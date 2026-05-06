Video tên lửa Flamingo của Ukraine bay hơn 1.500 km, nhắm thẳng tổ hợp quân sự Nga

Video do Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng tải hôm 5/5 cung cấp những hình ảnh rõ nét về quá trình phóng tên lửa từ mặt đất. Theo đó, Flamingo kích hoạt động cơ phản lực để tăng tốc ban đầu, nhanh chóng leo cao trước khi chuyển sang quỹ đạo bay hành trình.

Trong bài đăng, ông Zelensky khẳng định các tên lửa trong video đã “bay hơn 1.500 km”, đánh trúng mục tiêu là một cơ sở công nghiệp quân sự tại Cheboksary, cách biên giới phía bắc Ukraine khoảng 1.000 km. Theo ông, nhà máy này cung cấp linh kiện dẫn đường cho hải quân, tên lửa, hàng không và xe bọc thép của Nga.

Nhà sản xuất Fire Point cho biết tên lửa dài khoảng 12 m, có tầm bắn tối đa lên tới 2.500 km, mang đầu đạn nặng khoảng 1.150 kg và đạt tốc độ khoảng 800 km/h.

Các kênh Telegram và blogger quân sự Nga cho biết khu tổ hợp VNIIR-Progress tại Cheboksary đã bị tấn công. Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các vụ nổ lớn và hỏa hoạn trong khu vực. Một số đoạn video ghi lại cảnh lửa bao trùm lối vào tòa nhà ABS Electro, đơn vị sản xuất hệ thống dẫn đường vệ tinh cho vũ khí và phương tiện quân sự Nga. Tuy nhiên, thời điểm ghi hình chưa được xác minh độc lập.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy có thể đã có tới 6 tên lửa Flamingo được sử dụng trong đợt tấn công. Ngoài ra, một máy bay không người lái tầm xa cũng được ghi nhận đã rơi xuống một khu dân cư.

Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin vụ tấn công khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Đáng chú ý, nhà máy VNIIR-Progress trước đó đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trong năm 2025, trong đó một số đợt tấn công đã gây gián đoạn sản xuất.

Việc triển khai Flamingo - một hệ thống tấn công tầm xa do Ukraine tự phát triển - được xem là bước tiến quan trọng, giúp Kiev mở rộng khả năng tấn công sâu vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Bên cạnh Flamingo, Ukraine vẫn thường sử dụng các UAV tấn công một chiều như Liutyi cho các đợt tấn công tầm xa. Tuy có chi phí thấp và số lượng lớn, các phương tiện này dễ bị hệ thống phòng không đánh chặn hơn. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đặt mục tiêu sản xuất tới 7 tên lửa Flamingo mỗi ngày, cho thấy tham vọng gia tăng năng lực tấn công tầm xa trong thời gian tới.