English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc có kế hoạch phóng các vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới từ năm 2030

Thứ Sáu, 09:36, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm tăng cường khả năng giám sát lãnh thổ, ứng phó thiên tai, và thúc đẩy kinh tế vũ trụ tư nhân, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ phát triển hai vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới, dự kiến bắt đầu từ năm 2030.

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, nước này đang đẩy mạnh chiến lược phát triển không gian và công nghệ vệ tinh tiên tiến, trong đó có các kế hoạch phóng vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới và tàu thăm dò, đổ bộ Mặt Trăng hướng tới mốc năm 2030.

Cụ thể, một dự án trị giá 312,9 tỷ won (tương đương khoảng hơn 230 triệu USD) đã vượt qua vòng đánh giá khả thi sơ bộ, và mở đường cho việc khởi công xây dựng, triển khai kế hoạch kể từ năm 2027 sắp tới. Theo kế hoạch này, một vệ tinh mặt đất quốc gia số 3 dự kiến sẽ được phóng vào không gian vào năm 2030, và sau đó vệ tinh số 4 cũng sẽ tiếp tục được phóng vào năm 2031.

han quoc co ke hoach phong cac ve tinh quan sat trai Dat the he moi tu nam 2030 hinh anh 1
Tên lửa Falcon 9 rời bệ phóng tại một căn cứ của Mỹ mang theo vệ tinh quan sát Trái Đất số 2 (CAS500-2) do Hàn Quốc phát triển hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh: Yonhap News

Theo đánh giá, dự án mới của Chính phủ Hàn Quốc đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ hướng tới sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân vào quá trình phát triển vệ tinh của đất nước. Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang vận hành 2 vệ tinh mặt đất quốc gia, trong đó vệ tinh số 1 (có tên gọi CAS500-1) đã bắt đầu hoạt động chính thức từ tháng 12/2021 với chức năng giám sát sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất nông nghiệp, quản lý cơ sở hạ tầng và các khu vực miền núi, ứng phó với thiên tai và xây dựng hệ thống thông tin không gian địa lý…, trong khi vệ tinh số 2 (có tên gọi CAS500-2) - được phóng vào tháng 5 vừa qua bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX, đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến ​​sẽ phối hợp cùng vệ tinh số 1 để thực hiện nhiệm vụ từ cuối năm nay.

Tuy nhiên, khác với hai vệ tinh đầu tiên được phát triển thông qua các chương trình nghiên cứu và phát triển do chính phủ dẫn đầu, vệ tinh số 3 và số 4 sẽ được phát triển chủ yếu bởi các công ty tư nhân dựa trên các yêu cầu về nhiệm vụ và hiệu suất do chính phủ đặt ra.

Bước chuyển giao này được kỳ vọng sẽ đem lại những đột phá lớn nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế của Hàn Quốc, hình thành nên hệ sinh thái công nghiệp vũ trụ, tối ưu hóa về chi phí và hiệu suất, đồng thời có thể đảm bảo Hàn Quốc không bị phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, bảo vệ an ninh công nghệ trong các ngành công nghiệp cốt lõi tương lai.

 Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc tìm kiếm 9 nạn nhân bị mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal
Hàn Quốc tìm kiếm 9 nạn nhân bị mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal

VOV.VN - Hôm nay (02/09), một đội cứu trợ thiên tai của Hàn Quốc đã đến Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm đối với 9 nạn nhân người Hàn Quốc và các nạn nhân khác bị mất tích trong trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại Nepal ngày 26/08 vừa qua.

Hàn Quốc tìm kiếm 9 nạn nhân bị mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal

Hàn Quốc tìm kiếm 9 nạn nhân bị mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal

VOV.VN - Hôm nay (02/09), một đội cứu trợ thiên tai của Hàn Quốc đã đến Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm đối với 9 nạn nhân người Hàn Quốc và các nạn nhân khác bị mất tích trong trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại Nepal ngày 26/08 vừa qua.

Hàn Quốc tăng mạnh chi phí quân sự cho năm 2027
Hàn Quốc tăng mạnh chi phí quân sự cho năm 2027

VOV.VN - Ngày 1/9, Hàn Quốc công bố ngân sách quốc phòng cho năm tài 2027, ghi nhận mức tăng kỷ lục trong hơn 18 năm qua.

Hàn Quốc tăng mạnh chi phí quân sự cho năm 2027

Hàn Quốc tăng mạnh chi phí quân sự cho năm 2027

VOV.VN - Ngày 1/9, Hàn Quốc công bố ngân sách quốc phòng cho năm tài 2027, ghi nhận mức tăng kỷ lục trong hơn 18 năm qua.

Hàn Quốc nhận định thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên có thể diễn ra bất cứ lúc nào
Hàn Quốc nhận định thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên có thể diễn ra bất cứ lúc nào

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) nhận định ngày 1/9, trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Mỹ và Triều Tiên có khả năng nối lại đối thoại.

Hàn Quốc nhận định thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên có thể diễn ra bất cứ lúc nào

Hàn Quốc nhận định thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên có thể diễn ra bất cứ lúc nào

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) nhận định ngày 1/9, trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Mỹ và Triều Tiên có khả năng nối lại đối thoại.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ