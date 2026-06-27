English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tình hình cam go do động đất mạnh, Venezuela có thể quân sự hóa bang La Guaira

Thứ Bảy, 07:09, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai trận động đất mạnh đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề tại Venezuela - đất nước vốn đã trải qua nhiều khó khăn kinh tế từ trước đây. Bang La Guaira đang là tâm điểm trong hoạt động cứu hộ cứu trợ.

Chú ý đổ dồn về La Guaira sau động đất

Giao thông rất ùn tắc hướng về khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bang La Guaira, Venezuela. Trên đường là những xe công vụ (bao gồm xe bán tải chở binh lính) và cả những phương tiện có thể là xe tư nhân.

tinh hinh cam go do dong dat manh, venezuela co the quan su hoa bang la guaira hinh anh 1
Hậu quả động đất ở Venezuela. Ảnh: AP.

Các trận động đất đã phá hủy ít nhất 100 tòa nhà, bao gồm cả các chung cư cao tầng, ở La Guaira. Tại đây, người dân đào bới đống đổ nát bằng tay và các dụng cụ tự chế. Họ than phiền về việc thiếu thiết bị hạng nặng. Trong khi đó, các tình nguyện viên vận chuyển hàng tiếp tế bằng xe máy từ Caracas và Valencia tới đây.

Jennifer Palacios, 25 tuổi, cho biết trận động đất xảy ra khi cô vừa rời khỏi nhà trong khu chung cư lớn Hugo Chavez. Động đất đã chôn vui đưa con trai 6 tuổi và 5 người thân khác của cô. Hiện vẫn chưa rõ số phận những người này ra sao.

“Chúng tôi cần có thêm cần cẩu đến để di chuyển các tấm bê tông. Vẫn còn người bị mắc kẹt”, Palacios nói.

Thử thách với chính phủ lâm thời

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, đã kêu gọi người dân không tự ý lấy hàng viện trợ đến La Guaira mà hãy giao cho chính quyền, nhằm bảo đảm giao thông thông thoáng cho các phương tiện khẩn cấp.

Chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, người lên nắm quyền sau khi Mỹ bắt giữ người tiền nhiệm của bà vào tháng 1/2026, đã cam kết triển khai một lượng lớn viện trợ. Bà xuất hiện trên truyền hình nhà nước khi đến thăm La Guaira vào hôm 25/6.

Bà Rodriguez tuyên bố bang La Guaira sẽ được “quân sự hóa” để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ. Bà đã cảm ơn các đoàn xe máy chở hàng tiếp tế và cho biết chính phủ đã phân phát 2.600 tấn lương thực.

Luật sư Ricardo Trias, 73 tuổi, đang cố gắng xin giấy chứng tử cho người con đỡ đầu của mình là Armando Lopez, 54 tuổi - thi thể người này được kéo ra từ đống đổ nát của tòa nhà ông ở, tại thị trấn Caraballeda vào tối 25/6 và hiện vẫn còn nằm tại hiện trường. Lo sợ thi thể nạn nhân sẽ phân hủy ngay tại đây, ông Trias cho biết, “vẫn chưa có chuyên gia pháp y nào đến đây”.

cuu ho dong dat Venezuela dong dat, nha sap do dong dat gay sap nha Venezuela 24-6-2026 -reu.jpg

Động đất Venezuela: 920 người tử vong, hơn 50.000 người mất tích

VOV.VN - Người dân Venezuela và các đội cứu hộ chạy đua tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hôm 26/6 khi số người được xác nhận chết do hai trận động đất liên tiếp tại đây gần đạt 1.000 trong bối cảnh nguồn lực từ nhà nước là hạn chế.

Khẩn trương cứu hộ cứu nạn

Sản lượng dầu mỏ của Venezuela không bị ảnh hưởng bởi động đất, vẫn ở mức 1,2 triệu thùng mỗi ngày - Bộ trưởng Dầu mỏ Paula Henao cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 26/6.

Các giám đốc điều hành và công nhân trong ngành năng lượng của Venezuela cho biết ngành này đã tránh được thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, nhưng tình trạng mất điện và chậm trễ tại cảng dự kiến ​​sẽ làm giảm sản lượng dầu.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ ước tính có thể có hơn 10.000 người thiệt mạng - nếu điều này đúng thì 2 trận động đất vừa qua tại Venezuela có thể được đưa vào nhóm những trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Mỹ Latin trong thế kỷ qua.

Gần 7 triệu người có thể bị ảnh hưởng, theo cơ quan di cư của Liên hợp quốc, cơ quan đang cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp và các vật tư cứu trợ khác.

Mexico, Colombia, Ấn Độ và Tây Ban Nha nằm trong số các quốc gia đã cử các đội cứu hộ, vật tư và thiết bị liên quan đến Venezuela.

Mỹ cho biết, họ đang huy động 150 triệu USD viện trợ và nới lỏng các lệnh trừng phạt với Venezuela trong khi quân đội Mỹ điều động hai tàu tới đây và cho biết trực thăng và máy bay sẽ hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Số người thiệt mạng vì động đất tại Venezuela đã lên gần 600
Số người thiệt mạng vì động đất tại Venezuela đã lên gần 600

VOV.VN - Chính quyền Venezuela ngày 26/6 thông báo số người chết sau trận động đất kép xảy ra trước đó một ngày đã tăng lên 589 người và 2.980 người bị thương.

Số người thiệt mạng vì động đất tại Venezuela đã lên gần 600

Số người thiệt mạng vì động đất tại Venezuela đã lên gần 600

VOV.VN - Chính quyền Venezuela ngày 26/6 thông báo số người chết sau trận động đất kép xảy ra trước đó một ngày đã tăng lên 589 người và 2.980 người bị thương.

“72 giờ vàng” tìm kiếm người sống sót sau thảm họa động đất kinh hoàng ở Venezuela
“72 giờ vàng” tìm kiếm người sống sót sau thảm họa động đất kinh hoàng ở Venezuela

VOV.VN - Thời gian đang trở thành yếu tố quyết định đối với lực lượng cứu hộ tại Venezuela khi “thời điểm vàng” 48-72 giờ sau động đất dần khép lại. Tại nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề, các đội tìm kiếm vẫn không ngừng đào bới trong đống đổ nát với hy vọng đưa thêm người sống sót ra ngoài.

“72 giờ vàng” tìm kiếm người sống sót sau thảm họa động đất kinh hoàng ở Venezuela

“72 giờ vàng” tìm kiếm người sống sót sau thảm họa động đất kinh hoàng ở Venezuela

VOV.VN - Thời gian đang trở thành yếu tố quyết định đối với lực lượng cứu hộ tại Venezuela khi “thời điểm vàng” 48-72 giờ sau động đất dần khép lại. Tại nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề, các đội tìm kiếm vẫn không ngừng đào bới trong đống đổ nát với hy vọng đưa thêm người sống sót ra ngoài.

Venezuela chạy đua cứu người sau động đất kép, viện trợ quốc tế được huy động
Venezuela chạy đua cứu người sau động đất kép, viện trợ quốc tế được huy động

VOV.VN - Tính đến sáng nay (26/6), đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương trong vụ động đất kép tại Venezuela hôm 24/6. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp khi lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế chạy đua tìm người còn sống sót.

Venezuela chạy đua cứu người sau động đất kép, viện trợ quốc tế được huy động

Venezuela chạy đua cứu người sau động đất kép, viện trợ quốc tế được huy động

VOV.VN - Tính đến sáng nay (26/6), đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương trong vụ động đất kép tại Venezuela hôm 24/6. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp khi lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế chạy đua tìm người còn sống sót.

Nóng thế giới ngày 26/6: Mỹ sẵn sàng giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất kép
Nóng thế giới ngày 26/6: Mỹ sẵn sàng giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất kép

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 26/6/2026): Venezuela hứng chịu 2 trận động đất cực mạnh với hậu quả nặng nề; Washington sẵn sàng hỗ trợ Caracas; Mỹ nhượng bộ Iran; Nhật Bản đối phó bão kép, châu Âu đối mặt nắng nóng…

Nóng thế giới ngày 26/6: Mỹ sẵn sàng giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất kép

Nóng thế giới ngày 26/6: Mỹ sẵn sàng giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất kép

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 26/6/2026): Venezuela hứng chịu 2 trận động đất cực mạnh với hậu quả nặng nề; Washington sẵn sàng hỗ trợ Caracas; Mỹ nhượng bộ Iran; Nhật Bản đối phó bão kép, châu Âu đối mặt nắng nóng…

Kinh hoàng cảnh tượng sân bay Venezuela rung lắc mạnh do động đất
Kinh hoàng cảnh tượng sân bay Venezuela rung lắc mạnh do động đất

VOV.VN - Hai trận động đất lớn đã làm rung chuyển Venezuela. Một nhân chứng đã ghi lại được cảnh tượng rung lắc kinh hoàng, bụi tung mù bên trong sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia hôm 24/6.

Kinh hoàng cảnh tượng sân bay Venezuela rung lắc mạnh do động đất

Kinh hoàng cảnh tượng sân bay Venezuela rung lắc mạnh do động đất

VOV.VN - Hai trận động đất lớn đã làm rung chuyển Venezuela. Một nhân chứng đã ghi lại được cảnh tượng rung lắc kinh hoàng, bụi tung mù bên trong sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia hôm 24/6.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất, Mỹ lên tiếng giúp đỡ
Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất, Mỹ lên tiếng giúp đỡ

VOV.VN - Ngày 24/6 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau 2 trận động đất mạnh liên tiếp và gần 20 dư chấn làm rung chuyển đất nước này, làm sập các tòa nhà ở thủ đô Caracas và những nơi khác.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất, Mỹ lên tiếng giúp đỡ

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất, Mỹ lên tiếng giúp đỡ

VOV.VN - Ngày 24/6 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau 2 trận động đất mạnh liên tiếp và gần 20 dư chấn làm rung chuyển đất nước này, làm sập các tòa nhà ở thủ đô Caracas và những nơi khác.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ