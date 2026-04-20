Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/4

Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga, bao gồm cả tại Crimea: Chiến dịch tập kích tầm xa của Ukraine tiếp tục khai thác hệ thống phòng không bị quá tải của Nga để gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ và tài sản quân sự của Nga, bao gồm cả trên bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập hồi năm 2014.

Một cơ sở dầu Nga bốc cháy do trúng UAV Ukraine. Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông cáo vào ngày 18/4 rằng lực lượng Ukraine đã tập kích các nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk và Syrzan ở tỉnh Samara, một nhà ga dầu tại Khu phức hợp phân phối và trung chuyển Vysotsk Lukoil-2 ở tỉnh Leningrad và trạm bơm dầu Tikhoretsk ở vùng Krasnodar vào đêm ngày 17 rạng sáng ngày 18/4, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này.

Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong, Kiev đặt dấu hỏi về Nga:

Một nam giới sử dụng súng tự động đã bắn chết 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ, giới chức cho biết. Ít nhất 14 người khác đã bị thương và được nhập viện.

Vụ xả súng hàng loạt, chưa từng có tiền lệ ở Kiev trong thời gian xung đột Nga - Ukraine, xảy ra tại một khu vực trung tâm sầm uất của thành phố, bên ngoài một khu chung cư và một trung tâm mua sắm gần đó. Các thi thể nằm trên đường phố đông đúc khi những người xung quanh bỏ chạy tìm nơi an toàn.

Điều đáng chú ý là giới chức Ukraine đặt nghi vấn có yếu tố Nga đằng sau vụ tấn công này.

Ukraine tập kích nhà máy chế tạo UAV quân sự của Nga: Quân đội Ukraine tuyên bố những đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Kiev vừa tấn công nhà máy chế tạo UAV được đặt ở thành phố Taganrog, Nga.

Tờ Kyiv Independent đưa tin, trong thông cáo đưa ra mới đây, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố các trắc thủ UAV của Kiev rạng sáng 19/4 đã tấn công vào nhà máy Atlant-Aero, nơi “được sử dụng để phát triển và chế tạo các UAV tấn công và trinh sát dành cho quân đội Nga”.

Theo cơ quan trên, đòn tấn công lần này sẽ làm giảm khả năng chế tạo UAV cũng như tác chiến trên thực địa của quân Nga.

Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?: Nga dường như đang tận dụng thẻ SIM Nga có khả năng chuyển vùng dữ liệu quốc tế ở các khu vực biên giới Ukraine để hỗ trợ chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV của Nga vào Ukraine.

Cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine về công nghệ quốc phòng, máy bay không người lái (UAV) và chiến tranh điện tử (EW), Serhiy “Flash” Beskrestnov, báo cáo vào ngày 17/4 rằng lực lượng Nga trang bị cho mọi UAV tầm xa kiểu Shahed thẻ SIM từ nhà mạng viễn thông Nga T2 - một công ty con của nhà mạng viễn thông nhà nước Nga Rostelecom.

Việc thiết lập kết nối với dữ liệu di động cho phép Nga điều khiển máy bay không người lái từ xa và cho phép những UAV này truyền dữ liệu viễn trắc và hình ảnh thời gian thực cho các trắc thủ. Chuyên gia Beskrestnov lưu ý rằng chính phủ Nga đặt hàng đặc biệt những thẻ SIM này từ T2 và phân phối chúng cho các nhà sản xuất máy bay không người lái Shahed.

Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga, bao gồm cả tại Crimea VOV.VN - Chiến dịch tập kích tầm xa của Ukraine tiếp tục khai thác hệ thống phòng không bị quá tải của Nga để gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ và tài sản quân sự của Nga, bao gồm cả trên bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập hồi năm 2014.

Trúng FPV cảm tử Ukraine, pháo phản lực Nga bốc cháy: Lực lượng trặc thủ UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) Ukraine mới đây đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào pháo phản lực TOS-1A Nga ở tỉnh Zaporizhzhia.

Thông cáo của Lữ đoàn Hệ thống không người lái tấn công biệt lập số 414 “Magyar’s Birds” Ukraine viết: “Vào ngày 18/4, các quân nhân trong đơn vị chúng tôi cùng Lữ đoàn số 412 ‘Nemesis’ đã phá hủy một cỗ pháo TOS-1A của đối phương ở tỉnh miền nam Zaporizhzhia”.

Tổng thư ký NATO nói về khả năng Mỹ rút khỏi Liên minh: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã bác bỏ những lo ngại về khả năng Mỹ rút khỏi liên minh trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 18/4.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Thế giới ngày Chủ nhật của Đức (WELT AM SONNTAG), Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông không thấy Mỹ sẽ rời NATO trong bối cảnh xung đột Ukraine và xung đột Iran, nhưng ông nhấn mạnh sự cần thiết của một châu Âu mạnh mẽ hơn trong liên minh quân sự này.