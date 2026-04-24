Ukraine tăng cường đòn tấn công tầm xa, tuyên bố gây thiệt hại lớn cho Nga

“Chúng tôi đang tấn công vào những mục tiêu gây tổn thất lớn cho Nga và mức độ thiệt hại rất đáng kể”, ông Zelensky nói trong thông điệp gửi tới báo chí, đồng thời khẳng định tổn thất mà Nga phải chịu đã lên tới hàng chục tỷ USD.

Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi trước tuyên bố trên của Ukraine, song thừa nhận Kiev đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng nằm sâu trong lãnh thổ nước này, cách biên giới hơn 1.000 km.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào ngày 24/2/2022, Ukraine đã đẩy mạnh sử dụng máy bay không người lái và tên lửa do trong nước phát triển để tiến hành các đòn đánh vào lãnh thổ Nga. Song song đó, lực lượng Ukraine cũng triển khai các hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất nhằm đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa từ phía Nga.

“Chúng tôi thấy rõ Nga không có dấu hiệu dừng lại. Họ tiếp tục tấn công vào hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Ukraine sẽ đáp trả”, ông Zelensky nhấn mạnh.