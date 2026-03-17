Ấn Độ bắt giữ 7 công dân Mỹ và Ukraine, cáo buộc âm mưu khủng bố

Các vụ bắt giữ được thực hiện hồi tuần trước, trong một chiến dịch phối hợp giữa nhiều đơn vị thuộc Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ, dựa theo Điều 18 của Đạo luật Phòng chống các hoạt động bất hợp pháp (UAPA), cùng với các điều khoản liên quan khác.

Nhân viên ​​​​Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ. (Ảnh: Indianexpress)

Cụ thể, một công dân Mỹ bị Cục Di trú tạm giữ tại sân bay Kolkata, 6 công dân Ukraine bị tạm giữ tại các sân bay ở Lucknow và Delhi. Những người này đã nhập cảnh vào Ấn Độ bằng thị thực hợp lệ, song đã đến bang Mizoram, giáp Myanmar mà không có giấy phép vào khu vực hạn chế bắt buộc.

Qua xác minh, Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ (NIA) cáo buộc nhóm này đang âm mưu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố và gây ra các mối đe dọa xuyên biên giới. Theo cơ quan này, nhóm này đã tham gia vào việc “nhập khẩu trái phép số lượng lớn máy bay không người lái từ châu Âu sang Myanmar qua Ấn Độ” để sử dụng cho “các nhóm vũ trang sắc tộc”. Nhóm này cũng bị cáo buộc hỗ trợ một số “nhóm nổi dậy Ấn Độ” bị cấm, bằng cách cung cấp vũ khí và các thiết bị khủng bố khác cũng như tham gia công tác huấn luyện.

Hiện nhóm này đã được đưa đến Delhi và trình diện trước thẩm phán và bị tạm giam đến ngày 27/3 tới. Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ cũng đang mở rộng cuộc điều tra nhằm tìm kiếm những người liên quan khác.