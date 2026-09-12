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Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS 2026: “Nhộn nhịp” trước giờ khai mạc

Thứ Bảy, 06:11, 12/09/2026
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VOV.VN - Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS và các cuộc gặp song phương hôm 11/9 đã làm nóng bầu không khí trước phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga, Tổng thư k‎ý Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran tại New Delhi.

Gặp gỡ song phương làm nóng bầu không khí trước phiên khai mạc BRICS

Sau cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Ấn Độ thông báo đã có cuộc thảo luận rất hiệu quả về việc tăng cường tình hữu nghị Ấn Độ - Nga. Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại và đẩy nhanh việc triển khai Chương trình Hợp tác Kinh tế 2030. Các nhà lãnh đạo Nga - Ấn Độ cũng thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ, quốc phòng, văn hóa và các lĩnh vực khác.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Modi và nhà lãnh đạo Iran thảo luận về việc tăng cường quan hệ Ấn Độ - Iran cũng như hợp tác tại các diễn đàn đa phương, trong đó có BRICS. Thủ tướng Modi nhấn mạnh, đây là chuyến công tác đặc biệt khi lần đầu tiên Tổng thống Iran Pezeshkian tới New Delhi. Hai bên đã cam kết tiến hành hợp tác với một chiến lược dài hạn. Ngoài ra, những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông cũng được đề cập.

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Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS 2026. (Ảnh: PIB)

Ngoài cuộc gặp song phương với 2 lãnh đạo thành viên BRICS, Thủ tướng nước chủ nhà BRICS 2026 cũng đã có cuộc gặp song phương với Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về một thế giới đa cực phản ánh thực tế đương đại và nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách khẩn cấp Liên hợp quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an.

Bên cạnh các cuộc gặp song phương, Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS cũng là tâm điểm thu hút báo chí quốc tế trước giờ khai mạc BRICS. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Narendra Modi cho rằng trong bối cảnh các rào cản thương mại gia tăng, Ấn Độ đang thúc đẩy hợp tác, mở rộng các quan hệ thương mại và xây dựng những cơ hội kinh doanh mới trong BRICS.

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Lãnh đạo các nước dự Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS. (Ảnh: ANI)

“Tôi muốn kêu gọi Hội đồng Doanh nghiệp BRICS - liệu các vị có thể chuẩn bị một báo cáo về việc loại bỏ 10 rào cản thương mại lớn nhất giữa các quốc gia BRICS không? Liệu chúng ta có thể hỗ trợ 100 công ty khởi nghiệp BRICS mỗi năm để họ có thể mở rộng sang các thị trường BRICS khác không? Liệu chúng ta có thể thiết lập hàng nghìn mối quan hệ đối tác mới giữa các doanh nghiệp của chúng ta không?”, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh.

Thủ tướng Modi cũng khẳng định, thương mại toàn cầu chỉ có thể thịnh vượng khi các tuyến đường biển được đảm bảo an ninh, các tuyến đường cung ứng được thông suốt và các thủy thủ được an toàn. Cũng đề cập đến vấn đề này tại diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh vai trò của các hành lang vận tải mới đối với an ninh năng lượng, lương thực và thương mại toàn cầu.

“Thật không may, các đối thủ phương Tây đang cố gắng giành lại vị trí lãnh đạo trước đây bằng mọi cách. Người ta đang cố gắng phong tỏa các hành lang vận tải quốc tế và bắt giữ các tàu biển; hơn nữa, các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đang được áp đặt, kèm theo các mối đe dọa về cái gọi là các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những người từ chối hành động vì lợi ích của người khác và thay vào đó bảo vệ lợi ích quốc gia của mình”, Thủ tướng Modi nói.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của BRICS khi nhóm là một tập hợp rất lớn các quốc gia trên thế giới, đại diện 50% dân số thế giới, chiếm 40% GDP toàn cầu. Giới chức các nước và học giả đánh giá, với quy mô như vậy, ưu tiên hiện nay của BRICS đang hướng tới hợp tác kinh tế thực chất hơn, dù các thành viên vẫn có những ưu tiên và cách tiếp cận khác nhau.

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Ấn Độ sẵn sàng cho thượng đỉnh BRICS 2026. (Ảnh: Đình Nam)

Giới Tài chính BRICS kêu gọi cải tổ các thể chế tài chính toàn cầu

Trong một tuyên bố chung, các quan chức tài chính BRICS cho rằng, với tỷ trọng ngày càng tăng của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong sản lượng và tăng trưởng toàn cầu, cải cách quản trị kinh tế quốc tế tiếp tục là một ưu tiên của BRICS.

Các nước thành viên BRICS cam kết tăng cường phối hợp nhằm xây dựng các thể chế tài chính quốc tế mang tính đại diện, minh bạch và có trách nhiệm giải trình cao hơn.

Tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại về việc áp dụng đơn phương các biện pháp liên quan đến thương mại và tài chính, trong đó có việc tăng thuế quan và các biện pháp phi thuế quan, cho rằng những biện pháp này làm méo mó thương mại và không phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Về thanh toán xuyên biên giới, các quan chức tài chính BRICS kêu gọi tiếp tục thúc đẩy khả năng kết nối và tương thích giữa các hệ thống thanh toán của các nước thành viên và đối tác, hướng tới các giải pháp nhanh hơn, chi phí thấp hơn, an toàn, minh bạch và dễ tiếp cận hơn.

Tuyên bố được đưa ra trước thêm Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại New Delhi. Ấn Độ dự kiến tiếp tục thúc đẩy hợp tác về thanh toán số, trong đó có khả năng kết nối các đồng tiền kỹ thuật số giữa các nước BRICS.

Đình Nam, Lê Dũng /VOV-New Delhi
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