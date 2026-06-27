Tình hình cam go do động đất mạnh, Venezuela có thể quân sự hóa bang La Guaira

Chú ý đổ dồn về La Guaira sau động đất

Giao thông rất ùn tắc hướng về khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bang La Guaira, Venezuela. Trên đường là những xe công vụ (bao gồm xe bán tải chở binh lính) và cả những phương tiện có thể là xe tư nhân.

Hậu quả động đất ở Venezuela. Ảnh: AP.

Các trận động đất đã phá hủy ít nhất 100 tòa nhà, bao gồm cả các chung cư cao tầng, ở La Guaira. Tại đây, người dân đào bới đống đổ nát bằng tay và các dụng cụ tự chế. Họ than phiền về việc thiếu thiết bị hạng nặng. Trong khi đó, các tình nguyện viên vận chuyển hàng tiếp tế bằng xe máy từ Caracas và Valencia tới đây.

Jennifer Palacios, 25 tuổi, cho biết trận động đất xảy ra khi cô vừa rời khỏi nhà trong khu chung cư lớn Hugo Chavez. Động đất đã chôn vui đưa con trai 6 tuổi và 5 người thân khác của cô. Hiện vẫn chưa rõ số phận những người này ra sao.

“Chúng tôi cần có thêm cần cẩu đến để di chuyển các tấm bê tông. Vẫn còn người bị mắc kẹt”, Palacios nói.

Thử thách với chính phủ lâm thời

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, đã kêu gọi người dân không tự ý lấy hàng viện trợ đến La Guaira mà hãy giao cho chính quyền, nhằm bảo đảm giao thông thông thoáng cho các phương tiện khẩn cấp.

Chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, người lên nắm quyền sau khi Mỹ bắt giữ người tiền nhiệm của bà vào tháng 1/2026, đã cam kết triển khai một lượng lớn viện trợ. Bà xuất hiện trên truyền hình nhà nước khi đến thăm La Guaira vào hôm 25/6.

Bà Rodriguez tuyên bố bang La Guaira sẽ được “quân sự hóa” để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ. Bà đã cảm ơn các đoàn xe máy chở hàng tiếp tế và cho biết chính phủ đã phân phát 2.600 tấn lương thực.

Luật sư Ricardo Trias, 73 tuổi, đang cố gắng xin giấy chứng tử cho người con đỡ đầu của mình là Armando Lopez, 54 tuổi - thi thể người này được kéo ra từ đống đổ nát của tòa nhà ông ở, tại thị trấn Caraballeda vào tối 25/6 và hiện vẫn còn nằm tại hiện trường. Lo sợ thi thể nạn nhân sẽ phân hủy ngay tại đây, ông Trias cho biết, “vẫn chưa có chuyên gia pháp y nào đến đây”.

Động đất Venezuela: 920 người tử vong, hơn 50.000 người mất tích VOV.VN - Người dân Venezuela và các đội cứu hộ chạy đua tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hôm 26/6 khi số người được xác nhận chết do hai trận động đất liên tiếp tại đây gần đạt 1.000 trong bối cảnh nguồn lực từ nhà nước là hạn chế.

Khẩn trương cứu hộ cứu nạn

Sản lượng dầu mỏ của Venezuela không bị ảnh hưởng bởi động đất, vẫn ở mức 1,2 triệu thùng mỗi ngày - Bộ trưởng Dầu mỏ Paula Henao cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 26/6.

Các giám đốc điều hành và công nhân trong ngành năng lượng của Venezuela cho biết ngành này đã tránh được thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, nhưng tình trạng mất điện và chậm trễ tại cảng dự kiến ​​sẽ làm giảm sản lượng dầu.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ ước tính có thể có hơn 10.000 người thiệt mạng - nếu điều này đúng thì 2 trận động đất vừa qua tại Venezuela có thể được đưa vào nhóm những trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Mỹ Latin trong thế kỷ qua.

Gần 7 triệu người có thể bị ảnh hưởng, theo cơ quan di cư của Liên hợp quốc, cơ quan đang cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp và các vật tư cứu trợ khác.

Mexico, Colombia, Ấn Độ và Tây Ban Nha nằm trong số các quốc gia đã cử các đội cứu hộ, vật tư và thiết bị liên quan đến Venezuela.

Mỹ cho biết, họ đang huy động 150 triệu USD viện trợ và nới lỏng các lệnh trừng phạt với Venezuela trong khi quân đội Mỹ điều động hai tàu tới đây và cho biết trực thăng và máy bay sẽ hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ.