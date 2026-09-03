Tổng thống Putin hé lộ cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/9 cho biết các bên vẫn có khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, trong khi Kiev bày tỏ kỳ vọng về một “động lực mới” cho các nỗ lực hòa bình.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở vùng Viễn Đông Nga, ông Putin cho biết một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình.

“Tuy nhiên, xét cho cùng, vấn đề này phải được giải quyết bởi các quốc gia trực tiếp tham gia xung đột là Nga và Ukraine. Chúng tôi biết ơn tất cả những ai đang nỗ lực đóng góp vào việc dàn xếp hòa bình. Liệu có cơ hội hay không? Theo quan điểm của tôi, là có”, ông Putin nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tin tưởng các nỗ lực hòa bình sắp tới có thể xuất hiện những chuyển biến mới.

“Tôi tin rằng giờ đây chúng ta sẽ chứng kiến một động lực mới trong các nỗ lực hòa bình, với sự trở lại của một giai đoạn tích cực trong các hoạt động chính trị và ngoại giao tại nhiều thủ đô trên thế giới”, ông Sybiha nói. Ngoại trưởng Ukraine không cung cấp thêm chi tiết, chỉ đề nghị các phóng viên “theo dõi tin tức”.

Kể từ khi xung đột nổ ra đến nay, hiếm khi cả Nga và Ukraine đưa ra những đánh giá lạc quan về triển vọng hòa bình. Lần gần nhất hai bên tiến hành đàm phán dưới sự trung gian của Mỹ là vào tháng 2/2026.

Kể từ đó, trong bối cảnh Mỹ bị phân tâm bởi cuộc xung đột liên quan đến Iran, Nga và Ukraine đều gia tăng các cuộc tấn công tầm xa bằng đường không nhằm sâu vào lãnh thổ của nhau. Hoạt động đối đầu trên biển cũng leo thang đáng kể khi hai bên liên tiếp tấn công các cảng và tàu thương mại, góp phần đẩy giá ngũ cốc toàn cầu tăng cao. Tuy nhiên, cả ông Putin lẫn ông Sybiha đều không nêu rõ lý do cụ thể để kỳ vọng vào những tiến triển mới trong tiến trình hòa bình.