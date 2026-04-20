Indonesia phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên lớn ở Đông Kalimantan

Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil Lahadalia cho biết, với mỏ khí đốt tự nhiên mới sẽ giúp tăng cường nguồn cung năng lượng trong nước. Indonesia cũng sẽ tiếp tục tập trung vào việc thực hiện chỉ thị của Tổng thống về việc tìm kiếm các nguồn dầu khí mới.

Mỏ khí này được phát hiện tại giếng Geliga-1 thuộc mỏ Ganal, do công ty ENI của Italia điều hành, nắm giữ 82% cổ phần, trong khi Sinopec của Trung Quốc sở hữu 18% còn lại. Thăm dò này làm nổi bật tiềm năng hydrocarbon chưa được khai thác của Indonesia, đặc biệt là ở lưu vực Kutai, một khu vực giàu tiềm năng và tiếp tục mang lại những phát hiện quan trọng.

Mỏ khí đốt ới sẽ giúp tăng cường nguồn cung năng lượng trong nước của Indonesia - Ảnh minh họa

Bộ trưởng Indonesia cho biết việc khoan thăm dò sẽ được mở rộng sang các khu vực khác ngoài Đông Kalimantan. Sản lượng của Công ty ENI có thể tăng mạnh, dự kiến ​​đạt 2.000 triệu feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày (MMSCFD) vào năm 2028, tăng mạnh so với mức 600-700 hiện nay.

Giếng Geliga-1 được khoan đến độ sâu khoảng 5.100 mét trong vùng nước sâu khoảng 2.000 mét. Phát hiện này tiếp nối những thành công gần đây của ENI trong khu vực, bao gồm mỏ Geng North năm 2023 và giếng Konta-1 năm 2025.

Ngoài mỏ Geliga, Bộ trưởng Lahadalia còn đề cập đến việc phát hiện giếng Gula trước đó, chứa khoảng 2 nghìn tỷ feet khối khí và 75 triệu thùng khí thiên nhiên.

Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ phát triển đến giai đoạn sản xuất, kỳ vọng dự án sẽ thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.