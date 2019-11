Dư luận quốc tế lên án quyết định của Mỹ về khu định cư ở Bờ Tây

Palestine và dư luận khu vực Trung Đông lên án quyết định của Mỹ công công nhận các khu định cư của Israel ở Bờ Tây và cảnh báo quyết định có thể gây bất ổn an ninh và hòa bình khu vực, phá vỡ tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Palestine và PLO lên án quyết định của Mỹ công nhận các khu định cư của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Nabil Abu Radainah nói rằng tuyên bố này là vô hiệu và không thể chấp nhận. Palestine lên án quyết định hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế và các Nghị quyết quốc tế, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Tổng thống Palestine kêu gọi thế giới bác bỏ và lên án quyết định của Mỹ vì đó là bất hợp pháp và đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế, đồng thời nhắc lại rằng chính quyền Mỹ đã mất hoàn toàn uy tín trong tiến trình hòa bình.

Ảnh minh họa: Nir Elias/Reuters

Đại diện thường trực của Palestine tại Liên Hợp Quốc, Riyad Mansour, đã gửi ba lá thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo an và Chủ tịch Đại hội đồng, trong đó bày tỏ lập trường của Nhà nước Palestine bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo về khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. Đại diện Palestine cho biết Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ Tư về vấn đề này.



Chủ tịch quốc hội Ả Rập bà Fahm al-Salami cũng bác bỏ thông báo của Ngoại trưởng Mỹ về các khu định cư của Israel. Bà Salami coi tuyên bố này của Mỹ là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Quốc hội Ả Rập nhấn mạnh rằng tuyên bố này là vô hiệu và không có hiệu lực pháp lý đồng thời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của nó đối với hệ thống quốc tế.

Các nước trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan cảnh báo sự nghiêm trọng về quyết định của Mỹ đối với các khu định cư của Israel trên lãnh thổ của Palestine và những hậu quả của nó đối với tiến trình hòa bình. Các nước Ả-rập khẳng định các khu định cư của Israel ở Palestine là vi phạm luật pháp quốc tế, phá hủy giải pháp hai nhà nước và làm suy yếu cơ hội đạt được hòa bình toàn diện.

Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành năm 2016, coi các khu định cư của Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem là vô hiệu về mặt pháp lý, vi phạm luật pháp quốc tế và là trở ngại cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông trên cơ sở giải pháp hai nhà nước./.