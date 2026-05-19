Động đất lần thứ hai mạnh 5,2 độ ở Quảng Tây (Trung Quốc) gây tác động sâu rộng

Theo số liệu đo đạc chính thức của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, một trận động đất mạnh 5,2 độ đã xảy ra tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vào lúc 21h44 ngày 18/5 giờ địa phương (tức 20h44 giờ Hà Nội), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Đây là trận động đất thứ hai mạnh 5,2 độ xảy ra ở thành phố này. Theo điều tra sơ bộ, từ 21h44 ngày 18/5 đến 3h sáng ngày 19/5, trận động đất đã gây thương tích nhẹ cho 1 người và làm sập một ngôi nhà.

Lực lượng cứu hộ tiến hành các hoạt động cứu nạn tại một ngôi làng ở Liễu Châu. Ảnh: Tân Hoa xã

Trước đó, một trận động đất mạnh 5,2 độ cũng xảy ra ở quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu vào lúc 0h21 ngày 18/5, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 13 ngôi nhà bị sập. Đáng chú ý, hai trận động đất xảy ra ở cùng một địa điểm và chỉ cách nhau 1 km và 21 giờ.

Theo thông tin mới nhất của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, đã có hơn 10.000 người phải sơ tán. Do ảnh hưởng của trận động đất tối 18/5, một khu vực rộng lớn mặt đường đã bị sụt lún, nơi sâu nhất lên tới hơn 3 mét. Được biết, khu vực xung quanh tâm chấn của 2 trận động đất 5,2 độ có mật độ dân cư rất cao, trong bán kính 20 km có khoảng 2,45 triệu người, trong bán kính 100 km, dân số lên tới 6,8 triệu người. Tác động của trận động đất tối 18/5 rất sâu rộng, nhiều cư dân mạng ở Quảng Đông và Quảng Tây đều cho biết cảm nhận được những rung chấn mạnh.

Không chỉ động đất, những ngày qua, Quảng Tây còn đang phải hứng chịu mưa lớn. Nhiều địa phương gần biên giới Việt-Trung đã phải ban hành cảnh báo mưa lớn màu đỏ, tức mức nghiêm trọng nhất.

Tối 18/5, trời đổ mưa tại khu vực lánh nạn tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu. Ảnh: China News

Tuy nhiên, bà Hàn Nhan Nhan, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, cho biết: “Dựa trên các cuộc điều tra tại chỗ và quan sát mực nước, nhiệt độ nước tại địa phương, chúng tôi sơ bộ phán đoán, hoạt động động đất này không liên quan trực tiếp đến lượng mưa”.

Cũng theo chuyên gia này, mặc dù hiếm khi xảy ra 2 trận động đất từ 5 độ trở lên trong thời gian ngắn, nhưng điều này cũng không phải là bất thường. Ngày 31/10/2013, huyện Tiền Quách, tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc từng trải qua 2 trận động đất 5,5 và 5,0 độ, cách nhau khoảng 7 phút. Ngày 7/9/2012, huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam từng xảy ra một trận động đất 5,7 độ, tiếp theo là một trận động đất 5,6 độ sau đó khoảng một giờ.

Cảnh hỗn loạn khi trận động đất 5,2 độ thứ hai xảy ra ở Liễu Châu và lời kể của sinh viên họ Lưu tại Học viện công nghệ Liễu Châu trên China News. Chị cho biết đang tắm khi động đất xảy ra. Chị không thể đứng vững và bị chao đảo 2 lần, nên buộc phải chạy ra ngoài dù trên đầu vẫn nguyên bọt xà phòng

Bà khuyến cáo, sau trận động đất tối 18/5, dư chấn có thể tiếp tục kéo dài trong một thời gian và có khả năng gây thiệt hại thứ cấp cho các công trình và người dân địa phương. Do vậy, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng cần tránh xa những ngôi nhà cũ, xuống cấp, nhà đất, tường rào và các công trình nguy hiểm.