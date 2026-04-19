Philippines hồi hương 78 công dân bị lừa đảo làm việc bất hợp pháp ở Myanmar

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua (18/4) Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) cho biết, tất cả 78 công dân được Myanmar trả tự do đều làm việc tại các trung tâm lừa đảo và đang thụ án vì tội nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp. Đồng thời bày tỏ sự cảm kích về cử chỉ nhân đạo của chính quyền Myanmar đối với công dân Philippines, phản ánh thiện chí giữa giữa hai nước.

Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines, Trung tướng Jose Melencio Nartatez Jr. ra lệnh tăng cường trấn áp hoạt động buôn người. (Ảnh: PNA)

Đại sứ quán Philippines tại Myanmar cũng cho biết, hầu hết số người này là nạn dân của nạn buôn bán người xuyên biên giới, sứ quán đang phối hợp với chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi để hồi hương nhanh chóng, an toàn. Trong khi đó Bộ Ngoại giao Philippines tái khẳng định trụ cột trong chính sách đối ngoại là bảo vệ công dân ở nước ngoài, tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành truy tố những kẻ tuyển dụng lao động bất hợp pháp và đưa công dân Philippines ra nước ngoài làm việc trái phép.

Trước đó, Cục Di trú Philippines đã cảnh báo người dân về hoạt động lừa đảo, đưa lao động ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp vẫn đang tiếp diễn. Gần đây nhất, một phụ nữ Philippines 24 tuổi được tuyển dụng trực tuyến với mức lương hứa hẹn từ 900 đến 1.200 USD cho vị trí lễ tân tại Myanmar. Tuy nhiên sau khi nhập cảnh bất hợp pháp bằng đường thuỷ, nạn nhân đã bị bán cho một công ty khác và bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trong thời gian dài, trước khi được cơ quan chức năng giải cứu và hồi hương.