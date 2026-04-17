Nga cảnh báo việc UAV của Ukraine bay qua lãnh thổ Phần Lan và các nước Baltic

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Soigu cho biết thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp UAV của Ukraine bay qua không phận Phần Lan và các nước vùng Baltic để thực hiện các đòn tập kích nhằm vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Ông nhấn mạnh, các vụ tấn công này đã gây thương vong cho dân thường và làm hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng dân sự.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Soigu

Theo ông Soigu, tình huống này tiết lộ khả năng hệ thống phòng không của các quốc gia liên quan hoạt động kém hiệu quả, hoặc các nước này cố ý để không phận của mình bị sử dụng, qua đó trở thành “đồng phạm trong hành vi xâm lược chống Nga”.

Ông cũng dẫn Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền tự vệ và cho rằng trong trường hợp có hành vi tấn công vũ trang, các quốc gia có quyền thực hiện biện pháp tự vệ theo luật pháp quốc tế.

Phía Phần Lan và các nước Baltic hiện chưa lên tiếng về vụ việc này.