Đóng cửa biên giới với Mexico, Mỹ sẽ gánh chịu thiệt hại nặng nề

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/4 tuyên bố ông đã sẵn sàng "100%" cho kế hoạch đóng cửa biên giới với Mexico, đồng thời cảnh báo các nghị sĩ Mỹ cùng chính phủ các nước Trung Mỹ nhanh chóng có hành động ngăn chặn dòng người di cư đến quốc gia này. Cảnh báo của Tổng thống Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico làm dấy lên quan ngại về những tác động tiêu cực phát sinh đối với nền kinh tế Mỹ, khi kim ngạch thương mại qua đường biên giới này trong năm 2018 đạt 612 tỷ USD.

(Ảnh minh họa của LatinLive)

Trong tuyên bố mới nhất hôm 2/4, Tổng thống Trump một lần nữa nhấn mạnh tình hình biên giới đang là vấn đề khẩn cấp quốc gia. Ông Trump nêu rõ, nếu Mexico không ngăn chặn dòng người di cư quá cảnh qua nước này và nếu Quốc hội Mỹ không hành động, "biên giới giữa Mỹ và Mexico 100% sẽ phải đóng cửa". Theo Tổng thống Trump, điều này nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Mỹ, song đối với ông, an ninh quan trọng hơn kinh tế.



“Chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến kinh tế. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Mexico- đây là một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới. Đối với chúng tôi, thương mại rất quan trọng nhưng an ninh là vấn đề quan trọng hơn và chúng tôi phải có an ninh. An ninh quan trọng hơn thương mại”, ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên đề cập việc Mỹ sẽ đóng cửa biên giới với Mexico tháng 12/2018, nhằm gây sức ép để quốc hội phê chuẩn khoản kinh phí hàng tỉ USD xây một bức tường biên giới, tuy nhiên, đến nay, các nghị sĩ Mỹ vẫn chưa thông qua khoản kinh phí này. Lời cảnh báo đóng cửa biên giới của Tổng thống Mỹ được lặp lại nhiều lần trong tuần qua nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về các hậu quả kinh tế cho việc đóng cửa này là một “thảm họa” và toàn bộ thế giới sẽ bị tổn thương.

Theo một chuyên gia ngành công nghiệp Mỹ, toàn bộ ngành công nghiệp ô tô Mỹ sẽ đóng cửa 1 tuần sau khi Tổng thống thực hiện cam kết đóng cửa biên giới. Hàng tỷ USD trong các phi vụ giao dịch theo thỏa thuận thương mại mới với Mexico cũng sẽ đổ sông đổ bể, nếu kế hoạch đóng cửa biên giới được hiện thực hóa. Những ông lớn trong ngành sản xuất ô tô như Ford và Chrysler sẽ chịu thiệt nặng nề, vì hầu hết phụ kiện xe của họ đều được làm ra tại Mexico. Giới doanh nhân, nhà đầu tư lẫn chủ các tập đoàn lớn nhỏ tại Mỹ sẽ không để yên, nếu Tổng thống một mực đòi đóng cửa biên giới.

Biên giới bị đóng cửa cũng ngay lập tức khiến giá hoa quả và rau tăng trên toàn nước Mỹ. Hội đồng Thương mại Mỹ cảnh báo rằng, việc đóng cửa biên giới "sẽ làm tổn thương nghiêm trọng tình hình kinh tế của các gia đình, công nhân, nông dân, và các nhà sản xuất trên khắp nước Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/4 dường như có động thái nới lỏng lập trường khi cho rằng Mexico đang thực hiện trách nhiệm lớn hơn trong việc giải quyết dòng người di cư. Tổng thống Mỹ cho rằng Mexico đã bắt đầu bắt giữ nhiều người ở biên giới phía nam từ Honduras, Guatemala và El Salvador và theo ông Trump, điều này đáng lẽ Mexico phải làm từ lâu.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sara Sanders cho biết, chính quyền Mexico đang hợp tác để đối phó với tình trạng người di cư: “Mexico bắt đầu các bước đi có ý nghĩa hơn. Chúng tôi đã thấy họ bắt giữ số lượng lớn người di cư trái phép tại Mexico. Chúng tôi cũng thấy họ chặn thêm nhiều người hơn qua biên giới để họ không vào nước Mỹ. Tôi nghĩ đây là những việc làm hữu ích và chúng tôi mong muốn Mexico tiếp tục thực hiện những nỗ lực này”.

Mặc dù Tổng thống Trump cho biết chưa đưa ra quyết định về kế hoạch đóng cửa biên giới, nhưng Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen đã đề nghị Quốc hội Mỹ trao cho lực lượng chức năng biên giới quyền cưỡng chế hồi hương đối với những người di cư trái phép từ Trung Mỹ. Các quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng cho biết họ đã chuẩn bị cho khả năng đóng cửa một số cửa khẩu biên giới với Mexico./.

Phạm Hà/VOV1

