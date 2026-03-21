Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/3

Nga cáo buộc Ukraine tấn công các trạm khí đốt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/3 đã lên án việc Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng năng lượng của Nga bằng máy bay không người lái (UAV), cảnh báo động thái của Kiev có thể "làm trầm trọng thêm" tình trạng khủng hoảng năng lượng đang bùng phát vì xung đột Trung Đông.

"Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu, nói giảm nói tránh là đang bất ổn, thì những hành động thiếu suy nghĩ của chính quyền Kiev có thể làm tình hình trầm trọng thêm, không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới", ông Peskov cho biết.

Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom xác nhận 2 tuyến đường ống dẫn khí đốt TurkStream và Blue Stream đang trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong thời gian gần đây.

UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở miền Nam nước Nga. Ảnh: Reuters

Lầu Năm Góc: Ưu tiên đạn dược cho quân đội Mỹ thay vì Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 19/3 cho biết Lầu Năm Góc hiện ưu tiên bổ sung kho dự trữ vũ khí trong nước thay vì tiếp tục chuyển giao cho Ukraine, trong bối cảnh quân đội Mỹ phải đối mặt với một số thách thức về nguồn lực. Ông nhấn mạnh khoản ngân sách bổ sung 200 tỷ USD là cần thiết để tái bổ sung kho vũ khí, nhằm bảo đảm quân đội Mỹ được trang bị đầy đủ sau các hoạt động quân sự gần đây, đồng thời chuẩn bị cho các kịch bản có thể phát sinh.

Bộ trưởng Hegseth cũng cho rằng việc phân bổ nguồn lực trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến mức dự trữ hiện tại của quân đội Mỹ, khi một phần đáng kể vũ khí được chuyển giao cho Ukraine.

Nga cảnh báo về khủng hoảng năng lượng toàn cầu. "Châu Âu sắp phải chứng kiến một 'cơn sóng thần' về giá dầu và giá khí đốt. Thảm họa này bắt nguồn từ sự thiếu khôn ngoan trong chiến lược bài Nga của giới chức EU. Chính họ là những người đã từ chối nguồn năng lượng đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí của Nga", đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev nói, đồng thời cảnh báo EU về nguy cơ giá dầu và khí đốt ở lục địa già tăng vọt.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu chính phủ nước này đánh giá tính khả thi và mức độ hợp lý của việc dừng cung cấp năng lượng cho thị trường châu Âu. "Trong bối cảnh EU dự kiến áp đặt hạn chế bổ sung với năng lượng Nga và thậm chí có thể cấm hoàn toàn vào năm 2027, tôi cho rằng sẽ có lợi hơn nếu Nga chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường hấp dẫn hơn ngay từ bây giờ", ông Putin tuyên bố.

Nga khẳng định tiếp tục cung cấp năng lượng bất chấp sức ép và trừng phạt. Thứ trưởng thứ nhất Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin ngày 19/3 khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác lâu dài và duy trì xuất khẩu năng lượng, bất chấp các lệnh trừng phạt và áp lực từ bên ngoài.

Ông Sorokin cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện nay không mang tính xây dựng và có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng cũng như thị trường năng lượng toàn cầu. Liên quan đến việc Ấn Độ gia tăng nhập khẩu dầu Nga trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, ông Sorokin khẳng định Moscow đang duy trì nguồn cung ổn định ra thị trường thế giới và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Mặc dù các lệnh trừng phạt có thể gây ra một số khó khăn nhất định, nhưng không ảnh hưởng đến năng lực xuất khẩu tổng thể của Nga.

Tiến trình đàm phán về Ukraine sẽ tạm thời gián đoạn. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết hiện các cuộc đàm phán hòa bình liên quan xung đột tại Ukraine đang tạm thời bị gián đoạn do các yếu tố khách quan về bối cảnh quốc tế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc quá trình đình trệ sẽ kéo dài. Ngay sau khi các bên thống nhất được lịch trình, đặc biệt là phía Mỹ, các cuộc đàm phán sẽ được tái khởi động.

Trước đó, ngày 18/3, trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này vẫn còn nhiều triển vọng. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định nước này vẫn theo đuổi con đường ngoại giao và kêu gọi các bên tiếp tục tìm kiếm các phương án nhằm chấm dứt xung đột.

ICRC hỗ trợ Nga và Ukraine trao đổi 1.000 thi thể mỗi tháng. Ngày 19/3, Hội Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) thông báo đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi khoảng 1.000 thi thể mỗi tháng giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho biết hàng ngàn người thiệt mạng vì giao tranh vẫn chưa được xác định danh tính.

Trong thời gian qua, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành nhiều đợt trao đổi tù binh. Mới đây nhất là đợt trao đổi ngày 5/3, diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán có dấu hiệu chững lại khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tập trung sự quan tâm vào tình hình Trung Đông.

EU cử chuyên gia hỗ trợ Ukraine phục hồi đường ống Druzhba. Ngày 19/3, một nhóm chuyên gia kỹ thuật của Liên minh châu Âu (EU) đã đến Ukraine để đánh giá tình trạng hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba và thảo luận với các cơ quan năng lượng về kế hoạch phục hồi hạ tầng.

Giám đốc điều hành Naftogaz, ông Serhiy Koretskyi, cho biết phái đoàn EU đã làm việc với lãnh đạo Naftogaz và Ukrtransnafta, đồng thời thảo luận về hỗ trợ tài chính và kỹ thuật nhằm khôi phục trạm bơm Brody theo tiêu chuẩn an toàn của châu Âu. Theo ông Koretskyi, phía Ukraine đã cung cấp đánh giá chi tiết về thiệt hại sau các cuộc tấn công vào hạ tầng đường ống và trình bày kế hoạch phục hồi toàn diện, đồng thời xác định các bước phối hợp tiếp theo với đối tác EU.

Hungary kiên quyết chặn gói vay 90 tỷ euro, Ukraine đối mặt khủng hoảng tài chính. Tại hội nghị ở Brussels ngày 19/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban một lần nữa giữ lập trường cứng rắn, từ chối ủng hộ khoản vay 90 tỷ euro được thiết kế nhằm đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Theo các nhà ngoại giao EU, ông Orban gắn quyết định này với vấn đề trung chuyển dầu Nga qua hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến năng lượng quan trọng đối với Hungary và Slovakia.

Trước đó, toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU đã đạt được sự đồng thuận về gói vay này vào tháng 12/2025, coi đây là “phao cứu sinh” tài chính cho Kiev trong bối cảnh nền kinh tế bị bào mòn bởi chiến sự kéo dài. Tuy nhiên, sự phản đối của Hungary đang khiến thỏa thuận rơi vào thế bế tắc, bởi các quyết định tài chính lớn của EU đòi hỏi sự nhất trí tuyệt đối.