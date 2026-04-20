Jakarta (Indonesia) soạn thảo quy định đánh thuế xe điện

Trước đây, xe điện được miễn thuế xe cơ giới hàng năm và thuế chuyển quyền sở hữu xe. Người mua xe điện mới cũng nhận được các ưu đãi thuế giá trị gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, sau Nghị định số 11/2026 của chính phủ, xe điện không còn tự động được hưởng ưu đãi thuế nữa. Thay vào đó, nghị định trao quyền cho chính quyền địa phương đưa ra các miễn giảm hoặc miễn thuế cho xe điện dựa trên khả năng tài chính của từng địa phương.

Thống đốc Jakarta Pramono Anung cho biết, khi nghị định được ban hành, chính quyền Jakarta sẽ sớm xây dựng các chính sách công bằng liên quan đến xe điện. Các chính sách thuế xe điện trong tương lai sẽ không đồng nhất trên toàn Indonesia, với mức thuế và các ưu đãi dự kiến khác nhau tùy thuộc vào quyết định của từng chính quyền địa phương.

Jakarta cân nhắc đánh thuế xe điện

Một quy định của Thống đốc Jakarta năm 2023, được ban hành trước khi ông Pramono nhậm chức, đã đặt mức thuế suất cho xe điện là 0%. Trước đây, thuế xe cộ ở Indonesia được tính dựa trên giá cơ bản của xe và các yếu tố phản ánh mức độ gây hại cho đường sá và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, theo quy định mới, ô nhiễm môi trường không còn được đề cập rõ ràng nữa, có nghĩa là xe điện và xe chạy xăng có thể được áp dụng tương tự nhau liên quan đến vấn đề về thuế.

Về tình hình năng lượng của Indonesia, quốc gia này cho biết sẽ ngừng nhập khẩu nhiên liệu diesel chất lượng thấp bắt đầu từ ngày 1/7 khi chính phủ thực hiện chương trình nhiên liệu sinh học B50 bắt buộc.

Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman cho biết chính sách sẽ nâng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học từ dầu cọ trong nhiên liệu diesel chất lượng thấp được trợ giá, được biết đến với tên gọi Solar, từ mức hiện tại là 40% lên 50%.

Indonesia đã tích cực mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học như một phần nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng trong nước.