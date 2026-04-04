Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/4

Thứ Bảy, 05:00, 04/04/2026
VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 4/4/2026.

Nga phóng số lượng UAV kỷ lục vào Ukraine: Ukraine cáo buộc Nga đã phóng số lượng UAV trong tháng 3/2026 nhiều hơn bất kỳ tháng nào kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào đầu năm 2022.

Dữ liệu về số lượng UAV mà Nga đã phóng vào Ukraine sử dụng các báo cáo hàng ngày do lực lượng không quân Ukraine công bố. Báo cáo cho thấy Nga đã phóng ít nhất 6.462 máy bay không người lái tầm xa vào Ukraine trong tháng 3 năm nay, tăng gần 28% so với tháng 2 và là tháng tăng thứ hai liên tiếp.

Tướng Mỹ đề xuất lập liên minh mới thay thế NATO, bao gồm Ukraine: Phát biểu trên chương trình Hannity của Fox News, Tướng về hưu Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine lập luận NATO không đáp ứng đầy đủ thách thức an ninh toàn cầu lớn và đề nghị Mỹ nên xem xét lại cấu trúc liên minh hiện tại.

“NATO đang trở nên hèn nhát. Có lẽ chúng ta cần một NATO mới, một thể chế phòng thủ mới", ông Kellogg nói. “Hãy vẽ lại tuyến phòng thủ hiện có”, ông Kellogg nhấn mạnh và cho biết thêm Ukraine “đã chứng tỏ là một đồng minh tốt”.

dien bien chinh tinh hinh chien su nga - ukraine ngay 4 4 hinh anh 1
Quân nhân Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Reuters

Tướng Ukraine tiết lộ chi tiết về chiến lược phòng thủ Kiev trước Nga:  Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết kế hoạch phòng thủ Kiev đã được chuẩn bị từ trước khi Nga mở chiến dịch toàn diện, với nhiệm vụ phân công rõ ràng cho mọi lực lượng.

Ông cho biết dấu hiệu xung đột bùng phát đã lộ rõ khi Nga mở rộng tập trận với Belarus, thực chất là bước chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Kiev. Thời khắc quyết định diễn ra ngay trong những giờ đầu, nhưng Kiev đã kịp triển khai kế hoạch ứng phó. “Mọi người đều biết vị trí, nhiệm vụ và quy trình khi bị tấn công", ông nhấn mạnh.

Nga mở cuộc tấn công mới vào Kharkiv và Zaporizhzhia: Đêm 3/4 (theo giờ địa phương), lực lượng Nga đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Khark0v và Zaporizhzhia, gây ra hàng loạt vụ nổ lớn trong hai thành phố.

Theo người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kharkiv, Oleh Syniehubov, các vụ nổ được ghi nhận vào khoảng 03:59 giờ Kiev, với dấu hiệu ban đầu cho thấy đối phương đã sử dụng tên lửa để tấn công. Thông tin chi tiết vẫn đang được tiếp tục xác minh.

Hơn 400 UAV Nga được phát hiện trong không phận Ukraine: Sáng 3/4, ông Yurii Ihnat - người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine, cho biết nước này đã phát hiện hơn 400 máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập không phận.

Các UAV đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 4h sáng theo giờ địa phương. Đến 5h, hệ thống giám sát của Ukraine phát hiện thêm hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160, mỗi chiếc có khả năng mang tới 12 tên lửa hành trình.

Số lượng UAV tiếp tục tăng nhanh trong buổi sáng: khoảng 240 chiếc vào lúc 7h và gần gấp đôi vào lúc 9h, theo ông Ihnat. Ông cũng xác nhận Nga đã triển khai cả các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160MS trong đợt tấn công này.

Nhập khẩu điện của Ukraine giảm khi xung đột với Nga tạm lắng: Nhập khẩu điện của Ukraine đã giảm khoảng 25% trong tháng 3 so với tháng 2/2026, trong bối cảnh nước này dần phục hồi sau mùa đông khắc nghiệt bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện. Theo dữ liệu do ExPro Consulting công bố ngày 2/4, Ukraine đã nhập khẩu 942 GWh điện trong tháng 3/2026, giảm so với mức hơn 1.200 GWh của tháng 2. 

Ông Vladyslav Mikhnych, Giám đốc Phòng thí nghiệm Năng lượng và Khí hậu Kiev, nhận định rằng mức giảm nhập khẩu điện phản ánh áp lực lên hệ thống năng lượng đã phần nào hạ nhiệt, nhờ thời tiết ấm hơn, sự gia tăng của điện mặt trời, thủy điện và các nỗ lực sửa chữa hạ tầng. Tuy nhiên, ông cảnh báo điều này không đồng nghĩa với việc khủng hoảng đã chấm dứt, khi Ukraine vẫn phải phụ thuộc vào nguồn điện nhập khẩu để đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu trong nước.

Ukraine tấn công sân bay Nga ở Crimea. Theo thông báo của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, vào rạng sáng 2/4, lực lượng Ukraine, với sự hỗ trợ của tình báo quân sự, đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Nga tại sân bay Kirovske ở bán đảo Crimea. Cuộc tấn công đã phá hủy một máy bay tuần tra An-72P của Nga và một địa điểm dùng để chuẩn bị UAV.

Quân đội Ukraine cho biết cơ sở này đóng vai trò là căn cứ và điểm huấn luyện trước khi bay cho UAV hạng nặng Orion và xác nhận rằng 4 UAV đã bị phá hủy trong cuộc tấn công. Lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy một hệ thống radar di động P-37 "Sword" thời Liên Xô tại sân bay Kirovske.

Nga chưa bình luận về cuộc tấn công.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
