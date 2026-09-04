Đức sản xuất hơn 5.000 UAV tầm trung và tầm xa cho Ukraine

Theo báo Handelsblatt của Đức, hợp đồng trị giá 300 triệu euro (khoảng 349 triệu USD) dự kiến được hoàn thành vào giữa năm 2027. Số UAV này sẽ được sản xuất bởi liên doanh giữa công ty quốc phòng Đức - Mỹ Auterion và nhà sản xuất UAV Ukraine Airlogix.

Đức sẽ sản xuất hơn 5.000 UAV tầm trung và tầm xa cho Ukraine. Ảnh: Auterion

Liên doanh được thành lập vào tháng 2/2026 tại Hội nghị An ninh Munich. Theo thỏa thuận phân công, Auterion phụ trách phần mềm và hệ điều hành của UAV, trong khi Airlogix đảm nhiệm sản xuất các bộ phận phần cứng. Các UAV được cho là sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp đối phó với các biện pháp gây nhiễu điện tử của Nga.

“Đức hiện có một dây chuyền sản xuất vũ khí chính xác giá cả phải chăng với số lượng lớn. Chúng tôi sẽ bàn giao các hệ thống đã được thử nghiệm thực tế ngay trong năm nay, với chi phí và tốc độ sản xuất cho phép xây dựng kho dự trữ quy mô lớn phục vụ mục tiêu răn đe”, Giám đốc điều hành Auterion Lorenz Meier nói với Handelsblatt.

Theo kế hoạch, liên doanh sẽ sản xuất hai mẫu UAV, trong đó một mẫu dành cho các nhiệm vụ tầm trung và mẫu còn lại có tầm hoạt động lên tới 1.500 km.

Trong khoảng một năm qua, Đức đã trở thành một trong những nước cung cấp viện trợ hàng đầu cho Kiev, đồng thời là đối tác quan trọng của ngành công nghệ quốc phòng Ukraine. Hồi tháng 5, Berlin và Kiev khởi động sáng kiến chung mang tên “Brave Germany”, nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ quốc phòng và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với sự hỗ trợ từ nền tảng công nghệ quốc phòng Brave1 của Ukraine, chương trình sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho doanh nghiệp Đức và Ukraine hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng.

Ukraine ngày càng tăng cường sử dụng UAV tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Nga nằm sâu phía sau tiền tuyến. Hôm 28/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này cần tăng đáng kể tần suất các cuộc tập kích bằng UAV tầm xa nhằm vào Nga, đồng thời đặt mục tiêu phóng 1.000 UAV loại này mỗi ngày.