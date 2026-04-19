Philippines hồi hương 78 công dân bị lừa đảo làm việc bất hợp pháp ở Myanmar

Chủ Nhật, 11:32, 19/04/2026
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua (18/4) cho biết, 78 công dân nước này bị lừa đảo làm việc bất hợp pháp đã được Myanmar trả tự do. Đại sứ quán Philippines đang phối hợp với chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi để hồi hương nhanh chóng, an toàn.

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua (18/4) Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) cho biết, tất cả 78 công dân được Myanmar trả tự do đều làm việc tại các trung tâm lừa đảo và đang thụ án vì tội nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp. Đồng thời bày tỏ sự cảm kích về cử chỉ nhân đạo của chính quyền Myanmar đối với công dân Philippines, phản ánh thiện chí giữa giữa hai nước.

philippines hoi huong 78 cong dan bi lua dao lam viec bat hop phap o myanmar hinh anh 1
Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines, Trung tướng Jose Melencio Nartatez Jr. ra lệnh tăng cường trấn áp hoạt động buôn người. (Ảnh: PNA)

Đại sứ quán Philippines tại Myanmar cũng cho biết, hầu hết số người này là nạn dân của nạn buôn bán người xuyên biên giới, sứ quán đang phối hợp với chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi để hồi hương nhanh chóng, an toàn. Trong khi đó Bộ Ngoại giao Philippines tái khẳng định trụ cột trong chính sách đối ngoại là bảo vệ công dân ở nước ngoài, tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành truy tố những kẻ tuyển dụng lao động bất hợp pháp và đưa công dân Philippines ra nước ngoài làm việc trái phép.

Trước đó, Cục Di trú Philippines đã cảnh báo người dân về hoạt động lừa đảo, đưa lao động ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp vẫn đang tiếp diễn. Gần đây nhất, một phụ nữ Philippines 24 tuổi được tuyển dụng trực tuyến với mức lương hứa hẹn từ 900 đến 1.200 USD cho vị trí lễ tân tại Myanmar. Tuy nhiên sau khi nhập cảnh bất hợp pháp bằng đường thuỷ, nạn nhân đã bị bán cho một công ty khác và bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trong thời gian dài, trước khi được cơ quan chức năng giải cứu và hồi hương.

uy_ban_nguoi_philippines_o_nuoc_ngoai_cfo_canh_bao_ve_cac_thu_doan_buon_nguoi_moi.jpg

Philippines cảnh báo thủ đoạn mới của mạng lưới buôn người

VOV.VN - Ủy ban người Philippines ở nước ngoài (CFO) đã cảnh báo người dân về thủ đoạn mới của mạng lưới buôn người, trong đó những kẻ buôn người tuyển dụng lao động, nhưng cuối cùng lại ép buộc họ phục vụ trong các lực lượng vũ trang nước ngoài tại những khu vực xung đột.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
VOV.VN - Indonesia tuyên bố ủng hộ quyết định của Phi-líp-pin (Philippines), với tư cách là chủ tịch ASEAN 2026, về việc điều chỉnh hình thức chương trình nghị sự của Hội nghị ASEAN nhằm xem xét tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông.

VOV.VN - Indonesia tuyên bố ủng hộ quyết định của Phi-líp-pin (Philippines), với tư cách là chủ tịch ASEAN 2026, về việc điều chỉnh hình thức chương trình nghị sự của Hội nghị ASEAN nhằm xem xét tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông.

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines khẳng định, các báo cáo về việc phong tỏa toàn quốc vào tuần tới do nghi ngờ xuất hiện biến thể “Cicada” của Covid-19 là không đúng sự thật.

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines khẳng định, các báo cáo về việc phong tỏa toàn quốc vào tuần tới do nghi ngờ xuất hiện biến thể “Cicada” của Covid-19 là không đúng sự thật.

VOV.VN - Iran đã đồng ý cho phép các tàu mang cờ Philippines, vận chuyển các nguồn năng lượng và phân bón thiết yếu đi qua eo biển Hormuz một cách “an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng”.

VOV.VN - Iran đã đồng ý cho phép các tàu mang cờ Philippines, vận chuyển các nguồn năng lượng và phân bón thiết yếu đi qua eo biển Hormuz một cách “an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng”.

