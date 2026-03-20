Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/3

Nga tăng cường tấn công các khu vực trọng yếu tại miền Tây Ukraine: Tối 18/3, lực lượng Nga đã tăng cường tiến hành tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ quan an ninh tại miền Tây Ukraine, khiến nhiều khu vực bị mất điện và gián đoạn cấp nước.

Hỏa lực lựu pháo Nga. Ảnh: Sputnik.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng gần thị trấn Novovolynsk, thuộc tỉnh Volyn của Ukraine khiến hàng chục nghìn người dân rơi vào tình trạng mất điện và gián đoạn nguồn nước.

Thị trưởng Novovolynsk, ông Borys Karpus, cho biết các báo cáo ban đầu xác nhận một mục tiêu năng lượng đã bị đánh trúng. Hậu quả là một phần cộng đồng dân cư trong khu vực bị mất điện, đồng thời hệ thống cấp nước cũng bị gián đoạn.

Trước đó, Không quân Ukraine thông báo phát hiện một máy bay không người lái hoạt động trên không phận tỉnh Volyn, làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ tấn công. Sau đó, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Volyn, ông Roman Romaniuk, xác nhận một cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị hư hại trong cuộc tập kích.

Nga kiểm soát thêm 2 khu định cư trên tiền tuyến: Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/3 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Sopych tại Sumy và khu định cư Kaleniki ở Donetsk.

"Bên cạnh việc kiểm soát 2 khu định cư, quân đội Nga cũng khiến đối thủ tổn thất hơn 1.240 binh sĩ ở các cuộc giao tranh trong vòng 24h qua", phía Nga cho biết.

Dòng tiền từ dầu mỏ có thể thay đổi chiến lược quân sự của Nga tại Ukraine: Quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang làm dấy lên lo ngại sâu sắc tại Washington và Kiev, khi nguồn thu bổ sung có thể mang lại cho Điện Kremlin tới 150 triệu USD mỗi ngày, một dòng tiền có thể tiếp sức đáng kể cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo cảnh báo của các thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ, việc Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga có thể vô tình mở “van tài chính” cho Moscow.

Một trong những công cụ chiến đấu đáng chú ý nhất của Nga hiện nay là các máy bay không người lái tấn công. Từ nền tảng ban đầu là dòng Shahed do Iran sản xuất, Nga đã phát triển phiên bản nội địa mang tên Geran và triển khai với quy mô lớn. Những đàn UAV này thường được phóng vào ban đêm với số lượng hàng trăm chiếc, nhằm làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine. Chỉ tính riêng trong tháng 1/2026, Nga đã phóng hơn 6.000 UAV vào Ukraine.

Ukraine kêu gọi Mỹ và Anh giải quyết bất đồng: Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/3 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer giải quyết bất đồng, cảnh báo cuộc xung đột Iran có thể làm chậm tiến trình hòa đàm Ukraine.

"Tôi thực sự mong Tổng thống Trump và Thủ tướng Starmer có thể gặp mặt trực tiếp, qua đó tìm ra lập trường chung. Đây có thể là cách để Mỹ và Anh tái khởi động quan hệ", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, việc các đồng minh phương Tây chia rẽ vì vấn đề Trung Đông có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. "Tôi có cảm giác xấu về tình hình địa chính trị hiện nay. Cuộc xung đột Iran đang làm phân tán cộng đồng quốc tế, trì hoãn các cuộc đàm phán về Ukraine", ông Zelensky nói.

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt 3 tổ chức liên quan đến Nga: Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 18/3 đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ thông báo dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 3 cá nhân và 3 tổ chức khỏi danh sách có liên quan đến Nga.

Động thái cho thấy Mỹ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các biện pháp hạn chế trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp. Cụ thể, phía Mỹ loại khỏi danh sách 2 công dân Nga Evgeniya Tyurikova, Boris Vorontsov và 1 công dân Thổ Nhĩ Kỳ Berk Türken.

Hai doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được rút khỏi danh sách trừng phạt, đó là Turken Dijital Matbaa và BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri.

11 nước muốn Ukraine hỗ trợ đánh chặn UAV: Ukraine tiết lộ các quốc gia Trung Đông đang liên hệ họ để hỗ trợ đối phó với UAV của Iran khi chiến sự ngày càng leo thang.

Hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine hiện đã làm việc tại các quốc gia Trung Đông, bảo vệ các đối tác khỏi UAV của Iran. Đổi lại, Kiev kỳ vọng những bước đi cụ thể từ họ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heorhii Tykhyi cho biết tại một cuộc họp báo.

Theo ông Tykhyi, họ đang làm việc tại UAE, Qatar, Ả rập Xê út và Kuwait, hỗ trợ bảo vệ các đối tác, bao gồm cả Mỹ, trước UAV Shahed của Iran. Ngoài ra còn có thêm 34 binh sĩ sẵn sàng được triển khai.