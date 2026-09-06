Đức lần đầu phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo từ châu Âu

Tên lửa Spectrum không người lái mang vệ tinh được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Andøya ở vùng Bắc cực của Na Uy. Theo Isar Aerospace, đây là lần phóng tên lửa thương mại thành công đầu tiên từ lục địa châu Âu đưa 5 vệ tinh cỡ nhỏ, cùng một thiết bị thử nghiệm công nghệ lên quỹ đạo.

Tên lửa của công ty Đức Isar Aerospace được phóng lên từ trung tâm phóng đặt tại Na Uy ngày 5/9/2026. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Na Uy Cecilie Myrseth cho rằng sự kiện mở ra bước tiến mới cho ngành phóng vệ tinh châu Âu, đồng thời tăng khả năng tiếp cận không gian của khu vực. Trong bối cảnh châu Âu đang thúc đẩy năng lực phóng độc lập, Isar Aerospace cho biết đã nhận khoảng 200 triệu euro từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu để phát triển tên lửa mới và mở rộng cơ sở thử nghiệm, phóng vệ tinh.

Đây là lần phóng thứ hai của Isar Aerospace. Trong lần phóng đầu vào tháng 3/2025, tên lửa đã phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng và rơi xuống biển.