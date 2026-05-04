Không có chiến lược nào đằng sau việc ông Trump rút quân Mỹ khỏi Đức?

Thứ Hai, 06:09, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã không cảnh báo các đồng minh trước khi đột ngột tuyên bố rút 5.000 binh sĩ Mỹ ra khỏi Đức. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa ông với Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi ông Merz chỉ trích về cuộc chiến của Mỹ ở Iran và chiến lược của Washington.

Các quan chức cấp cao của NATO đã không được cảnh báo về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6-12 tháng tới trước khi Lầu Năm Góc đưa ra thông báo vào hôm 1/5 vừa qua.

khong co chien luoc nao dang sau viec ong trump rut quan my khoi Duc hinh anh 1
Tổng thống Trump với quan chức NATO. Ảnh: AP.

Các câu hỏi về hậu cần, chẳng hạn như quân đội Mỹ sẽ được rút từ đâu và bằng cách nào, đã được đặt ra. Một số nguồn tin am hiểu tình hình đã nói với Euronews rằng vẫn chưa rõ quyết định này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vị thế lực lượng tổng thể của liên minh quân sự NATO.

Hôm 2/5, ông Trump nói thêm rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đức sẽ được giảm "nhiều hơn" so với con số 5.000 ban đầu được công bố, nhưng vị tổng thống đảng Cộng hòa này không nêu chi tiết mức độ giảm thêm là bao nhiêu hoặc khi nào những đợt giảm quân này sẽ diễn ra. Theo các nguồn tin, thông báo gây bất ngờ cho giới lãnh đạo cấp cao của NATO và thiếu chi tiết. Washington chưa nêu rõ liệu các binh sĩ sẽ rời Đức có thuộc một đợt luân chuyển không được bổ sung, một phi đoàn hay là một phần của đơn vị nòng cốt.

“Chúng tôi không biết những lực lượng này là gì, có phải là nòng cốt của một lữ đoàn hay một phi đoàn?”, cựu đại sứ Mỹ tại NATO, Ivo Daalder nói với Euronews.

“Không có chi tiết nào vì ông Trump chỉ đơn giản nghĩ ra con số này”, một nguồn tin khác của Mỹ nói với Euronews.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức: Điều chỉnh chiến lược hay liên minh rạn nứt?
Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức: Điều chỉnh chiến lược hay liên minh rạn nứt?

VOV.VN - Quyết định Mỹ rút quân khỏi Đức được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia đồng minh liên quan đến cách tiếp cận đối với cuộc xung đột tại Iran, đồng thời phản ánh những điều chỉnh rộng hơn trong cách Mỹ triển khai sức mạnh quân sự tại châu Âu.

Căng thẳng Mỹ - Đức: Ông Trump rút 5.000 quân, dọa bỏ rơi cả Italy và Tây Ban Nha
Căng thẳng Mỹ - Đức: Ông Trump rút 5.000 quân, dọa bỏ rơi cả Italy và Tây Ban Nha

VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc ngày 1/5 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, trong bối cảnh ông Trump tỏ ra giận dữ trước chỉ trích từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức
Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức

VOV.VN - Hôm qua (1/5), Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Động thái này dường như là một  phản ứng từ phía Mỹ đối với đồng minh thân cận của NATO trong bối cảnh rạn nứt ngày càng sâu sắc với Tổng thống Donald Trump về cuộc chiến Iran.

