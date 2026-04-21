Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/4

Nga tấn công ồ ạt Ukraine: Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 19/4, quân đội Nga (RFAF) phát động cuộc tập kích đường không ồ ạt khác vào lãnh thổ Ukraine bằng hàng trăm UAV. Điều bất ngờ là quân đội Ukraine (AFU) đã không thể đáp trả quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo rằng chỉ có 13 UAV được AFU sử dụng. Đây là con số thấp nhất trong nhiều tháng.

Trong khi đó, Nga đẩy mạnh hoạt động trên khắp các mặt trận ở Ukraine. Áp lực rất lớn đối với AFU đang được tạo ra chủ yếu dọc theo biên giới, cũng như theo hướng Sloviansk và Konstantinovka. Đồng thời, RFAF cũng giành thêm được nhiều diện tích lãnh thổ theo hướng Dobropillia.

Ukraine oanh tạc dữ dội liên tục, thành phố cảng Nga bốc cháy: Đơn vị đặc nhiệm “Prymary” của tình báo quân đội Ukraine tuyên bố, các UAV Ukraine vừa tập kích thành phố cảng Tuapse của Nga, gây hỏa hoạn tại khu vực cảng biển. Đây là đòn tấn công thứ 2 của Ukraine vào Tuapse chỉ trong vòng vài ngày khi giới chức Nga vừa mới hoàn toàn dập tắt được đám cháy từ đợt tấn công trước đó.

Thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar Krai của Nga đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm 19/4. Thống đốc địa phương Veniamin Kondratyev xác nhận, vụ tấn công đã gây thương vong và làm bùng phát hỏa hoạn tại cảng biển.

Lần đầu xuồng không người lái Ukraine bắn hạ UAV Nga: Lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS) của Ukraine cho biết họ đã thực hiện thành công vụ đánh chặn đầu tiên trên thế giới: sử dụng drone đánh chặn phóng từ một xuồng không người lái (USV) để tiêu diệt UAV Shahed của Nga. Kiev gọi đây là bước đột phá chưa từng có trong tác chiến hiện đại.

Chiến dịch do đơn vị hải quân thuộc Lữ đoàn Nemesis 412 tiến hành, tạo thêm một lớp phòng không mới trên biển nhằm bảo vệ các thành phố ven bờ Biển Đen.

Tình báo Ukraine tấn công tàu đổ bộ và radar Nga: Trong đêm 19/4, đơn vị đặc nhiệm “Prymary” thuộc Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine đã tấn công hai tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga tại khu vực Crimea gồm Yamal và Nikolay Filchenkov.

Theo phía Ukraine, vào thời điểm bị tấn công, các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đang neo đậu tại vịnh Sevastopol. Cơ quan tình báo Ukraine cho biết cả hai tàu này từng được Nga sử dụng trong chiến sự và hiện đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Ngoài ra, trong cùng chiến dịch tại Sevastopol, lực lượng Ukraine cũng phá hủy một hệ thống radar Podlet-K1 của Nga, có giá trị ước tính khoảng 5 triệu USD.

Các diễn biến mới cho thấy cường độ tấn công bằng UAV trong xung đột Nga - Ukraine đang gia tăng, với phạm vi mở rộng từ tiền tuyến đến các cơ sở hậu cần và hạ tầng quan trọng sâu trong lãnh thổ Nga.

Sức ép gia tăng tại Liman: Theo kênh Readovka, các đơn vị Nga đã tăng cường tập kích hỏa lực vào cứ điểm phòng thủ Ukraine gần Druzhkovka. Giao tranh cũng đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Rai-Aleksandrivka. Bom lượn hạng nặng FAB đang được Nga sử dụng tích cực chống lại các vị trí phòng thủ kiên cố của đối phương.

Trong khi đó, ở sườn phía bắc, quân đội Nga đã được phát hiện gần Veterinary và Krivaya Luka, gần tuyến Seversky Donets.

Khu vực này rất quan trọng để gia tăng áp lực lên vành đai phòng thủ phía bắc Sloviansk và tạo ra mối đe dọa bên sườn tại Rai-Aleksandrovka. Nhìn chung, RFAF đang liên tục làm suy yếu vành đai phòng thủ Ukraine thông qua các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng tiếp tế và tạo tiền đề cho việc phá vỡ tuyến phòng thủ giữa Sloviansk, Kramatorsk và Druzhkovka.

Ukraine nỗ lực bảo vệ Konstantinovka: Các đơn vị xung kích Nga đang hoạt động tại các quận trung tâm Konstantinovka. Đồng thời, áp lực lên vùng ngoại ô phía tây nam thành phố đang gia tăng. Tình hình xấu đi đối với nhóm đồn trú đã buộc Kiev phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp, Readovka nhận định.

Theo các nguồn tin thân cận với quân đội Nga, AFU đã triển khai quân tiếp viện ở phía bắc và đông bắc Konstantinovka. Một lực lượng từ Lữ đoàn cơ giới độc lập số 100 và Lữ đoàn xung kích độc lập số 5 đã được tập hợp để cố gắng tham chiến tại Chasov Yar.

Ukraine đang cố gắng tiến vào thành phố Chasov Yar qua khe núi Dneprovskoye, tập trung lực lượng tại các làng Podolskoye, Chervonoye và Nikolaevka. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: tham chiến giành các khu phố bằng mọi giá và buộc lực lượng Moscow phải giảm áp lực lên Konstantinovka.

Kiev triển khai phòng không đa lớp để đối phó drone Moscow: Mỗi đêm, Nga phóng hàng trăm UAV Shahed nhằm vào các thành phố Ukraine. Để đối phó, Kiev đã xây dựng hệ thống phòng không nhiều lớp gồm tên lửa, máy bay, các tổ hỏa lực cơ động và drone đánh chặn.

Hệ thống này hiện được xem là một trong những mô hình chống UAV được kiểm chứng thực chiến nhiều nhất thế giới, thậm chí đang thu hút sự quan tâm từ các quốc gia vùng Vịnh - nơi cũng đối mặt với các nền tảng UAV tương tự do Iran thiết kế.

Nga thường triển khai các đợt tấn công bằng UAV Shahed từ bán đảo Crimea qua Biển Đen, nhắm vào thành phố cảng Odessa và nhiều khu vực ven biển khác.

Việc đưa năng lực đánh chặn ra xa bờ, thông qua các nền tảng không người lái trên biển, giúp tạo thêm một lớp phòng thủ từ sớm - hạ UAV trước khi chúng tiếp cận đất liền.

Các nước Baltic sẽ đóng cửa không phận với máy bay chở Thủ tướng Slovakia đến Nga: Ngày 19/4, các nước Baltic tuyên bố, sẽ không cho phép máy bay chở Thủ tướng Slovakia Fico đi qua không phận để tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, tại Thủ đô Moscow của Nga, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp các nước Baltic thực hiện lệnh cấm này.

Bộ trưởng Ngoại giao Baiba Braže và người đồng cấp Margus Tsahkna cho biết, Latvia và Estonia sẽ không cho phép máy bay chở Thủ tướng Slovakia bay qua không phận của các nước này để tới Moscow - nơi ông Fico dự định tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng 9/5 sắp tới.

Ông Tsahkna nhấn mạnh, không quốc gia nào được phép lợi dụng không phận Estonia để tăng cường quan hệ với Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Đồng thời lưu ý, mặc dù EU và NATO có quy trình thống nhất về cấp phép bay cho các chuyến thăm chính thức, tuy nhiên quy trình này không áp dụng trong trường hợp liên quan đến Nga.