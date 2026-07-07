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Đức dự kiến vay hơn 800 tỷ euro để tái vũ trang

Thứ Ba, 09:04, 07/07/2026
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VOV.VN - Ngày 6/7, Chính phủ Đức cho biết đang chuẩn bị triển khai một trong những chương trình vay nợ lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Kế hoạch đầy tham vọng này dự kiến huy động hơn 800 tỷ euro (940 tỷ USD) từ nay đến năm 2030 nhằm xoay chuyển năng lực quốc phòng và hiện đại hóa hạ tầng quốc gia. 

Theo kế hoạch ngân sách trung hạn, Chính phủ Đức dự kiến huy động hơn 800 tỷ euro trong giai đoạn 2027-2030. Riêng trong năm 2027, mức vay mới có thể vượt 200 tỷ euro. Phần lớn nguồn vốn này sẽ được sử dụng để mở rộng ngân sách quốc phòng, hiện đại hóa quân đội, mua sắm vũ khí, nâng cấp năng lực phòng thủ và đáp ứng các cam kết ngày càng cao trong NATO. Ngoài ra, Berlin cũng có kế hoạch dành 11,6 tỷ euro để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2027.

Duc du kien vay hon 800 ty euro de tai vu trang hinh anh 1
Chính phủ Đức dự kiến huy động hơn 800 tỷ euro trong giai đoạn 2027-2030 để tái vũ trang. Ảnh: Reuters

Song song với các chương trình tái vũ trang, Chính phủ Đức cũng triển khai quỹ đầu tư hạ tầng trị giá 500 tỷ euro nhằm nâng cấp hệ thống giao thông, đường sắt, bệnh viện, trường học, lưới điện và hạ tầng số. Giới chức Berlin kỳ vọng việc "mũi tên trúng hai đích", kết hợp lưỡng dụng giữa quốc phòng và dân sinh, sẽ vừa thắt chặt năng lực phòng thủ, vừa tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tuy nhiên, kế hoạch vay nợ quy mô lớn cũng làm dấy lên nhiều lo ngại khi nợ công và chi phí trả lãi của Đức có thể tăng nhanh trong những năm tới, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn đang đối mặt với tăng trưởng chậm, chi phí sản xuất cao và áp lực cải cách cơ cấu.

Dù vẫn còn nhiều tranh luận, kế hoạch vay hơn 800 tỷ euro để tăng cường năng lực quốc phòng cho thấy Đức đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi chiến lược sâu sắc. Từ một quốc gia lâu nay gắn chặt với kỷ luật tài khóa, Đức đang chuyển sang vai trò chủ động hơn trong bảo đảm an ninh châu Âu. Việc sửa đổi quy định về “phanh nợ” đã mở đường cho Chính phủ Đức gia tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, tạo nguồn lực tài chính để hiện đại hóa quân đội và đáp ứng các yêu cầu an ninh trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực ngày càng phức tạp.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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