  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Jakarta (Indonesia) soạn thảo quy định đánh thuế xe điện

Thứ Hai, 11:02, 20/04/2026
VOV.VN - Chính quyền tỉnh Jakarta của Indonesia đang soạn thảo các quy định mới về việc đánh thuế xe điện, sau khi chính phủ trung ương ban hành hướng dẫn cho chính quyền địa phương về thuế xe điện.

Trước đây, xe điện được miễn thuế xe cơ giới hàng năm và thuế chuyển quyền sở hữu xe. Người mua xe điện mới cũng nhận được các ưu đãi thuế giá trị gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, sau Nghị định số 11/2026 của chính phủ, xe điện không còn tự động được hưởng ưu đãi thuế nữa. Thay vào đó, nghị định trao quyền cho chính quyền địa phương đưa ra các miễn giảm hoặc miễn thuế cho xe điện dựa trên khả năng tài chính của từng địa phương.

Thống đốc Jakarta Pramono Anung cho biết, khi nghị định được ban hành, chính quyền Jakarta sẽ sớm xây dựng các chính sách công bằng liên quan đến xe điện. Các chính sách thuế xe điện trong tương lai sẽ không đồng nhất trên toàn Indonesia, với mức thuế và các ưu đãi dự kiến khác nhau tùy thuộc vào quyết định của từng chính quyền địa phương.

jakarta indonesia soan thao quy dinh danh thue xe dien hinh anh 1
Jakarta cân nhắc đánh thuế xe điện

Một quy định của Thống đốc Jakarta năm 2023, được ban hành trước khi ông Pramono nhậm chức, đã đặt mức thuế suất cho xe điện là 0%. Trước đây, thuế xe cộ ở Indonesia được tính dựa trên giá cơ bản của xe và các yếu tố phản ánh mức độ gây hại cho đường sá và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, theo quy định mới, ô nhiễm môi trường không còn được đề cập rõ ràng nữa, có nghĩa là xe điện và xe chạy xăng có thể được áp dụng tương tự nhau liên quan đến vấn đề về thuế.

Về tình hình năng lượng của Indonesia, quốc gia này cho biết sẽ ngừng nhập khẩu nhiên liệu diesel chất lượng thấp bắt đầu từ ngày 1/7 khi chính phủ thực hiện chương trình nhiên liệu sinh học B50 bắt buộc.

Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman cho biết chính sách sẽ nâng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học từ dầu cọ trong nhiên liệu diesel chất lượng thấp được trợ giá, được biết đến với tên gọi Solar, từ mức hiện tại là 40% lên 50%.

Indonesia đã tích cực mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học như một phần nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng trong nước.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Jakarta Indonesia đánh thuế xe điện xe xăng
Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện
Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

VOV.VN - Lực lượng công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ ứng dụng máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông đối với xe máy và xe đạp điện.

Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

VOV.VN - Lực lượng công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ ứng dụng máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông đối với xe máy và xe đạp điện.

Khủng hoảng nhiên liệu, người dân Australia đổ xô đi mua xe điện
Khủng hoảng nhiên liệu, người dân Australia đổ xô đi mua xe điện

VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao chóng mặt, ngày càng nhiều người dân Australia chuyển sang sử dụng xe ô tô điện.

Khủng hoảng nhiên liệu, người dân Australia đổ xô đi mua xe điện

Khủng hoảng nhiên liệu, người dân Australia đổ xô đi mua xe điện

VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao chóng mặt, ngày càng nhiều người dân Australia chuyển sang sử dụng xe ô tô điện.

Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi pin lithium xe đạp điện
Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi pin lithium xe đạp điện

VOV.VN - Ngày 4/4, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Hợp tác xã Cung ứng Tiêu thụ Trung Quốc đã ký ban hành Thông báo liên bộ về việc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi, tái sử dụng pin lithium cho xe đạp điện.

Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi pin lithium xe đạp điện

Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi pin lithium xe đạp điện

VOV.VN - Ngày 4/4, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Hợp tác xã Cung ứng Tiêu thụ Trung Quốc đã ký ban hành Thông báo liên bộ về việc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi, tái sử dụng pin lithium cho xe đạp điện.

