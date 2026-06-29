Xả súng tại cơ sở phúc lợi ở Đức, 5 người thiệt mạng

Cảnh sát Đức cho biết đã bắt giữ hai người liên quan, trong đó có nghi phạm nổ súng. Tuy nhiên, động cơ gây án vẫn chưa được xác định và vai trò của người còn lại đang tiếp tục được điều tra. Nhà chức trách khẳng định không còn nghi phạm nào khác đang bỏ trốn và hiện không có mối đe dọa đối với cộng đồng.

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Theo cảnh sát, tất cả các nạn nhân thiệt mạng đều là người lớn. Hiện trường đã được phong tỏa để lực lượng pháp y tiến hành khám nghiệm, trong khi giới chức vẫn đang làm rõ số người bị thương.

Đức là quốc gia có quy định quản lý súng đạn tương đối nghiêm ngặt nên các vụ xả súng hàng loạt không xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên, những năm gần đây nước này vẫn liên tiếp chứng kiến một số vụ tấn công nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực bằng súng và các thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh.