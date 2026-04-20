Indonesia: Hàng trăm học sinh nghi ngộ độc do Chương trình bữa ăn dinh dưỡng

Thứ Hai, 14:44, 20/04/2026
VOV.VN - Hàng trăm học sinh tại Trung Java, Indonesia nghi ngờ bị ngộ độc thức ăn do Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG) hôm 18/4. Hiện cơ quan chức năng tạm thời đóng cửa và phong tỏa đơn vị cung cấp dịch vụ dinh dưỡng (SPPG) tại khu vực để phục vụ điều tra.

Phát biểu trước báo giới hôm 19/4, Trưởng Trung tâm Y tế Cộng đồng Kebonagung, ông Arief Setiawan, xác nhận Trung tâm đã điều trị cho một số bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc do Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Trong khi nhiều bệnh nhân khác được đưa đến các cơ sở y tế lân cận. Khi tiếp nhận các bệnh nhân có hiện tượng nôn mửa và chóng mặt, sau khi tình trạng ổn định, họ được cho về nhà, tiếp tục theo dõi điều trị ngoại trú.

indonesia hang tram hoc sinh nghi ngo doc do chuong trinh bua an dinh duong hinh anh 1
Một số học sinh tỉnh Trung Java, Indonesia được điều trị tại một cơ sở y tế nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Quân sự Demak

Ông Arief Setiawan cũng cho biết có 187 người ở nhiều trường trong khu vực nghi bị ngộ độc thức ăn do nhà bếp tại Pilangwetan cung cấp. Tại trường nội trú Hồi giáo Bustanul Quran có 68 người, gồm 33 người đang điều trị ngoại trú và 35 người phải chuyển đến hai bệnh viện. Trường nội trú Hồi giáo Asnawiyah có 97 người, gồm 67 người điều trị ngoại trú và 30 người phải chuyển đến hai bệnh viện. Đáng chú ý, bên cạnh học sinh, nhiều bệnh nhân thuộc nhóm B3 gồm phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú và trẻ nhỏ.

Hiện cảnh sát địa phương đang phong tỏa khu nhà bếp cung cấp dịch vụ dinh dưỡng Pilangwetan, nghi cung cấp thức ăn không đảm bảo an toàn thực phẩm cho các trường, để phục vụ điều tra.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Anh điều tra 36 trường hợp trẻ sơ sinh nghi ngộ độc sữa
Anh điều tra 36 trường hợp trẻ sơ sinh nghi ngộ độc sữa

VOV.VN - Mới đây, các cơ quan y tế Anh đang tiến hành điều tra 36 trường hợp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị ốm sau khi sử dụng một số lô sữa công thức đã bị thu hồi do nghi ngờ nhiễm độc tố, trong bối cảnh làn sóng thu hồi sữa công thức lan rộng trên khắp châu Âu và toàn cầu.

Thực phẩm chức năng Australia bị nghi gây ngộ độc

VOV.VN - Công ty thực phẩm chức năng hàng đầu của Australia là Blackmores có khả năng phải đối mặt với vụ kiện tập thể khi sản phẩm của hãng này đang bị tình nghi làm cho người sử dụng bị ngộ độc.

11 người Ấn Độ tử vong tại khu nghỉ dưỡng ở Gruzia vì ngộ độc khí CO

VOV.VN - 11 người mang quốc tịch Ấn Độ nằm trong số 12 nạn nhân thiệt mạng trong một vụ ngộ độc nghi do khí carbon monoxide – CO gây ra. Vụ việc xảy ra hôm 13/12 ở một nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng mùa đông Gudauri của Gruzia. Tất các nạn nhân đều đang là nhân viện của nhà hàng này.

