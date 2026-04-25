Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/4

Nga chặn âm mưu khủng bố nhằm vào lãnh đạo cơ quan quản lý truyền thông: Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngày 24/4 cho biết, họ vừa đã ngăn chặn thành công một âm mưu khủng bố nhằm vào Ban lãnh đạo Cơ quan Quản lý truyền thông quốc gia Nga Roskomnadzor tại thủ đô Moscow. Các đối tượng dự định đánh bom xe ô tô bằng thiết bị nổ tự chế, song kế hoạch đã bị phát hiện và vô hiệu hóa từ ngày 18/4.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ bảy đối tượng tại 4 thành phố khác nhau, trong đó có thủ đô Moscow. Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ thiết bị nổ tự chế, lựu đạn, súng ngắn, phương tiện liên lạc, cùng các tài liệu, biểu tượng mang tư tưởng tân phát xít và tài liệu hướng dẫn gia nhập một tổ chức bị Nga liệt vào danh sách khủng bố.

Ukraine tăng cường đòn tấn công tầm xa, tuyên bố gây thiệt hại lớn cho Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 23/4 cho biết, Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine bất chấp cuộc xung đột với Iran. Đồng thời, Kiev vẫn duy trì các cuộc tấn công tầm xa duy trì, tập trung vào các cơ sở dầu mỏ và công nghiệp quốc phòng của Nga.

“Chúng tôi đang tấn công vào những mục tiêu gây tổn thất lớn cho Nga và mức độ thiệt hại rất đáng kể”, ông Zelensky nói trong thông điệp gửi tới báo chí, đồng thời khẳng định tổn thất mà Nga phải chịu đã lên tới hàng chục tỷ USD. Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi trước tuyên bố trên của Ukraine, song thừa nhận Kiev đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng nằm sâu trong lãnh thổ nước này, cách biên giới hơn 1.000 km.

Ukraine chuẩn bị “đòn công nghệ bất ngờ” để đối phó Nga: Ukraine đang phát triển một “đòn công nghệ bất ngờ” để giành lợi thế trên chiến trường trong tương lai gần.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kiev, Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, cho rằng chỉ khi Lực lượng Vũ trang Ukraine duy trì được sức mạnh, các cuộc đàm phán hòa bình mới có cơ hội thành công. Theo ông Budanov, xung đột đã bước sang giai đoạn mà việc gia tăng số lượng máy bay không người lái không còn tạo ra khác biệt đáng kể, khi cả hai bên đều tiệm cận giới hạn của công nghệ điều khiển hiện tại.

Bước đi tiếp theo của Ukraine là tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo vào hệ thống tác chiến, hướng tới phát triển các nền tảng chiến đấu tự động có khả năng tự nhận diện mục tiêu và cơ động trên chiến trường.

Ukraine lần đầu sử dụng phương thức mới bắn hạ UAV Nga: Ukraine được cho là đã đưa vào sử dụng một phương thức phòng thủ mới hiệu quả nhằm đối phó với các máy bay không người lái (UAV) Shahed mà Nga triển khai.

Ngày 19/4, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) cho biết Lữ đoàn 412 Nemesis đã đánh chặn thành công một đợt tấn công bằng UAV Shahed bằng cách phóng UAV Sting từ một tàu không người lái trên biển. Đây là lần đầu tiên phương thức này được sử dụng thành công để tiêu diệt UAV Shahed.

“Việc sử dụng các tàu không người lái mặt nước làm nền tảng triển khai UAV đánh chặn giúp mở rộng các hoạt động phòng không và tạo thêm một lớp bảo vệ cho các thành phố của Ukraine”, USF đăng tải trên mạng xã hội X. Theo giới quan sát, nhiều cuộc tấn công của Nga nhắm vào các thành phố ở khu vực Đông Nam Ukraine và được triển khai qua Biển Đen.

Ukraine tuyên bố đang giữ vị thế chiến trường mạnh nhất trong năm qua: Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andrii Sybiha, cho biết vị thế trên chiến trường của Kiev hiện ở mức “mạnh nhất” trong một năm trở lại đây. Theo ông, kết quả này đạt được nhờ ưu thế về tác chiến bằng máy bay không người lái và năng lực phòng không, với khả năng đánh chặn tới 90% các đợt tấn công.

“Chúng tôi đã giảm thiểu lợi thế về nhân lực của Nga thông qua việc sử dụng máy bay không người lái”, ông Sybiha phát biểu hôm 23/4. Ông Sybiha nhấn mạnh: “Đối với chúng tôi, tình hình chiến trường gắn liền với việc củng cố vị thế trong đàm phán. Chúng tôi có thể bắn hạ tới 90% các mục tiêu tấn công vào các thành phố. Vị thế của Ukraine trên chiến trường hiện thực sự là vững chắc nhất trong năm qua”