Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3

Xe tăng Nga ra trận sau một năm “ẩn mình”: Sau gần một năm hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới, quân đội Nga đang đưa xe tăng và thiết giáp trở lại chiến trường trong cuộc chiến kéo dài với Ukraine.

Xe tăng T-80 của Nga nã pháo. Ảnh: Military ops.

Nga đã tiến hành một đợt tấn công cơ giới quy mô lớn của Nga tại miền Đông Ukraine.

Diễn biến này cho thấy khả năng Nga đang sử dụng lại chiến thuật tấn công bằng xe tăng và thiết giáp, sau một năm chủ yếu dựa vào bộ binh. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh lực lượng bộ binh Nga được cho là đã hứng chịu những tổn thất nhất định.

Nga phủ nhận đề xuất ngừng chia sẻ tình báo cho Iran để đổi lấy Mỹ dừng hợp tác với Ukraine: Đặc phái viên của ông Putin đã phủ nhận việc Nga đề xuất ngừng chia sẻ mục tiêu dữ liệu cho Iran nhằm đổi lấy việc Mỹ chấm dứt hợp tác tình báo với Ukraine.

Theo hai nguồn tin chia sẻ với tờ Financial Times ngày 21/3, đề nghị đưa ra điều kiện Nga sẽ ngừng chia sẻ dữ liệu mục tiêu cho Iran nếu Mỹ chấm dứt quan hệ hợp tác tình báo với Ukraine, song bị phía Mỹ bác bỏ.

Đề xuất được ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chuyển tới ông Steve Witkoff - đặc phái viên Mỹ về vấn đề Trung Đông và ông Jared Kushner - con rể ông Trump, trong cuộc gặp tại Miami vào tuần trước.

Robot hình người lần đầu đến Ukraine: “Binh sĩ máy” Mỹ thử lửa giữa chiến trường: Startup Mỹ Foundation đã đưa robot hình người Phantom MK-1 tới tiền tuyến Ukraine để thử nghiệm trong môi trường chiến đấu thực tế, đánh dấu bước tiến mới của robot quân sự trong chiến tranh hiện đại.

Hai robot hình người chiến đấu đã được chuyển tới Ukraine để đánh giá trên chiến trường, đánh dấu một bước tiến mới trong việc phát triển các hệ thống robot chiến đấu.

Theo công ty, các robot hình người Phantom MK-1 đã được startup Mỹ Foundation gửi tới Ukraine vào tháng 2. Những robot này được triển khai cho nhiệm vụ trinh sát tiền tuyến nhằm kiểm tra hiệu suất và khả năng hoạt động của nền tảng trong môi trường chiến đấu thực tế.

Tổng thống Mỹ: Ukraine chưa làm gì để hỗ trợ trong cuộc chiến ở Iran: Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không cần sự hỗ trợ từ Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Ukraine chưa hỗ trợ gì trong tình hình liên quan đến Iran, theo Stephanie Ruhle, người dẫn chương trình The 11th Hour trên MSNBC.

Trong cuộc phỏng vấn, khi nhà lãnh đạo Mỹ được hỏi về sự hỗ trợ và giúp đỡ từ Ukraine trong bối cảnh xung đột Trung Đông, ông Trump nói rằng Ukraine "chưa làm gì cả".

Cựu tướng Ukraine ám chỉ Thủ tướng Hungary Orban có thể bị ám sát VOV.VN - Cựu tướng mật vụ Ukraine công khai tuyên bố, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) biết rõ vị trí và sinh hoạt của Thủ tướng Hungary Orban, đồng thời ám chỉ SBU có khả năng “ra tay” bất cứ lúc nào với ông, tương tự như tình báo Mỹ - Israel đã ám sát cố Lãnh tụ tối cao Iran.

Hungary đe dọa tiếp tục gây sức ép buộc Ukraine khôi phục đường ống Druzhba: Ngày 20/3, Thủ tướng Viktor Orbán tuyên bố, Hungary sẵn sàng sử dụng thêm các biện pháp khác để gây sức ép buộc Ukraine khôi phục ngay lập tức đường ống dẫn dầu Druzhba.

Phát biểu trước báo giới sau quyết định chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU cho Ukraine, Thủ tướng Orbán nhấn mạnh, việc trì hoãn viện trợ tài chính chỉ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hungary nhằm bảo vệ lợi ích năng lượng. Theo ông Orbán, Ukraine đã cố tình phá hoại đường ống Druzhba nhằm tạo ra khủng hoảng năng lượng ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội tại Hungary vào ngày 12/4 tới. Do đó, Hungary sẽ tiếp tục ngăn chặn mọi hình thức hỗ trợ từ EU dành cho Kiev cho đến khi dòng dầu từ Nga được nối lại.

Mẫu UAV đánh chặn của Ukraine có gì khiến các nước Trung Đông khao khát sở hữu?: Mẫu UAV STING giá rẻ của Ukraine được cho là đã bắn hạ hơn 3.000 UAV Nga và đang được các nước Trung Đông lùng mua để chống lại UAV Shahed của Iran.

Xé toạc bầu trời với tiếng rít đáng sợ, một chiếc UAV dạng quadrocopter do Ukraine chế tạo lượn ngoằn ngoèo với độ linh hoạt khó tin đối với một thiết bị trông giống như “đèn dung nham có cánh”.

Từng là một ý tưởng xa vời, mẫu UAV đánh chặn do công ty tư nhân Wild Hornets phát triển nay đã trở thành trụ cột trong hệ thống phòng thủ của Ukraine trước các UAV Nga – và sớm có thể được dùng để đối phó với UAV của Iran tại vùng Vịnh.