  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Indonesia phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên lớn ở Đông Kalimantan

Thứ Hai, 22:40, 20/04/2026
VOV.VN - Indonesia vừa phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên lớn ở Đông Kalimantan với ước tính khoảng 5 nghìn tỷ feet khối khí đốt và 300 triệu thùng hỗn hợp hydrocarbon lỏng được tách từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên.

Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil Lahadalia cho biết, với mỏ khí đốt tự nhiên mới sẽ giúp tăng cường nguồn cung năng lượng trong nước. Indonesia cũng sẽ tiếp tục tập trung vào việc thực hiện chỉ thị của Tổng thống về việc tìm kiếm các nguồn dầu khí mới.

Mỏ khí này được phát hiện tại giếng Geliga-1 thuộc mỏ Ganal, do công ty ENI của Italia điều hành, nắm giữ 82% cổ phần, trong khi Sinopec của Trung Quốc sở hữu 18% còn lại. Thăm dò này làm nổi bật tiềm năng hydrocarbon chưa được khai thác của Indonesia, đặc biệt là ở lưu vực Kutai, một khu vực giàu tiềm năng và tiếp tục mang lại những phát hiện quan trọng.

indonesia phat hien mot mo khi dot tu nhien lon o Dong kalimantan hinh anh 1
Mỏ khí đốt ới sẽ giúp tăng cường nguồn cung năng lượng trong nước của Indonesia - Ảnh minh họa

Bộ trưởng Indonesia cho biết việc khoan thăm dò sẽ được mở rộng sang các khu vực khác ngoài Đông Kalimantan. Sản lượng của Công ty ENI có thể tăng mạnh, dự kiến ​​đạt 2.000 triệu feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày (MMSCFD) vào năm 2028, tăng mạnh so với mức 600-700 hiện nay.

Giếng Geliga-1 được khoan đến độ sâu khoảng 5.100 mét trong vùng nước sâu khoảng 2.000 mét. Phát hiện này tiếp nối những thành công gần đây của ENI trong khu vực, bao gồm mỏ Geng North năm 2023 và giếng Konta-1 năm 2025. 

Ngoài mỏ Geliga, Bộ trưởng Lahadalia còn đề cập đến việc phát hiện giếng Gula trước đó, chứa khoảng 2 nghìn tỷ feet khối khí và 75 triệu thùng khí thiên nhiên.

Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ phát triển đến giai đoạn sản xuất, kỳ vọng dự án sẽ thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

nga.jpg

Nga và Indonesia đạt thỏa thuận cung cấp dầu mỏ và khí đốt

VOV.VN - Hôm nay (14/4), Nga và Indonesia đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cung cấp dầu thô và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), góp phần củng cố an ninh năng lượng của Indonesia trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.

 

 

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Hungary cáo buộc âm mưu đánh bom đường ống dẫn khí đốt trước thềm bầu cử
Hungary cáo buộc âm mưu đánh bom đường ống dẫn khí đốt trước thềm bầu cử

VOV.VN - Ngày 5/4, các quan chức Serbia và Hungary cho biết, đã phát hiện lượng lớn chất nổ gần một đường ống dẫn khí quan trọng ở miền bắc Serbia, tuyến đường cung cấp khí đốt của Nga cho Hungary, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng, diễn ra chỉ một tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội Hungary.

Đường ống khí đốt ở Pakistan bị tấn công giữa lúc khủng hoảng

VOV.VN - Đường ống khí đốt tự nhiên qua khu vực ngoại ô thành phố Quetta, tỉnh Balochistan, Pakistan hôm 30/3 đã phát nổ, làm gián đoạn nguồn cung cho một khu vực rộng lớn, giữa lúc khủng hoảng nhiên liệu tại quốc gia Nam Á này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, làm việc với tập đoàn Novatek - tập đoàn hàng đầu của Nga và thế giới trong lĩnh vực khí tự nhiên. 

