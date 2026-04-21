Đông Nam Á đối mặt El Nino, nguy cơ khủng hoảng lương thực gia tăng

Tại Indonesia - quốc gia nguy cơ chịu tác động của Siêu El Nino (El Niño "Godzilla") đang đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, với cảnh báo về hạn hán sẽ kéo dài hơn trong năm nay. Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman cho biết đã phân bổ ngân sách khoảng 5.000 tỷ rupiah cho chương trình thủy lợi, thông qua việc bơm nước và hỗ trợ giống cây trồng chất lượng cao, như một bước đi chiến lược để đối phó với nguy cơ hạn hán do hiện tượng El Nino gây ra. Chính sách này nhằm mục đích duy trì năng suất nông nghiệp quốc gia ổn định trong bối cảnh nguy cơ hạn hán do mùa khô kéo dài. Ngoài ra, chính phủ cũng đang thực hiện chương trình tạo ra 30.000 ha ruộng lúa mới, để mở rộng diện tích trồng trọt và tăng năng lực sản xuất lương thực quốc gia một cách dần dần và bền vững.

Indonesia đầu tư cho chương trình thủy lợi để đảm bảo mùa màng do tác động của El Nino. Ảnh: VOV Jakarta

Mặc dù hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhưng các quan chức Indonesia vẫn khá lạc quan, vì dự trữ gạo của chính phủ (CBP) do Perum Bulog quản lý dự kiến đạt 5 triệu tấn trong 3 ngày tới. Ngoài lượng dự trữ được quản lý tốt tại các kho Perum Bulog, nguồn cung gạo quốc gia còn được hỗ trợ bởi vụ mùa đang thu hoạch, dự kiến ​​đạt 11 triệu tấn, nhằm tăng cường an ninh lương thực trong bối cảnh tác động tiềm tàng của hiện tượng El Niño. Tổng tiềm năng dự trữ kết hợp giữa các kho ước tính vượt quá nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo an ninh lương thực rất vững chắc cho toàn thể người dân Indonesia.

Các dự đoán về hiện tượng El Nino vẫn có thể thay đổi, nhưng cảnh báo sớm rất quan trọng trong việc giúp các chính phủ chuẩn bị các chiến lược giảm tác động. Đối với Đông Nam Á được coi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất bởi El Niño, với hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng cao. Lượng mưa giảm đáng kể so với mức bình thường, có thể làm giảm mực nước trong các nguồn tự nhiên và các hồ chứa lớn. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng nước sinh hoạt, nhu cầu công nghiệp và quản lý nước nói chung.

Nông nghiệp, trụ cột chính của nền kinh tế khu vực, cũng sẽ chịu áp lực. Các nhà sản xuất lớn như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia có thể phải đối mặt với mùa màng kém hơn đối với các loại cây trồng như lúa, đường và dầu cọ, làm thắt chặt nguồn cung và có khả năng đẩy giá lương thực lên cao.

Điều kiện nắng nóng hơn và khô hơn cũng sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là ở các vùng đất than bùn của Indonesia. Điều đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khói mù xuyên biên giới và ô nhiễm PM2.5 trên toàn khu vực, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trong khi đó tại Philippines, theo số liệu của Văn phòng Nông nghiệp tỉnh Cagayan, tổng thiệt hại về cây trồng và thủy sản, cộng thêm chi phí nhiên liệu tăng cao, có thể lên tới 10,29 tỷ peso. Trong đó thiệt hại về ngô và lúa gạo do hạn hán, còn ngư dân chịu thiệt hại do giá dầu tăng cao.

Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm mục đích đẩy nhanh việc hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là nông dân và ngư dân. Các gói thực phẩm và hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp đã sẵn sàng để phân phát, chờ danh sách những người thụ hưởng bị ảnh hưởng từ Văn phòng Nông nghiệp. Nắng nóng nghiêm trọng cũng đang xảy ra tại nhiều khu vực của Philippines, với mức nhiệt từ 33 tới 42 độ C trong những ngày qua.