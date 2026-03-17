Ấn Độ bắt giữ 7 công dân Mỹ và Ukraine, cáo buộc âm mưu khủng bố

Thứ Ba, 11:42, 17/03/2026
VOV.VN - Truyền thông Ấn Độ hôm nay (17/3) đưa tin, Cơ quan Điều tra Quốc gia nước này (NIA) đã tiến hành bắt giữ 7 công dân nước ngoài, bao gồm 6 người Ukraine và một người Mỹ, với cáo buộc âm mưu thực hiện các hoạt động khủng bố ở Ấn Độ.

Các vụ bắt giữ được thực hiện hồi tuần trước, trong một chiến dịch phối hợp giữa nhiều đơn vị thuộc Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ, dựa theo Điều 18 của Đạo luật Phòng chống các hoạt động bất hợp pháp (UAPA), cùng với các điều khoản liên quan khác.

An Do bat giu 7 cong dan my va ukraine, cao buoc am muu khung bo hinh anh 1
Nhân viên ​​​​Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ. (Ảnh: Indianexpress)

Cụ thể, một công dân Mỹ bị Cục Di trú tạm giữ tại sân bay Kolkata, 6 công dân Ukraine bị tạm giữ tại các sân bay ở Lucknow và Delhi. Những người này đã nhập cảnh vào Ấn Độ bằng thị thực hợp lệ, song đã đến bang Mizoram, giáp Myanmar mà không có giấy phép vào khu vực hạn chế bắt buộc.

Qua xác minh, Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ (NIA) cáo buộc nhóm này đang âm mưu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố và gây ra các mối đe dọa xuyên biên giới. Theo cơ quan này, nhóm này đã tham gia vào việc “nhập khẩu trái phép số lượng lớn máy bay không người lái từ châu Âu sang Myanmar qua Ấn Độ” để sử dụng cho “các nhóm vũ trang sắc tộc”. Nhóm này cũng bị cáo buộc hỗ trợ một số “nhóm nổi dậy Ấn Độ” bị cấm, bằng cách cung cấp vũ khí và các thiết bị khủng bố khác cũng như tham gia công tác huấn luyện.

Hiện nhóm này đã được đưa đến Delhi và trình diện trước thẩm phán và bị tạm giam đến ngày 27/3 tới. Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ cũng đang mở rộng cuộc điều tra nhằm tìm kiếm những người liên quan khác.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tin liên quan

Ấn Độ xem xét tác động pháp lý từ các cuộc điều tra công nghiệp của Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/3, Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành đánh giá các tác động pháp lý từ các cuộc điều tra mới của Mỹ liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại các quốc gia đối tác thương mại, trong đó có Ấn Độ.

Ấn Độ chưa thảo luận với Mỹ về việc phối hợp lực lượng để mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 16/3 khẳng định nước này chưa tham gia bất kỳ cuộc thảo luận song phương nào với Mỹ liên quan đến khả năng phối hợp lực lượng nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Ấn Độ: Đối thoại với Iran là cách hiệu quả nhất để “thông tuyến” Hormuz

VOV.VN - Ngày 15/3, Ấn Độ đã lên tiếng ủng hộ giải pháp ngoại giao và đối thoại trực tiếp với Iran, khẳng định đây là cách hiệu quả nhất để hàng hóa có thể lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz.

