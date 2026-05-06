中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Video tên lửa Flamingo của Ukraine bay hơn 1.500 km, nhắm thẳng tổ hợp quân sự Nga

Thứ Tư, 16:54, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine vừa công bố các đoạn video mới về tên lửa FP-5 Flamingo do nước này tự phát triển, cho thấy vũ khí đã được sử dụng trong chiến đấu nhằm vào một khu tổ hợp công nghiệp quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Video do Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng tải hôm 5/5 cung cấp những hình ảnh rõ nét về quá trình phóng tên lửa từ mặt đất. Theo đó, Flamingo kích hoạt động cơ phản lực để tăng tốc ban đầu, nhanh chóng leo cao trước khi chuyển sang quỹ đạo bay hành trình.

Tên lửa Flamingo của Ukraine bay hơn 1.500 km, đánh thẳng tổ hợp quân sự Nga. Nguồn: Telegram

 

Trong bài đăng, ông Zelensky khẳng định các tên lửa trong video đã “bay hơn 1.500 km”, đánh trúng mục tiêu là một cơ sở công nghiệp quân sự tại Cheboksary, cách biên giới phía bắc Ukraine khoảng 1.000 km. Theo ông, nhà máy này cung cấp linh kiện dẫn đường cho hải quân, tên lửa, hàng không và xe bọc thép của Nga.

Nhà sản xuất Fire Point cho biết tên lửa dài khoảng 12 m, có tầm bắn tối đa lên tới 2.500 km, mang đầu đạn nặng khoảng 1.150 kg và đạt tốc độ khoảng 800 km/h.

Các kênh Telegram và blogger quân sự Nga cho biết khu tổ hợp VNIIR-Progress tại Cheboksary đã bị tấn công. Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các vụ nổ lớn và hỏa hoạn trong khu vực. Một số đoạn video ghi lại cảnh lửa bao trùm lối vào tòa nhà ABS Electro, đơn vị sản xuất hệ thống dẫn đường vệ tinh cho vũ khí và phương tiện quân sự Nga. Tuy nhiên, thời điểm ghi hình chưa được xác minh độc lập.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy có thể đã có tới 6 tên lửa Flamingo được sử dụng trong đợt tấn công. Ngoài ra, một máy bay không người lái tầm xa cũng được ghi nhận đã rơi xuống một khu dân cư.

Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin vụ tấn công khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Đáng chú ý, nhà máy VNIIR-Progress trước đó đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV của  Ukraine trong năm 2025, trong đó một số đợt tấn công đã gây gián đoạn sản xuất.

Việc triển khai Flamingo - một hệ thống tấn công tầm xa do Ukraine tự phát triển - được xem là bước tiến quan trọng, giúp Kiev mở rộng khả năng tấn công sâu vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Bên cạnh Flamingo, Ukraine vẫn thường sử dụng các UAV tấn công một chiều như Liutyi cho các đợt tấn công tầm xa. Tuy có chi phí thấp và số lượng lớn, các phương tiện này dễ bị hệ thống phòng không đánh chặn hơn. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đặt mục tiêu sản xuất tới 7 tên lửa Flamingo mỗi ngày, cho thấy tham vọng gia tăng năng lực tấn công tầm xa trong thời gian tới.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Ukraine Nga tên lửa Flamingo tên lửa Ukraine Ukraine tấn công tổ hợp quân sự Nga tên lửa FP-5 Flamingo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng
Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua (4/5) tuyên bố lệnh ngừng bắn hai ngày với Ukraine vào ngày 8 - 9/5 để kỷ niệm Ngày chiến thắng của Nga trong chiến tranh vệ quốc, tuy nhiên Tổng thống Ukraine Zelensky lại đưa ra đề xuất ngừng bắn riêng sớm hơn, vào đêm 5 - 6/5.

Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng

Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua (4/5) tuyên bố lệnh ngừng bắn hai ngày với Ukraine vào ngày 8 - 9/5 để kỷ niệm Ngày chiến thắng của Nga trong chiến tranh vệ quốc, tuy nhiên Tổng thống Ukraine Zelensky lại đưa ra đề xuất ngừng bắn riêng sớm hơn, vào đêm 5 - 6/5.

Ukraine tìm cách hủy diệt hạ tầng vận chuyển dầu của Nga?
Ukraine tìm cách hủy diệt hạ tầng vận chuyển dầu của Nga?

VOV.VN - AP và CBSNews cho biết, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Nga hôm 3/5, bao gồm một cảng xếp dỡ quan trọng ở Biển Baltic và hai tàu chở dầu mà Ukraine cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga bất chấp lệnh trừng phạt.

Ukraine tìm cách hủy diệt hạ tầng vận chuyển dầu của Nga?

Ukraine tìm cách hủy diệt hạ tầng vận chuyển dầu của Nga?

VOV.VN - AP và CBSNews cho biết, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Nga hôm 3/5, bao gồm một cảng xếp dỡ quan trọng ở Biển Baltic và hai tàu chở dầu mà Ukraine cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga bất chấp lệnh trừng phạt.

Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse
Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse

VOV.VN - Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Tuapse thuộc Biển Đen của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 1/5, đánh dấu cuộc tấn công thứ 4 nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực chỉ trong hơn hai tuần.

Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse

Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse

VOV.VN - Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Tuapse thuộc Biển Đen của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 1/5, đánh dấu cuộc tấn công thứ 4 nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực chỉ trong hơn hai tuần.

Toàn cảnh quốc tế trưa 6/5: Mỹ gia tăng sức ép buộc Iran nhượng bộ
Toàn cảnh quốc tế trưa 6/5: Mỹ gia tăng sức ép buộc Iran nhượng bộ

VOV.VN - Sức ép quân sự, phong tỏa kinh tế và các sáng kiến như “Dự án Tự do” đang được Tổng thống Trump liên tiếp tung ra nhằm buộc Iran nhượng bộ, nhưng giới phân tích cho rằng chưa có “đòn quyết định” nào đủ sức chấm dứt xung đột.

Toàn cảnh quốc tế trưa 6/5: Mỹ gia tăng sức ép buộc Iran nhượng bộ

Toàn cảnh quốc tế trưa 6/5: Mỹ gia tăng sức ép buộc Iran nhượng bộ

VOV.VN - Sức ép quân sự, phong tỏa kinh tế và các sáng kiến như “Dự án Tự do” đang được Tổng thống Trump liên tiếp tung ra nhằm buộc Iran nhượng bộ, nhưng giới phân tích cho rằng chưa có “đòn quyết định” nào đủ sức chấm dứt xung đột.

Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt của Anh liên quan đến Ukraine
Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt của Anh liên quan đến Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã chính thức phản đối quyết định của Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai thực thể Trung Quốc do cáo buộc liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt của Anh liên quan đến Ukraine

Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt của Anh liên quan đến Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã chính thức phản đối quyết định của Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai thực thể Trung Quốc do cáo buộc liên quan đến xung đột tại Ukraine.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ