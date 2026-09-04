English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đức sản xuất hơn 5.000 UAV tầm trung và tầm xa cho Ukraine

Thứ Sáu, 06:02, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đức bắt đầu sản xuất hơn 5.000 UAV tầm trung và tầm xa cho Ukraine, trong đó có mẫu có tầm hoạt động lên tới 1.500 km và được tích hợp AI.

Theo báo Handelsblatt của Đức, hợp đồng trị giá 300 triệu euro (khoảng 349 triệu USD) dự kiến được hoàn thành vào giữa năm 2027. Số UAV này sẽ được sản xuất bởi liên doanh giữa công ty quốc phòng Đức - Mỹ Auterion và nhà sản xuất UAV Ukraine Airlogix.

Duc san xuat hon 5.000 uav tam trung va tam xa cho ukraine hinh anh 1
Đức sẽ sản xuất hơn 5.000 UAV tầm trung và tầm xa cho Ukraine. Ảnh: Auterion

Liên doanh được thành lập vào tháng 2/2026 tại Hội nghị An ninh Munich. Theo thỏa thuận phân công, Auterion phụ trách phần mềm và hệ điều hành của UAV, trong khi Airlogix đảm nhiệm sản xuất các bộ phận phần cứng. Các UAV được cho là sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp đối phó với các biện pháp gây nhiễu điện tử của Nga.

“Đức hiện có một dây chuyền sản xuất vũ khí chính xác giá cả phải chăng với số lượng lớn. Chúng tôi sẽ bàn giao các hệ thống đã được thử nghiệm thực tế ngay trong năm nay, với chi phí và tốc độ sản xuất cho phép xây dựng kho dự trữ quy mô lớn phục vụ mục tiêu răn đe”, Giám đốc điều hành Auterion Lorenz Meier nói với Handelsblatt.

Theo kế hoạch, liên doanh sẽ sản xuất hai mẫu UAV, trong đó một mẫu dành cho các nhiệm vụ tầm trung và mẫu còn lại có tầm hoạt động lên tới 1.500 km.

Trong khoảng một năm qua, Đức đã trở thành một trong những nước cung cấp viện trợ hàng đầu cho Kiev, đồng thời là đối tác quan trọng của ngành công nghệ quốc phòng Ukraine. Hồi tháng 5, Berlin và Kiev khởi động sáng kiến chung mang tên “Brave Germany”, nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ quốc phòng và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với sự hỗ trợ từ nền tảng công nghệ quốc phòng Brave1 của Ukraine, chương trình sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho doanh nghiệp Đức và Ukraine hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng.

Ukraine ngày càng tăng cường sử dụng UAV tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Nga nằm sâu phía sau tiền tuyến. Hôm 28/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này cần tăng đáng kể tần suất các cuộc tập kích bằng UAV tầm xa nhằm vào Nga, đồng thời đặt mục tiêu phóng 1.000 UAV loại này mỗi ngày.

tong-thong-my.jpg

Ông Trump muốn châu Âu hoàn trả chi phí viện trợ Ukraine

VOV.VN -  Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 tuyên bố Mỹ sẽ yêu cầu các nước châu Âu hoàn trả chi phí cho số vũ khí và đạn dược mà Mỹ đã chuyển cho Ukraine. Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho thấy sức ép của chính quyền Mỹ đối với các đồng minh châu Âu trong việc chia sẻ gánh nặng liên quan đến Ukraine.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Putin hé lộ cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine
Tổng thống Putin hé lộ cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng vẫn có cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine, trong khi Kiev kỳ vọng một “động lực mới” cho các nỗ lực hòa bình.

Tổng thống Putin hé lộ cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine

Tổng thống Putin hé lộ cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng vẫn có cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine, trong khi Kiev kỳ vọng một “động lực mới” cho các nỗ lực hòa bình.

Nga tung Geran-4 Seeker tập kích loạt mục tiêu ở Ukraine
Nga tung Geran-4 Seeker tập kích loạt mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/9 công bố hình ảnh cho thấy các máy bay không người lái (UAV) Geran-4 Seeker tấn công những địa điểm được cho là có liên quan đến quân đội Ukraine tại Kiev và Odessa trong đêm.

Nga tung Geran-4 Seeker tập kích loạt mục tiêu ở Ukraine

Nga tung Geran-4 Seeker tập kích loạt mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/9 công bố hình ảnh cho thấy các máy bay không người lái (UAV) Geran-4 Seeker tấn công những địa điểm được cho là có liên quan đến quân đội Ukraine tại Kiev và Odessa trong đêm.

Ukraine biến UAV cáp quang thành “bẫy” phục kích
Ukraine biến UAV cáp quang thành “bẫy” phục kích

VOV.VN - Ukraine đang khai thác UAV cáp quang theo cách mới, biến chúng thành “bẫy” phục kích và tận dụng khả năng chống nhiễu để bất ngờ tấn công đối phương.

Ukraine biến UAV cáp quang thành “bẫy” phục kích

Ukraine biến UAV cáp quang thành “bẫy” phục kích

VOV.VN - Ukraine đang khai thác UAV cáp quang theo cách mới, biến chúng thành “bẫy” phục kích và tận dụng khả năng chống nhiễu để bất ngờ tấn công đối phương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ