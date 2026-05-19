中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Động đất lần thứ hai mạnh 5,2 độ ở Quảng Tây (Trung Quốc) gây tác động sâu rộng

Thứ Ba, 09:33, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối qua (18/5), thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc - nơi cách biên giới Việt - Trung tầm 300km lại xảy ra động đất 5,2 độ lần thứ hai. Địa điểm động đất cách lần thứ nhất chỉ 1 km. Hơn 10.000 người đã phải sơ tán.

Theo số liệu đo đạc chính thức của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, một trận động đất mạnh 5,2 độ đã xảy ra tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vào lúc 21h44 ngày 18/5 giờ địa phương (tức 20h44 giờ Hà Nội), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Đây là trận động đất thứ hai mạnh 5,2 độ xảy ra ở thành phố này. Theo điều tra sơ bộ, từ 21h44 ngày 18/5 đến 3h sáng ngày 19/5, trận động đất đã gây thương tích nhẹ cho 1 người và làm sập một ngôi nhà.

Dong dat lan thu hai manh 5,2 do o quang tay trung quoc gay tac dong sau rong hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ tiến hành các hoạt động cứu nạn tại một ngôi làng ở Liễu Châu. Ảnh: Tân Hoa xã

Trước đó, một trận động đất mạnh 5,2 độ cũng xảy ra ở quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu vào lúc 0h21 ngày 18/5, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 13 ngôi nhà bị sập. Đáng chú ý, hai trận động đất xảy ra ở cùng một địa điểm và chỉ cách nhau 1 km và 21 giờ.

Theo thông tin mới nhất của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, đã có hơn 10.000 người phải sơ tán. Do ảnh hưởng của trận động đất tối 18/5, một khu vực rộng lớn mặt đường đã bị sụt lún, nơi sâu nhất lên tới hơn 3 mét. Được biết, khu vực xung quanh tâm chấn của 2 trận động đất 5,2 độ có mật độ dân cư rất cao, trong bán kính 20 km có khoảng 2,45 triệu người, trong bán kính 100 km, dân số lên tới 6,8 triệu người. Tác động của trận động đất tối 18/5 rất sâu rộng, nhiều cư dân mạng ở Quảng Đông và Quảng Tây đều cho biết cảm nhận được những rung chấn mạnh.

Không chỉ động đất, những ngày qua, Quảng Tây còn đang phải hứng chịu mưa lớn. Nhiều địa phương gần biên giới Việt-Trung đã phải ban hành cảnh báo mưa lớn màu đỏ, tức mức nghiêm trọng nhất.

Dong dat lan thu hai manh 5,2 do o quang tay trung quoc gay tac dong sau rong hinh anh 2
Tối 18/5, trời đổ mưa tại khu vực lánh nạn tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu. Ảnh: China News

Tuy nhiên, bà Hàn Nhan Nhan, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, cho biết: “Dựa trên các cuộc điều tra tại chỗ và quan sát mực nước, nhiệt độ nước tại địa phương, chúng tôi sơ bộ phán đoán, hoạt động động đất này không liên quan trực tiếp đến lượng mưa”.

Cũng theo chuyên gia này, mặc dù hiếm khi xảy ra 2 trận động đất từ 5 độ trở lên trong thời gian ngắn, nhưng điều này cũng không phải là bất thường. Ngày 31/10/2013, huyện Tiền Quách, tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc từng trải qua 2 trận động đất 5,5 và 5,0 độ, cách nhau khoảng 7 phút. Ngày 7/9/2012, huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam từng xảy ra một trận động đất 5,7 độ, tiếp theo là một trận động đất 5,6 độ sau đó khoảng một giờ.

Cảnh hỗn loạn khi trận động đất 5,2 độ thứ hai xảy ra ở Liễu Châu và lời kể của sinh viên họ Lưu tại Học viện công nghệ Liễu Châu trên China News. Chị cho biết đang tắm khi động đất xảy ra. Chị không thể đứng vững và bị chao đảo 2 lần, nên buộc phải chạy ra ngoài dù trên đầu vẫn nguyên bọt xà phòng

 

Bà khuyến cáo, sau trận động đất tối 18/5, dư chấn có thể tiếp tục kéo dài trong một thời gian và có khả năng gây thiệt hại thứ cấp cho các công trình và người dân địa phương. Do vậy, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng cần tránh xa những ngôi nhà cũ, xuống cấp, nhà đất, tường rào và các công trình nguy hiểm.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: động đất động đất ở Quảng Tây động đất Trung Quốc dư chấn động đất tác động sâu rộng thảm họa tự nhiên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hoạt động địa chấn sau động đất Sanriku tại Nhật Bản tiếp diễn nguy hiểm
Hoạt động địa chấn sau động đất Sanriku tại Nhật Bản tiếp diễn nguy hiểm

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra chiều 20/4 vừa qua tiếp tục được các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu với nhiều nhận định đáng lo ngại được công bố. 

Hoạt động địa chấn sau động đất Sanriku tại Nhật Bản tiếp diễn nguy hiểm

Hoạt động địa chấn sau động đất Sanriku tại Nhật Bản tiếp diễn nguy hiểm

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra chiều 20/4 vừa qua tiếp tục được các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu với nhiều nhận định đáng lo ngại được công bố. 

Động đất mạnh 6,1 độ rung chuyển Đông Samar, Philippines
Động đất mạnh 6,1 độ rung chuyển Đông Samar, Philippines

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra gần San Julian, Đông Samar, Philippines vào chiều 4/5.

Động đất mạnh 6,1 độ rung chuyển Đông Samar, Philippines

Động đất mạnh 6,1 độ rung chuyển Đông Samar, Philippines

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra gần San Julian, Đông Samar, Philippines vào chiều 4/5.

Nhật Bản lại bị rung chuyển vì động đất
Nhật Bản lại bị rung chuyển vì động đất

VOV.VN - Các tỉnh phía Bắc Nhật Bản chưa hết lo sợ sau trận động đất có độ lớn 7,7 độ xảy ra tại Aomori vào ngày 20/4 vừa qua, sáng sớm 27/4, một tỉnh phía Bắc khác của Nhật Bản là Hokkaido lại tiếp tục rung chuyển khi trận động đất có độ lớn 6,2 độ xảy ra.

Nhật Bản lại bị rung chuyển vì động đất

Nhật Bản lại bị rung chuyển vì động đất

VOV.VN - Các tỉnh phía Bắc Nhật Bản chưa hết lo sợ sau trận động đất có độ lớn 7,7 độ xảy ra tại Aomori vào ngày 20/4 vừa qua, sáng sớm 27/4, một tỉnh phía Bắc khác của Nhật Bản là Hokkaido lại tiếp tục rung chuyển khi trận động đất có độ lớn 6,2 độ xảy ra.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ