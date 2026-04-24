Ukraine tăng cường đòn tấn công tầm xa, tuyên bố gây thiệt hại lớn cho Nga

Thứ Sáu, 10:31, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 23/4 cho biết, Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine bất chấp cuộc xung đột với Iran. Đồng thời, Kiev vẫn duy trì các cuộc tấn công tầm xa duy trì, tập trung vào các cơ sở dầu mỏ và công nghiệp quốc phòng của Nga.

“Chúng tôi đang tấn công vào những mục tiêu gây tổn thất lớn cho Nga và mức độ thiệt hại rất đáng kể”, ông Zelensky nói trong thông điệp gửi tới báo chí, đồng thời khẳng định tổn thất mà Nga phải chịu đã lên tới hàng chục tỷ USD.

ukraine tang cuong don tan cong tam xa, tuyen bo gay thiet hai lon cho nga hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP

Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi trước tuyên bố trên của Ukraine, song thừa nhận Kiev đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng nằm sâu trong lãnh thổ nước này, cách biên giới hơn 1.000 km.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào ngày 24/2/2022, Ukraine đã đẩy mạnh sử dụng máy bay không người lái và tên lửa do trong nước phát triển để tiến hành các đòn đánh vào lãnh thổ Nga. Song song đó, lực lượng Ukraine cũng triển khai các hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất nhằm đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa từ phía Nga.

“Chúng tôi thấy rõ Nga không có dấu hiệu dừng lại. Họ tiếp tục tấn công vào hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Ukraine sẽ đáp trả”, ông Zelensky nhấn mạnh.

binh_sy.png

Ukraine tuyên bố đang giữ vị thế chiến trường mạnh nhất trong năm qua

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andrii Sybiha, cho biết vị thế trên chiến trường của Kiev hiện ở mức “mạnh nhất” trong một năm trở lại đây. Theo ông, kết quả này đạt được nhờ ưu thế về tác chiến bằng máy bay không người lái và năng lực phòng không, với khả năng đánh chặn tới 90% các đợt tấn công.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Ukraine Nga tấn công tầm xa Tổng thống Zelensky xung đột Nga Ukraine Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine
Tin liên quan

Chiến sự đảo chiều cục bộ: Ukraine tăng tốc phản công, kìm hãm đà tiến của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định lực lượng Ukraine đã làm chậm đáng kể đà tiến công của Nga, đồng thời đạt được những bước tiến mới trên chiến trường – điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định lực lượng Ukraine đã làm chậm đáng kể đà tiến công của Nga, đồng thời đạt được những bước tiến mới trên chiến trường – điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Nga giăng "lưới lửa" siết chặt bầu trời, gây sức ép dồn dập phòng tuyến Ukraine

VOV.VN - Ukraine đang phải căng mình ứng phó khi đối phương liên tục thay đổi chiến thuật, gia tăng tần suất và mở rộng mục tiêu tấn công của Nga. Từ các đợt UAV quy mô lớn đến tên lửa tầm xa, áp lực không ngừng nghỉ đang đẩy hệ thống phòng không và năng lực ứng phó của của Kiev vào trạng thái thử thách khắc nghiệt.

VOV.VN - Ukraine đang phải căng mình ứng phó khi đối phương liên tục thay đổi chiến thuật, gia tăng tần suất và mở rộng mục tiêu tấn công của Nga. Từ các đợt UAV quy mô lớn đến tên lửa tầm xa, áp lực không ngừng nghỉ đang đẩy hệ thống phòng không và năng lực ứng phó của của Kiev vào trạng thái thử thách khắc nghiệt.

Ukraine đánh thẳng “mắt thần” phòng không Nga, mở hành lang tấn công sâu hậu cứ

VOV.VN - Nhiều báo cáo cho biết, Ukraine đang thực hiện chiến lược nhắm mục tiêu các hệ thống phòng không của Nga, nhằm tạo ra những lỗ hổng và tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng, như nhà máy vũ khí, nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.

VOV.VN - Nhiều báo cáo cho biết, Ukraine đang thực hiện chiến lược nhắm mục tiêu các hệ thống phòng không của Nga, nhằm tạo ra những lỗ hổng và tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng, như nhà máy vũ khí, nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.

