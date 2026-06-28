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Số người chết trong trận động đất ở Venezuela vượt quá 1.400

Chủ Nhật, 06:27, 28/06/2026
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VOV.VN - Đến cuối ngày 27/6 (theo giờ địa phương), số người chết trong trận động đất kép tại Venezuela đã vượt quá con số 1.400. Các đội cứu hộ nước ngoài tiếp tục tới nước này, hỗ trợ chính quyền tìm kiếm những người còn sống sót.

Số liệu cập nhật về thiệt hại về người được đưa ra khi lực lượng cứu hộ tỏa ra khắp bang La Guaira và một phần thủ đô Caracas để triển khai công tác tìm kiếm, đưa những người sống sót và thi thể ra khỏi đống đổ nát. Các quan chức Venezuela cho biết hơn 1.600 nhân viên cứu hộ nước ngoài đã có mặt và các đội bổ sung đang trên đường đến quốc gia Nam Mỹ này để hỗ trợ công tác cứu hộ đang hết sức khẩn cấp.

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Lực lượng cứu hỏa và tình nguyện viên Venezuela tìm kiếm nạn nhân có thể còn sót lại trên nóc một tòa nhà bị sập ở thị trấn Caraballeda, bang La Guaira, Venezuela (Ảnh: Reuters)

Tại thị trấn ven biển Caraballeda, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bang La Guaira, quân đội Mỹ đã điều động máy bay trực thăng đưa nhân viên cứu hộ tới triển khai công việc.

Người dân địa phương cho biết nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ người mất tích ở một số khu vực không đồng đều; mặc dù máy móc hạng nặng đã được huy động ở một số khu vực của Caraballeda và Los Corales trong ngày 27/6.

Chính quyền Venezuela tiếp tục hạn chế việc di chuyển vào bang La Guaira và duy trì kiểm soát trên tuyến đường chính từ thủ đô Caracas. Người ta cho biết xe cộ đi lại đang làm chậm việc triển khai các phương tiện phục vụ công tác cứu hộ khẩn cấp. Người dân không thuộc các đội cứu hộ chính thức cần có giấy tờ tùy thân để qua các trạm kiểm soát. Dịch vụ điện đang dần được khôi phục tại các khu vực chịu thiệt hại tại Venezuela.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ước tính vụ động đất kép ngày 24/6 cùng hàng loạt dư chấn có thể đã khiến hơn 10.000 người tại Venezuela thiệt mạng. Đây có thể là một trong những trận động đất gây thiệt hại về người lớn nhất ở Mỹ Latin trong thế kỷ qua.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục có cử chỉ thể hiện sự đoàn kết với người dân Venezuela. Phát biểu tại Rome ngày 27/6, Giáo hoàng Leo XIV cho biết đã cầu nguyện cho các nạn nhân động đất, gia đình họ và những người tham gia vào các hoạt động cứu trợ. Ông hy vọng tình đoàn kết toàn cầu với Venezuela sẽ bền vững.

Mỹ tiếp tục gửi viện trợ đến Venezuela sau trận động đất. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết một gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD dự kiến ​​sẽ được công bố trong một hoặc hai ngày tới, bổ sung vào khoản ngân sách 150 triệu USD mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cam kết trước đó.

Phan Tùng/VOV.VN
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