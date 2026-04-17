Nga cảnh báo việc UAV của Ukraine bay qua lãnh thổ Phần Lan và các nước Baltic

Thứ Sáu, 05:21, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (16/4), Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cảnh báo sự gia tăng các trường hợp máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bay qua Phần Lan và một số quốc gia vùng Baltic nhằm thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, gây thiệt hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Soigu cho biết thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp UAV của Ukraine bay qua không phận Phần Lan và các nước vùng Baltic để thực hiện các đòn tập kích nhằm vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Ông nhấn mạnh, các vụ tấn công này đã gây thương vong cho dân thường và làm hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng dân sự.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Soigu

Theo ông Soigu, tình huống này tiết lộ khả năng hệ thống phòng không của các quốc gia liên quan hoạt động kém hiệu quả, hoặc các nước này cố ý để không phận của mình bị sử dụng, qua đó trở thành “đồng phạm trong hành vi xâm lược chống Nga”.

Ông cũng dẫn Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền tự vệ và cho rằng trong trường hợp có hành vi tấn công vũ trang, các quốc gia có quyền thực hiện biện pháp tự vệ theo luật pháp quốc tế.

Phía Phần Lan và các nước Baltic hiện chưa lên tiếng về vụ việc này.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tin liên quan

Nga và Ukraine leo thang không kích, nhiều hạ tầng năng lượng hư hại
Nga và Ukraine leo thang không kích, nhiều hạ tầng năng lượng hư hại

VOV.VN - Trong vòng 24 giờ qua, xung đột Nga – Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các đợt tấn công quy mô lớn, sử dụng kết hợp tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Nga và Ukraine leo thang không kích, nhiều hạ tầng năng lượng hư hại

Nga và Ukraine leo thang không kích, nhiều hạ tầng năng lượng hư hại

VOV.VN - Trong vòng 24 giờ qua, xung đột Nga – Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các đợt tấn công quy mô lớn, sử dụng kết hợp tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Anh công bố gói viện trợ 120.000 máy bay không người lái cho Ukraine
Anh công bố gói viện trợ 120.000 máy bay không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Vương quốc Anh tuyên bố sẽ chuyển giao 120.000 máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine ngay trong năm nay. Đây là đợt cung cấp vũ khí lớn nhất từ trước đến nay mà Anh dành cho Ukraine, khẳng định vai trò dẫn đầu của Anh trong việc hỗ trợ công nghệ quân sự tiên tiến cho quân đội.

Anh công bố gói viện trợ 120.000 máy bay không người lái cho Ukraine

Anh công bố gói viện trợ 120.000 máy bay không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Vương quốc Anh tuyên bố sẽ chuyển giao 120.000 máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine ngay trong năm nay. Đây là đợt cung cấp vũ khí lớn nhất từ trước đến nay mà Anh dành cho Ukraine, khẳng định vai trò dẫn đầu của Anh trong việc hỗ trợ công nghệ quân sự tiên tiến cho quân đội.

Chiến sự đảo chiều cục bộ: Ukraine tăng tốc phản công, kìm hãm đà tiến của Nga
Chiến sự đảo chiều cục bộ: Ukraine tăng tốc phản công, kìm hãm đà tiến của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định lực lượng Ukraine đã làm chậm đáng kể đà tiến công của Nga, đồng thời đạt được những bước tiến mới trên chiến trường – điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Chiến sự đảo chiều cục bộ: Ukraine tăng tốc phản công, kìm hãm đà tiến của Nga

Chiến sự đảo chiều cục bộ: Ukraine tăng tốc phản công, kìm hãm đà tiến của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định lực lượng Ukraine đã làm chậm đáng kể đà tiến công của Nga, đồng thời đạt được những bước tiến mới trên chiến trường – điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

