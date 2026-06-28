Đội cứu hộ Mỹ giải cứu thành công em bé mắc kẹt dưới đống đổ nát tại Venezuela

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng tải trên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ Mỹ đưa em bé ra khỏi đống đổ nát, trong bối cảnh các đội cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm những người sống sót hơn 72 giờ sau khi hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela. Vụ giải cứu diễn ra khi các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót trước khi "thời gian vàng" trong công tác cứu nạn khép lại.

"Giữa những điều tưởng chừng bất khả thi, hy vọng vẫn còn. Các đội tìm kiếm và cứu hộ của Mỹ đã giải cứu một em bé mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất tại Venezuela. Mỗi sinh mạng được cứu là một chiến thắng ", Bộ Ngoại giao Mỹ viết trên mạng xã hội X.

Nguồn: Bộ Ngoại giao Mỹ

Nhà Trắng cũng chia sẻ đoạn video và gọi đây là "hình ảnh đẹp nhất của nước Mỹ". "Xin cảm ơn các đội tìm kiếm và cứu hộ của Mỹ đang hỗ trợ tại Venezuela”, Nhà Trắng viết.

Hoạt động cứu hộ diễn ra liên tục suốt ngày đêm kể từ khi hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Bắc Venezuela hôm 24/6. Đến tối 27/6, giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong thảm họa đã tăng lên 1.430 người.

Trước đó cùng ngày, nhà chức trách thông báo đã giải cứu được 243 người. Theo hãng tin AP, hiện vẫn còn hơn 68.000 người mất tích trên khắp cả nước. Các tổ chức cứu trợ nhận định khoảng thời gian từ 48 đến 72 giờ đầu sau thảm họa là "thời gian vàng" để tìm kiếm người sống sót, mặc dù khả năng tiếp cận thực phẩm và nước uống có thể giúp kéo dài cơ hội sống sót của các nạn nhân.

Giới chức Venezuela cho biết trong ngày 27/6 đã có 17 chuyến bay đưa hơn 1.600 nhân viên cứu hộ tới nước này để tham gia công tác tìm kiếm và cứu nạn.