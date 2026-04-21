中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đông Nam Á đối mặt El Nino, nguy cơ khủng hoảng lương thực gia tăng

Thứ Ba, 14:21, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hạn hán nghiêm trọng do El Nino đang gây thiệt hại nặng nề tại Đông Nam Á, đặc biệt ở Philippines với tổn thất hàng tỷ peso trong nông nghiệp và thủy sản. Trong khi đó, Indonesia khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ sản xuất và đảm bảo an ninh lương thực.

Tại Indonesia - quốc gia nguy cơ chịu tác động của Siêu El Nino (El Niño "Godzilla") đang đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, với cảnh báo về hạn hán sẽ kéo dài hơn trong năm nay. Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman cho biết đã phân bổ ngân sách khoảng 5.000 tỷ rupiah cho chương trình thủy lợi, thông qua việc bơm nước và hỗ trợ giống cây trồng chất lượng cao, như một bước đi chiến lược để đối phó với nguy cơ hạn hán do hiện tượng El Nino gây ra. Chính sách này nhằm mục đích duy trì năng suất nông nghiệp quốc gia ổn định trong bối cảnh nguy cơ hạn hán do mùa khô kéo dài. Ngoài ra, chính phủ cũng đang thực hiện chương trình tạo ra 30.000 ha ruộng lúa mới, để mở rộng diện tích trồng trọt và tăng năng lực sản xuất lương thực quốc gia một cách dần dần và bền vững.

Dong nam A doi mat el nino, nguy co khung hoang luong thuc gia tang hinh anh 1
Indonesia đầu tư cho chương trình thủy lợi để đảm bảo mùa màng do tác động của El Nino. Ảnh: VOV Jakarta

Mặc dù hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhưng các quan chức Indonesia vẫn khá lạc quan, vì dự trữ gạo của chính phủ (CBP) do Perum Bulog quản lý dự kiến đạt 5 triệu tấn trong 3 ngày tới. Ngoài lượng dự trữ được quản lý tốt tại các kho Perum Bulog, nguồn cung gạo quốc gia còn được hỗ trợ bởi vụ mùa đang thu hoạch, dự kiến ​​đạt 11 triệu tấn, nhằm tăng cường an ninh lương thực trong bối cảnh tác động tiềm tàng của hiện tượng El Niño. Tổng tiềm năng dự trữ kết hợp giữa các kho ước tính vượt quá nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo an ninh lương thực rất vững chắc cho toàn thể người dân Indonesia.

Các dự đoán về hiện tượng El Nino vẫn có thể thay đổi, nhưng cảnh báo sớm rất quan trọng trong việc giúp các chính phủ chuẩn bị các chiến lược giảm tác động. Đối với Đông Nam Á được coi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất bởi El Niño, với hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng cao. Lượng mưa giảm đáng kể so với mức bình thường, có thể làm giảm mực nước trong các nguồn tự nhiên và các hồ chứa lớn. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng nước sinh hoạt, nhu cầu công nghiệp và quản lý nước nói chung.

Nông nghiệp, trụ cột chính của nền kinh tế khu vực, cũng sẽ chịu áp lực. Các nhà sản xuất lớn như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia có thể phải đối mặt với mùa màng kém hơn đối với các loại cây trồng như lúa, đường và dầu cọ, làm thắt chặt nguồn cung và có khả năng đẩy giá lương thực lên cao.

Điều kiện nắng nóng hơn và khô hơn cũng sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là ở các vùng đất than bùn của Indonesia. Điều đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khói mù xuyên biên giới và ô nhiễm PM2.5 trên toàn khu vực, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trong khi đó tại Philippines, theo số liệu của Văn phòng Nông nghiệp tỉnh Cagayan, tổng thiệt hại về cây trồng và thủy sản, cộng thêm chi phí nhiên liệu tăng cao, có thể lên tới 10,29 tỷ peso. Trong đó thiệt hại về ngô và lúa gạo do hạn hán, còn ngư dân chịu thiệt hại do giá dầu tăng cao.

Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm mục đích đẩy nhanh việc hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là nông dân và ngư dân. Các gói thực phẩm và hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp đã sẵn sàng để phân phát, chờ danh sách những người thụ hưởng bị ảnh hưởng từ Văn phòng Nông nghiệp. Nắng nóng nghiêm trọng cũng đang xảy ra tại nhiều khu vực của Philippines, với mức nhiệt từ 33 tới 42 độ C trong những ngày qua.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Indonesia biến động thời tiết cực đoan chiến lược ứng phó El Niño Philippines
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia: Hàng trăm học sinh nghi ngộ độc do Chương trình bữa ăn dinh dưỡng

VOV.VN - Hàng trăm học sinh tại Trung Java, Indonesia nghi ngờ bị ngộ độc thức ăn do Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG) hôm 18/4. Hiện cơ quan chức năng tạm thời đóng cửa và phong tỏa đơn vị cung cấp dịch vụ dinh dưỡng (SPPG) tại khu vực để phục vụ điều tra.

Jakarta (Indonesia) soạn thảo quy định đánh thuế xe điện

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Jakarta của Indonesia đang soạn thảo các quy định mới về việc đánh thuế xe điện, sau khi chính phủ trung ương ban hành hướng dẫn cho chính quyền địa phương về thuế xe điện.

Lễ Hành hương đến Mecca - Giấc mơ chắt chiu cả đời của người Hồi giáo Indonesia

VOV.VN - Tiết kiệm cả đời, chắt chiu từng đồng để thực hiện giấc mơ được đặt chân đến thánh địa Mecca là câu chuyện của nhiều người Hồi giáo Indonesia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ