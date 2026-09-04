Hàn Quốc có kế hoạch phóng các vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới từ năm 2030

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, nước này đang đẩy mạnh chiến lược phát triển không gian và công nghệ vệ tinh tiên tiến, trong đó có các kế hoạch phóng vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới và tàu thăm dò, đổ bộ Mặt Trăng hướng tới mốc năm 2030.

Cụ thể, một dự án trị giá 312,9 tỷ won (tương đương khoảng hơn 230 triệu USD) đã vượt qua vòng đánh giá khả thi sơ bộ, và mở đường cho việc khởi công xây dựng, triển khai kế hoạch kể từ năm 2027 sắp tới. Theo kế hoạch này, một vệ tinh mặt đất quốc gia số 3 dự kiến sẽ được phóng vào không gian vào năm 2030, và sau đó vệ tinh số 4 cũng sẽ tiếp tục được phóng vào năm 2031.

Tên lửa Falcon 9 rời bệ phóng tại một căn cứ của Mỹ mang theo vệ tinh quan sát Trái Đất số 2 (CAS500-2) do Hàn Quốc phát triển hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh: Yonhap News

Theo đánh giá, dự án mới của Chính phủ Hàn Quốc đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ hướng tới sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân vào quá trình phát triển vệ tinh của đất nước. Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang vận hành 2 vệ tinh mặt đất quốc gia, trong đó vệ tinh số 1 (có tên gọi CAS500-1) đã bắt đầu hoạt động chính thức từ tháng 12/2021 với chức năng giám sát sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất nông nghiệp, quản lý cơ sở hạ tầng và các khu vực miền núi, ứng phó với thiên tai và xây dựng hệ thống thông tin không gian địa lý…, trong khi vệ tinh số 2 (có tên gọi CAS500-2) - được phóng vào tháng 5 vừa qua bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX, đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến ​​sẽ phối hợp cùng vệ tinh số 1 để thực hiện nhiệm vụ từ cuối năm nay.

Tuy nhiên, khác với hai vệ tinh đầu tiên được phát triển thông qua các chương trình nghiên cứu và phát triển do chính phủ dẫn đầu, vệ tinh số 3 và số 4 sẽ được phát triển chủ yếu bởi các công ty tư nhân dựa trên các yêu cầu về nhiệm vụ và hiệu suất do chính phủ đặt ra.

Bước chuyển giao này được kỳ vọng sẽ đem lại những đột phá lớn nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế của Hàn Quốc, hình thành nên hệ sinh thái công nghiệp vũ trụ, tối ưu hóa về chi phí và hiệu suất, đồng thời có thể đảm bảo Hàn Quốc không bị phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, bảo vệ an ninh công nghệ trong các ngành công nghiệp cốt lõi tương lai.