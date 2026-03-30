Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/3

Ukraine oanh kích sâu lãnh thổ Nga, nhắm vào các cảng dầu chiến lược: Quân đội Ukraine đang gia tăng các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, giá dầu thô tăng cao và một số biện pháp nới lỏng trừng phạt đang mang lại lợi ích cho Moscow.

Phát biểu với báo chí hôm 28/3, Tổng thống Zelensky cho biết các máy bay không người lái tầm xa của Ukraine ngày càng phát huy hiệu quả trên chiến trường. Cuộc tấn công mới nhất của Ukraine diễn ra vào hôm 28/3, nhắm vào một nhà máy lọc dầu lớn tại Yaroslavl, phía đông bắc Moscow. Quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh trúng mục tiêu, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này.

Ông Zelensky: Ukraine cần vũ khí hạt nhân hoặc NATO để đối phó Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng nước này cần các bảo đảm an ninh đủ mạnh, trong đó có khả năng gia nhập NATO hoặc thậm chí là vũ khí hạt nhân, để đối phó với Nga.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây đưa ra cam kết rõ ràng hơn đối với an ninh của Kiev. Theo ông, nếu Ukraine không được gia nhập NATO, thì cần có những bảo đảm thay thế đủ sức răn đe. “Khi mọi người nói Ukraine sẽ không thể chiến thắng vì Nga là một cường quốc hạt nhân, vậy thì hãy nói rõ: Ukraine cần bảo sự đảm an ninh nào để đối phó? NATO hay vũ khí hạt nhân? Khi đó, hãy đối thoại với chúng tôi một cách thẳng thắn”, ông Zelensky nói.

Ukraine tố Nga cung cấp tình báo giúp Iran tấn công căn cứ Mỹ: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/3 cáo buộc Nga do thám các căn cứ quân sự của Mỹ để cung cấp thông tin cho Iran. "Thật đáng lo ngại. Trong khi các lệnh trừng phạt đang được nới lỏng, bên gây hấn lại cung cấp thông tin để nhắm mục tiêu, kể cả đối với những quốc gia đang xem xét hoặc đã dỡ bỏ trừng phạt", ông Zelensky viết trên Telegram.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã nhận được thông tin tình báo về việc Nga tiến hành trinh sát các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông và khu vực vùng Vịnh. Theo ông, trong tuần qua đã có ít nhất 7 địa điểm bị do thám hoặc chụp ảnh, trong đó có các căn cứ của Mỹ và Anh tại Kuwait, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, cũng như căn cứ chung Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Nga có đủ quân cho chiến dịch, không cần huy động thêm lực lượng: Hôm 28/3, trả lời phỏng vấn với RIA Novosti, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho biết hiện nước này không cần tiến hành đợt huy động quân sự mới và khẳng định có đủ lực lượng để đáp ứng các yêu cầu tác chiến.

Theo ông Medvedev, số lượng quân nhân ký hợp đồng phục vụ trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đủ để thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ chiến đấu đặt ra. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục điều chỉnh cơ chế bổ sung lực lượng, chuyển trọng tâm sang mô hình quân đội hợp đồng và tình nguyện. Theo đó, nguồn nhân lực sẽ được đảm bảo thông qua tuyển chọn thường xuyên kể từ đầu năm 2026, qua đó hạn chế áp lực xã hội phát sinh từ việc huy động quân sự quy mô lớn.

Áp lực mới đối với Ukraine từ xung đột ở Trung Đông: Cuộc khủng hoảng năng lượng bùng phát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang đe dọa trực tiếp nguồn cung nhiên liệu, qua đó gây sức ép lên nỗ lực duy trì chiến sự của Kiev.

Politico dẫn lời hai binh sĩ Ukraine cho biết những biến động giá năng lượng gần đây đã bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến lượng nhiên liệu dự trữ cho các phương tiện chiến đấu như xe tăng, pháo binh và xe bọc thép chở quân. “Giá nhiên liệu hiện đã tăng lên mức cực kỳ cao", một sĩ quan cấp cao Ukraine nói, yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn trước truyền thông. “Ngay cả trong quân đội, chúng tôi cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đáng kể".

Nghị sĩ Nga thăm Mỹ lần đầu sau 12 năm, thảo luận về Ukraine và nới lỏng hạn chế: Trong hai ngày qua, Đoàn đại biểu Duma Quốc gia Nga đã có chuyến thăm tới Washington, đánh dấu lần đầu tiên hai bên tiếp xúc trực tiếp cấp nghị viện kể từ năm 2014.

Hai bên đã tập trung trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine, ổn định chiến lược, cũng như triển vọng cải thiện quan hệ song phương. Ngoài ra, khả năng khôi phục các chuyến bay thẳng Nga - Mỹ, nới lỏng một số hạn chế kinh tế và xử lý vấn đề tài sản Nga bị đóng băng cũng được các bên quan tâm thảo luận.