Không có chiến lược nào đằng sau việc ông Trump rút quân Mỹ khỏi Đức?

Các quan chức cấp cao của NATO đã không được cảnh báo về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6-12 tháng tới trước khi Lầu Năm Góc đưa ra thông báo vào hôm 1/5 vừa qua.

Các câu hỏi về hậu cần, chẳng hạn như quân đội Mỹ sẽ được rút từ đâu và bằng cách nào, đã được đặt ra. Một số nguồn tin am hiểu tình hình đã nói với Euronews rằng vẫn chưa rõ quyết định này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vị thế lực lượng tổng thể của liên minh quân sự NATO.

Hôm 2/5, ông Trump nói thêm rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đức sẽ được giảm "nhiều hơn" so với con số 5.000 ban đầu được công bố, nhưng vị tổng thống đảng Cộng hòa này không nêu chi tiết mức độ giảm thêm là bao nhiêu hoặc khi nào những đợt giảm quân này sẽ diễn ra. Theo các nguồn tin, thông báo gây bất ngờ cho giới lãnh đạo cấp cao của NATO và thiếu chi tiết. Washington chưa nêu rõ liệu các binh sĩ sẽ rời Đức có thuộc một đợt luân chuyển không được bổ sung, một phi đoàn hay là một phần của đơn vị nòng cốt.

“Chúng tôi không biết những lực lượng này là gì, có phải là nòng cốt của một lữ đoàn hay một phi đoàn?”, cựu đại sứ Mỹ tại NATO, Ivo Daalder nói với Euronews.

“Không có chi tiết nào vì ông Trump chỉ đơn giản nghĩ ra con số này”, một nguồn tin khác của Mỹ nói với Euronews.

