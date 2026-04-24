Động đất vẫn tiếp diễn đáng lo ngại tại Nhật Bản

Thứ Sáu, 16:27, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra chiều ngày 20/4 ở ngoài khơi vùng Sanriku và tỉnh Aomori - miền Bắc Nhật Bản, các hoạt động địa chấn vẫn diễn ra dai dẳng, phức tạp tại khu vực này. 

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, tính đến thời điểm 11h00 hôm nay 24/4, theo giờ địa phương, tại khu vực ngoài khơi vùng Sanriku – nơi xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ vào chiều ngày 20/4, đã phát sinh thêm 28 trận động đất lớn nhỏ. Điều này hoàn toàn trùng khớp với dự báo của giới chuyên môn về nguy cơ “địa chấn hậu phát”, với nhiều diễn biến khó lường.

Dong dat van tiep dien dang lo ngai tai nhat ban hinh anh 1
Cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Theo các phân tích mới nhất, năng lượng sóng địa chấn tại khu vực này vẫn còn đang tích tụ và có thể được giải phóng bất cứ thời điểm nào. 

Phó Giáo sư Imura Ryusuke – chuyên gia địa chấn – địa chất học thuộc Đại học Kagoshima nêu ý kiến: “Với những diễn biến hiện nay, có thể nhận định động đất mạnh có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào. Ngay cả những khu vực ở rất xa tâm chấn như Kagoshima, mọi người cũng cần chuẩn bị các biện pháp tự bảo vệ. Trận động đất vừa qua đã làm thay đổi cả bản đồ nguy cơ thiên tai của năm tài chính 2026, mặc dù mới được công bố khoảng hơn 3 tuần. Mọi người cần xác định lại các khu vực nguy hiểm và các tuyến điểm lánh nạn cụ thể, để đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra”

Cho đến thời điểm hiện tại, Cơ quan khí tượng Nhật Bản vẫn đang duy trì cảnh báo nguy cơ địa chấn hậu phát đối với 182 đơn vị hành chính của nước này, trải dài từ Hokkaido - cực Bắc, đến Chiba - giáp ranh thủ đô Tokyo. Các chuyên gia còn cảnh báo về khả năng động đất sẽ xảy ra cùng lúc với những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lốc xoáy, cuồng phong…, gây ảnh hưởng đến việc lánh nạn và công tác cứu hộ.

Trong bối cảnh đó, người dân của thị trấn Otsuchi thuộc tỉnh Iwate – một trong những địa phương đứng đầu danh sách cảnh báo động đất, có nguy cơ phải hứng chịu thảm họa kép động đất – hỏa hoạn, do đám cháy rừng nghiêm trọng bùng phát từ hôm 22/4 tại khu vực này vẫn đang tiếp tục lan rộng, buộc 1/4 dân số thị trấn phải nhận lệnh rời nhà đi lánh nạn.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ địa chấn hậu phát sau động đất 7,7 độ

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) vẫn đang duy trì cảnh báo về nguy cơ địa chấn hậu phát với nhiều diễn biến nguy hiểm, sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 vừa qua.

Nhật Bản kêu gọi người dân “lập tức sơ tán” sau trận động đất ở Aomori

VOV.VN - Sau khi một trận động đất xảy ra tại tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản, gây ra những chấn động mạnh tại nhiều khu vực khác nhau, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đưa ra kêu gọi người dân “lập tức sơ tán đến nơi an toàn”sau cảnh báo về khả năng xảy ra sóng thần. 

