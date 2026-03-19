Nga tăng cường tấn công các khu vực trọng yếu tại miền Tây Ukraine

Thứ Năm, 06:45, 19/03/2026
VOV.VN - Tối 18/3, lực lượng Nga đã tăng cường tiến hành tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ quan an ninh tại miền Tây Ukraine, khiến nhiều khu vực bị mất điện và gián đoạn cấp nước.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng gần thị trấn Novovolynsk, thuộc tỉnh Volyn của Ukraine khiến hàng chục nghìn người dân rơi vào tình trạng mất điện và gián đoạn nguồn nước. 

Tòa nhà chung cư bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào miền Tây Ukraine. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Novovolynsk, ông Borys Karpus, cho biết các báo cáo ban đầu xác nhận một mục tiêu năng lượng đã bị đánh trúng. Hậu quả là một phần cộng đồng dân cư trong khu vực bị mất điện, đồng thời hệ thống cấp nước cũng bị gián đoạn.

Trước đó, Không quân Ukraine thông báo phát hiện một máy bay không người lái hoạt động trên không phận tỉnh Volyn, làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ tấn công.

Sau đó, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Volyn, ông Roman Romaniuk, xác nhận một cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị hư hại trong cuộc tập kích.

Hậu quả, một khu vực trong tỉnh rơi vào tình trạng mất điện trên diện rộng. Theo thống kê ban đầu, hơn 30.000 khách hàng đang bị ảnh hưởng, chưa có điện trở lại.

Tối cùng ngày, các máy bay không người lái (UAV) của Nga đã nhắm mục tiêu vào thành phố Lviv và các khu vực lân cận ở miền Tây Ukraine.

Thống đốc Maksym Kozytskyi xác nhận một UAV đã đánh trúng trụ sở khu vực của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tại tỉnh Lviv, gây hư hại công trình. Tuy nhiên, chưa ghi nhận thương vong.

Trước đó, khoảng 22h13 (giờ địa phương), Thị trưởng Lviv Andrii Sadovyi thông báo các UAV kiểu Shahed đang hướng về thành phố. Ít phút sau, hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn mục tiêu. Cảnh báo không kích cũng được ban bố tại các khu vực miền Tây khác như Ternopil và Ivano-Frankivsk.

Lviv nằm cách biên giới Ba Lan khoảng 70 km và ở xa tiền tuyến, do đó không thường xuyên trở thành mục tiêu không kích. Tuy vậy, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang, thành phố này vẫn nhiều lần hứng chịu các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa. Trong một số đợt tấn công quy mô lớn, Ba Lan thậm chí phải triển khai tiêm kích để ứng phó.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm hai khu định cư tại các khu vực Sumy và Donetsk của Ukraine, trong bối cảnh hai bên tiếp tục đưa ra những tuyên bố trái chiều về tình hình trên chiến trường.

Giang Bùi/VOV.VN
Châu Âu có thể “ra điều kiện” với ông Trump về Iran để đổi lấy hỗ trợ cho Ukraine
VOV.VN - Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định châu Âu có thể đề xuất với ông Trump điều mà ông mong muốn, đó là hỗ trợ quân sự nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz. Đổi lại, điều kiện của châu Âu là Washington phải cung cấp đầy đủ hỗ trợ để Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ông Zelensky: 200 chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ Trung Đông đối phó UAV Iran
VOV.VN - Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ UAV, đồng thời cho biết nước này có khả năng sản xuất khoảng 2.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, trong đó có thể cung cấp một nửa cho các đối tác và đồng minh.

