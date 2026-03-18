Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng tại Ukraine

Thứ Tư, 16:44, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm hai khu định cư tại các khu vực Sumy và Donetsk của Ukraine, trong bối cảnh hai bên tiếp tục đưa ra những tuyên bố trái chiều về tình hình trên chiến trường.

Theo tuyên bố ngày 17/3 của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Sopych ở khu vực phía Bắc Sumy, đồng thời “giải phóng” khu định cư Kalenyky tại vùng Donetsk.

nga tuyen bo kiem soat them hai ngoi lang tai ukraine hinh anh 1
Một tòa nhà bị trúng đạn pháo trong cuộc xung đột Ukraine-Nga ở vùng Donetsk do Nga kiểm soát. Ảnh: Reuters

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nga và Ukraine đưa ra các nhận định trái ngược về bên nào đang giành ưu thế dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.250 km trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn bốn năm. Tổng Tham mưu trưởng Nga, Tướng Valery Gerasimov, trước đó cho biết lực lượng Nga đang tiếp tục thiết lập các “vùng đệm an ninh” tại các khu vực giáp biên như Sumy và Kharkiv.

Làng Sopych nằm sát biên giới Nga, nơi lực lượng Nga trong nhiều tháng qua tìm cách thiết lập hiện diện quân sự. Trong khi đó, Kalenyky nằm ở phía Đông thành phố chiến lược Sloviansk, một trong những điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine.

Theo đánh giá của phía Nga, các đơn vị quân đội đang “tích cực tiến về phía Sloviansk”, cho thấy khu vực Donetsk tiếp tục là trọng điểm giao tranh. Tuy nhiên, phía Ukraine đưa ra những thông tin khác biệt. Đài truyền hình công cộng Suspilne dẫn lời một cựu lãnh đạo tình báo đối ngoại Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến vào Kalenyky và đưa 19 dân thường sang lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội Ukraine đã làm gián đoạn một chiến dịch tấn công quy mô lớn mà Nga dự kiến triển khai, đồng thời cho rằng cường độ tấn công hiện tại “không đạt như kế hoạch” của Nga.

Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn 35 máy bay không người lái của Ukraine trong khoảng thời gian từ 13h-20h cùng ngày, phần lớn tại khu vực Krasnodar gần biên giới Ukraine.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Ukraine sắp thử tên lửa đạn đạo FP-7 trong thực chiến?
VOV.VN - Ukraine được cho là đang chuẩn bị thử nghiệm tấn công các mục tiêu tại Nga bằng tên lửa đạn đạo FP-7 do nước này tự phát triển, có tầm bắn tới 300km, chi phí thấp hơn đáng kể so với hệ thống ATACMS của Mỹ.

Ông Zelensky: 200 chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ Trung Đông đối phó UAV Iran
VOV.VN - Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ UAV, đồng thời cho biết nước này có khả năng sản xuất khoảng 2.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, trong đó có thể cung cấp một nửa cho các đối tác và đồng minh.

