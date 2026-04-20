Indonesia: Hàng trăm học sinh nghi ngộ độc do Chương trình bữa ăn dinh dưỡng

Phát biểu trước báo giới hôm 19/4, Trưởng Trung tâm Y tế Cộng đồng Kebonagung, ông Arief Setiawan, xác nhận Trung tâm đã điều trị cho một số bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc do Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Trong khi nhiều bệnh nhân khác được đưa đến các cơ sở y tế lân cận. Khi tiếp nhận các bệnh nhân có hiện tượng nôn mửa và chóng mặt, sau khi tình trạng ổn định, họ được cho về nhà, tiếp tục theo dõi điều trị ngoại trú.

Một số học sinh tỉnh Trung Java, Indonesia được điều trị tại một cơ sở y tế nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Quân sự Demak

Ông Arief Setiawan cũng cho biết có 187 người ở nhiều trường trong khu vực nghi bị ngộ độc thức ăn do nhà bếp tại Pilangwetan cung cấp. Tại trường nội trú Hồi giáo Bustanul Quran có 68 người, gồm 33 người đang điều trị ngoại trú và 35 người phải chuyển đến hai bệnh viện. Trường nội trú Hồi giáo Asnawiyah có 97 người, gồm 67 người điều trị ngoại trú và 30 người phải chuyển đến hai bệnh viện. Đáng chú ý, bên cạnh học sinh, nhiều bệnh nhân thuộc nhóm B3 gồm phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú và trẻ nhỏ.

Hiện cảnh sát địa phương đang phong tỏa khu nhà bếp cung cấp dịch vụ dinh dưỡng Pilangwetan, nghi cung cấp thức ăn không đảm bảo an toàn thực phẩm cho các trường, để phục vụ điều tra.