự làm mất hoàn toàn uy tín của mình” với tư cách là bên trung gian trong tiến trình hòa bình Ukraine. Theo ông Lavrov, các nước châu Âu đã yêu cầu được tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ba bên giữa Nga - Mỹ - Ukraine, nhưng lại liên tục không thực hiện những thỏa thuận đã ký trước đó.

Ngoại trưởng Nga cũng bác bỏ kế hoạch của Pháp và Anh triển khai binh sĩ tới Ukraine trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh cho Kiev, gọi đó là “một lực lượng chiếm đóng sẽ gây ra mối đe dọa đối với Liên bang Nga”.