Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/4

Mưa tên lửa và UAV giội xuống lãnh thổ Ukraine: Nhà chức trách Ukraine cho biết Nga vừa thực hiện một trong những đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa lớn nhất vào Ukraine trong năm nay.

Một trận tập kích UAV của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: Reuters.

Hãng CNN trích dẫn thống kê của Cơ quan Khẩn cấp nhà nước Ukraine hôm 16/4 cho hay, quân Nga đã phóng 659 UAV và 44 tên lửa, gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, vào thủ đô Kiev cũng như nhiều thành phố lớn khác của Ukraine như Kharkiv, Odessa, Dnipro và Zaporizhzhia trong vòng 24 giờ qua.

Theo nhà chức trách Ukraine, ít nhất 136 người khác bị thương vong trong đợt tấn công dữ dội này của các lực lượng Moscow. UAV và tên lửa của quân Nga cũng làm hư hại các tòa nhà và gây hỏa hoạn ở nhiều địa điểm khắp Ukraine.

Các cuộc tấn công diễn ra sau một thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi giữa hai nước hồi tuần trước. Giao tranh tái diễn sau khi lệnh ngừng bắn 32 giờ dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo do Nga đơn phương công bố, chính thức hết hiệu lực vào nửa đêm ngày 12/4 (theo giờ Moscow).

Nga siết chặt vòng vây quanh Rai-Aleksandrivka: Tại khu vực Sloviansk, quân đội Nga đang giao tranh dọc theo tuyến Krivaya Luka-Kaleniki. Dựa trên video mới được công bố về các chiến binh thuộc Lữ đoàn Cossack số 6 giương cao cờ Nga ở Kaleniki, Cụm tác chiến phía Nam RFAF đã thiết lập vững chắc vị trí trong làng, kênh Rybar đưa tin.

Điều này báo hiệu sự hình thành trọn vẹn một đầu cầu cho cuộc tấn công trong tương lai nhằm bao vây Rai-Aleksandrivka. Ngôi làng này là đầu mối giao thông lớn cuối cùng của Ukraine ở phía bên này kênh đào Seversky Donets-Donbas.

Các cuộc giao tranh cục bộ vẫn tiếp diễn xung quanh Lipovka và Fedorovka Vtoraya. Lực lượng Kiev đang cố gắng làm chậm đà tiến của đối phương dọc theo đường cao tốc M-03 để ngăn chặn việc bao vây Rai-Aleksandrivka và thường xuyên điều động các nhóm nhỏ để giữ các vị trí biệt lập trong các vành đai rừng.

Ukraine hạ cấp khai hỏa Patriot: Từ “bắn loạt” xuống “bắn đơn” trước tên lửa Nga: Một chỉ huy Ukraine tiết lộ các kíp vận hành hệ thống phòng không Patriot của nước này đang điều chỉnh cách tác chiến, giảm số lượng tên lửa đánh chặn trong mỗi lần đối phó với tên lửa Nga.

Trong video do Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây của Ukraine công bố cuối tuần qua, chỉ huy đơn vị Patriot, ông Oleksandr, cho biết theo học thuyết phòng không tiêu chuẩn, mỗi mục tiêu như tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo thường cần từ hai đến bốn tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, do nguồn dự trữ hạn chế, đơn vị của ông hiện chỉ phóng một tên lửa cho mỗi mục tiêu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo Đức sẽ cung cấp kinh phí để Kiev mua “vài trăm” tên lửa đánh chặn Patriot, trong khuôn khổ gói viện trợ mới trị giá 4 tỷ euro (tương đương 4,7 tỷ USD).

Ukraine oanh tạc cơ sở lọc dầu lớn của Nga: Tờ Kyiv Independent, các UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar Krai, miền nam Nga từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4. Cơ sở Tuapse thuộc Tập đoàn năng lượng và dầu khí Rosneft lớn nhất Nga và cũng là một trong 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này.

Kênh Telegram Exilenova-Plus trích dẫn lời các cư dân Tuapse kể họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong khu vực khi UAV tập kích các bể chứa nhiên liệu tại nhà máy Tuapse. Theo kênh Telegram Astra, cơ sở này đã bốc cháy sau cuộc tấn công của UAV thù địch.

Thống đốc vùng Krasnodar Krai Veniamin Kondratyev xác nhận "một doanh nghiệp trong khu vực cảng biển" đã bị trúng mảnh vỡ của UAV, nhưng ông không nêu tên nhà máy lọc dầu. Tất cả các cơ sở giáo dục trong thành phố đã tạm cho học sinh nghỉ học trong ngày 16/4.

Nhà máy lọc dầu Tuapse, nơi có công suất chế biến khoảng 12 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ mỗi năm và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công trước đây của lực lượng Kiev và từng phải tạm thời ngừng hoạt động thời gian ngắn.

Rộ thông tin Nga phá hủy các máy bay F-16 và Mirage ở Ukraine: Theo Sergey Lebedev, điều phối viên của tổ chức ngầm thân Nga ở Mykolaiv, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy các máy bay chiến đấu F-16 và Mirage của Mỹ và Pháp tại sân bay Dolgintsevo ở tỉnh Kirovohrad của Ukraine.

Ông Sergey Lebedev nói rõ rằng các phi công nước ngoài cũng bị thiệt mạng do cuộc tấn công. Một số máy bay F-16 và Mirage đã đến sân bay ở tỉnh Kirovohrad và bị phá hủy hoàn toàn.

Theo RIA Novosti, binh lính Nga cũng đã tấn công một sân bay ở thành phố Oleksandriia thuộc cùng khu vực. Theo nguồn tin này, có hơn 10 máy bay trực thăng đóng tại đó, hầu hết đều có nguồn gốc từ châu Âu.

Hậu quả của cuộc tấn công là lực lượng Nga đã hạ gục 6 phi công thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine. Theo nguồn tin, thông tin về tổn thất trong số các huấn luyện viên nước ngoài đã được giữ bí mật ngay lập tức.

Mức độ lợi hại và bí ẩn trong chiến lược UAV của Ukraine đối với Nga VOV.VN - Hơn 4 năm xung đột vũ trang với Nga, Ukraine đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về UAV quân sự, cả trên khía cạnh công nghệ lẫn nghệ thuật tác chiến.

Nga cảnh báo việc UAV của Ukraine bay qua lãnh thổ Phần Lan và các nước Baltic: Hôm 16/4, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cảnh báo sự gia tăng các trường hợp máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bay qua Phần Lan và một số quốc gia vùng Baltic nhằm thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, gây thiệt hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Soigu cho biết thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp UAV của Ukraine bay qua không phận Phần Lan và các nước vùng Baltic để thực hiện các đòn tập kích nhằm vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Ông nhấn mạnh, các vụ tấn công này đã gây thương vong cho dân thường và làm hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo ông Soigu, tình huống này tiết lộ khả năng hệ thống phòng không của các quốc gia liên quan hoạt động kém hiệu quả, hoặc các nước này cố ý để không phận của mình bị sử dụng, qua đó trở thành “đồng phạm trong hành vi xâm lược chống Nga”.

London chuyển khoảng 1 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng cho Kiev: Bộ Tài chính Ukraine ngày 15/4 cho biết Vương quốc Anh đã chuyển 752 triệu bảng Anh (khoảng 1 tỷ USD) tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

"Ukraine đã nhận được khoản tiền mới nhất từ ​​Vương quốc Anh với số tiền 752 triệu bảng Anh thuộc Sáng kiến ​​​​Tăng tốc doanh thu đặc biệt của G7 dành cho Ukraine (ERA)", Bộ này cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko cho biết khoản tài trợ này sẽ giải quyết các nhu cầu cấp thiết trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine.

Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bùng nổ năm 2022, các nước G7 đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga.

Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba: Ngày 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Blanár cho biết nước này sẽ không ủng hộ gói trừng phạt tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, nếu đường ống dẫn dầu Druzhba không được khôi phục.

Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Blanár nhấn mạnh, Slovakia không còn công cụ nào khác ngoài việc sử dụng quyền phủ quyết để gây áp lực lên Tổng thống Ukraine Zelensky và Ủy ban châu Âu nhằm buộc phải vận hành trở lại đường ống Druzhba. Theo ông Blanár, việc duy trì nguồn cung dầu qua tuyến đường ống này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, do đó, Slovakia sẽ không ủng hộ gói trừng phạt tiếp theo của EU đối với Nga nếu dòng chảy dầu không được khôi phục.