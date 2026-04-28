Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/4

Ukraine hé lộ bí mật tên lửa S-71K của Nga, chỉ ra mắt xích công nghệ nước ngoài: Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) hôm 27/4 công bố thêm chi tiết về tên lửa hành trình phóng từ máy bay S-71K “Kovyor” của Nga, đồng thời giới thiệu mô hình 3D tương tác và phân tích các thành phần của loại vũ khí này.

Theo HUR, tên lửa do Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga phát triển để trang bị cho tiêm kích Su-57 và được cho là lần đầu được sử dụng trong tác chiến vào cuối năm 2025. Theo phân tích của HUR, hệ thống bên trong tên lửa gồm bộ điều khiển bay cơ bản, hệ thống dẫn đường quán tính và cụm động cơ. Cơ quan này cho biết phần lớn linh kiện điện tử của tên lửa có nguồn gốc nước ngoài, trong đó có các thành phần từ Mỹ, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Đức và Ireland.

Ukraine khoét lỗ hổng phòng không Nga, mở rộng đòn tấn công sâu vào hậu phương: Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 27/4 nhận định Ukraine đang ngày càng khai thác những điểm yếu trong mạng lưới phòng không Nga, qua đó mở rộng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo đánh giá của ISW, hệ thống phòng không Nga đang chịu áp lực lớn, tạo ra những lỗ hổng mà Ukraine được cho là đang tận dụng để gia tăng cả tầm hoạt động lẫn cường độ tấn công. Trong đêm 25 và 26/4, lực lượng Ukraine tiến hành tập kích nhà máy lọc dầu Yaroslavl, một trong những cơ sở chế biến nhiên liệu lớn của Nga, gây hỏa hoạn. Nhà máy này có công suất khoảng 15 triệu tấn mỗi năm, sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không.

Lãnh đạo Donetsk: Nga cần mở rộng vùng đệm để đảm bảo an ninh: Người đứng đầu chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) do Nga bổ nhiệm, ông Denis Pushilin cho rằng cần phải thiết lập một vùng đệm ở khu vực Dnepropetrovsk để đảm bảo an ninh cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và giải phóng khu vực Zaporozhye.

Ông Pushilin lưu ý: "Việc đảm bảo an ninh ở quận Velikonovosyolkovsky của DPR và giải phóng khu vực Zaporozhye đòi hỏi phải mở rộng vùng đệm". Ông Pushilin chỉ ra rằng quân đội Nga đang nhanh chóng mở rộng vùng đệm ở khu vực Dnepropetrovsk, tạo ra mối đe dọa cho quân đội Ukraine. "Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì lực lượng đốiphương đã hiểu được mối đe dọa mà việc mở rộng nhanh chóng vùng đệm gây ra cho họ. Chúng tôi đã hành động nhanh chóng ở một số giai đoạn nhưng quá trình này đã chậm lại và đối phương đang cố gắng phản công".

Tướng Ukraine cho rằng Nga thiếu hụt tên lửa phòng không: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi cho rằng Nga đang đối mặt tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không để đối phó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Điều này cho thấy Moscow cũng gặp những sức ép tương tự phương Tây liên quan dự trữ tên lửa trong bối cảnh xung đột leo thang.

“Các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các cơ sở sản xuất của Nga đang tiếp tục làm suy giảm năng lực phòng không của đối phương, khiến họ thiếu tên lửa để đối phó với các hệ thống không người lái và các phương tiện tấn công của Ukraine”, ông Syrskyi nhấn mạnh Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quân đội trên thế giới đang tìm cách thích ứng với sự gia tăng của các máy bay không người lái tấn công tầm xa — loại vũ khí chi phí thấp nhưng buộc bên phòng thủ phải sử dụng các tên lửa đánh chặn đắt đỏ hơn nhiều, đặt ra thách thức về hiệu quả chi phí và khả năng duy trì kho dự trữ phòng không.

Ukraine tấn công một loạt tàu chiến, máy bay Nga tại Crimea: Các đơn vị đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự của Nga tại bán đảo Crưm, bao gồm sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen và một số tàu có giá trị cao. Theo báo Kyiv Post, lực lượng đặc nhiệm Alpha thuộc SBU đêm 25/4 đã dùng máy bay không người lái (UAV) tầm xa theo chỉ thị của Tổng thống để tấn công căn cứ hải quân Sevastopol của Nga và sân bay Belbek.

SBU xác nhận các tàu đổ bộ lớn là Yamal và Filchenkov, tàu trinh sát Ivan Khurs đã bị hư hại trong cuộc đột kích. Tại sân bay Belbek, cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã phá hủy một chiến đấu cơ MiG-31 và nhắm trúng đơn vị kỹ thuật và vận hành của cơ sở này.

Ông Trump nói đã có các cuộc trao đổi tích cực với lãnh đạo Nga và Ukraine: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 cho biết ông đã có “những cuộc trò chuyện tốt đẹp” với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu trong chương trình của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington vẫn đang nỗ lực xử lý tình hình giữa Nga và Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ đạt được kết quả tích cực. Tổng thống Mỹ không tiết lộ lần gần nhất ông trao đổi với Tổng thống Nga Putin là khi nào. Tuy nhiên, ông xác nhận đã nói chuyện với cả nhà lãnh đạo Nga và Tổng thống Ukraine Zelensky, đồng thời mô tả đây là những cuộc trao đổi mang tính xây dựng.